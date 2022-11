Die Remis-Könige der Liga werden ihrem Ruf gerecht

Wie selbstverständlich: Leistungsgerechtes Unentschieden zwischen den Remis-Königen der Liga im letzten Heimspiel des Jahres 2022.

Seit 9 Spielen sind die „Remser“ nun ungeschlagen, mit einer Bilanz von lediglich 2 Siegen und sage und schreibe 7 Unentschieden. Da auch die Gäste aus Pfedelbach auf Unentschieden abonniert zu sein scheinen, und mit deren 7 im Gepäck anreisten, war fast vorhersehbar, wie das Spiel am Neckarremser „Hummelberg“ ausgehen würde.

Zu Beginn des Spiels tasteten sich die beiden Teams noch ab und riskierten wenig. Dann in der 16. Spielminute die erste Schrecksekunde für den VfB. Gästespieler Schmidgall kam frei zum Schuss, scheiterte jedoch an Torhüter Ruben Volkert. Fast im Gegenzug dann die große Chance für die Gastgeber, als sich Kaan Cinar mit einer Energieleistung auf der linken Angriffsseite elanvoll durchsetzte, Mert Okar die Hereingabe aus kurzer Entfernung jedoch verzog. In der 18. Spielminute schaltete Neckarrems nach einer Balleroberung im Mittelfeld schnell um, Marcel Potocniks mustergültiger Pass kam zu dem an diesem Tag enorm agilen Kaan Cinar, der von mehreren Gegenspielern nicht gestoppt werden konnte und im Stile eines Routiniers kaltschnäuzig zur 1:0-Führung vollstreckte.

Danach hatten die Hausherren zwar mehr Spielanteile, mussten in der 25. Spielminute jedoch den zu diesem Zeitpunkt eher überraschenden Ausgleich hinnehmen. Nach einem sehenswerten Freistoß für die Gäste, unmittelbar vor der Strafraumgrenze, landete der Ball von Janik Pfeiffer zunächst am Innenpfosten und von dort im Neckarremser Tor, unhaltbar für Ruben Volkert.