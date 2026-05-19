Die Relegationsexperten sind gefragt – Palzinger kämpfen um die Klasse

Tagesform, Konzentration und Zweikampfverhalten: Darauf kommt es in den Entscheidungsspielen an. Immerhin haben die Palzinger am Samstag beim 6:2 gegen Fatih Ingolstadt – hier Doppeltorschütze Andre Bauer (r.) – noch einmal Selbstvertrauen getankt. – Foto: Michalek

Der Auftakt am Dienstag ist das erste Pflichtspielduell beider Vereine – und zugleich das Aufeinandertreffen zweier Aufsteiger, die seit Saisonbeginn um den Klassenerhalt kämpfen. Der SVA schloss die Bezirksliga Nord auf Rang 13 ab, Ohlstadt belegte in der Südstaffel Platz 14. Auch der Saisonverlauf weist so manche Parallele auf: Während die Palzinger, nach einer mit 19 Punkten ordentlichen Hinrunde, in der Rückserie nur noch 13 Zähler holten, steigerte sich Ohlstadt in der zweiten Saisonhälfte leicht und kam ebenfalls auf 13 Punkte.

Dreimal musste der SVA Palzing in den vergangenen vier Spielzeiten in die Relegation – und zweimal setzte sich das Team aus dem Ampertal durch. Mit viel Erfahrung startet der Fußball-Bezirksligist also in seine Zusatzschicht, um die Klasse zu halten. Palzing trifft in der ersten Runde auf den SV Ohlstadt . Am Dienstag um 19 Uhr steigt in Ohlstadt das Hinspiel. Dort will sich die Mannschaft von Trainer Enes Mehmedovic eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel am Samstag (15 Uhr) erarbeiten, um anschließend in die finale Runde einzuziehen.

Zuletzt zeigte die Formkurve bei beiden Mannschaften wieder nach oben. Ohlstadt gewann zwei der letzten drei Ligaspiele, und Palzing holte vier Zähler aus den vergangenen beiden Begegnungen. Die Mehmedovic-Elf tankte dabei mit dem 6:2 gegen Fatih Ingolstadt noch einmal Selbstvertrauen. Der SVA-Coach weiß aber, dass diese Partie nur Vorgeplänkel für die Relegation war. Denn dort warten andere Partien.

SVA-Coach prophezeit "ein absolutes 50:50-Duell"

„Wir treffen auf einen kämpferisch sehr starken Gegner, der sich diese Spiele absolut verdient hat“, sagt Mehmedovic. Besonders warnt er vor Maximilian Schwinghammer, der mit 20 Treffern und mehreren Vorlagen zu den auffälligsten Akteuren der Südstaffel gehörte. „Auf ihn müssen wir über die gesamten beiden Spiele hinweg besonders achten, weil er jederzeit den Unterschied machen kann“, betont Mehmedovic. Zudem verfüge Ohlstadt über „einige erfahrene Spieler, die genau wissen, worauf es in solchen Entscheidungsspielen ankommt“.

Der Palzinger Trainer erwartet deshalb enge Matches. „Ich denke, dass die Relegation am Ende ein absolutes 50:50-Duell wird.“ Da würden häufig Kleinigkeiten entscheiden: „Tagesform, das Zweikampfverhalten, Konzentration und natürlich auch die Nerven.“ Faktoren seien außerdem, „mental und körperlich besser drauf zu sein“. Er selbst bringt bereits Erfahrung aus Relegationspartien mit – sowohl als Spieler als auch als Coach. „Als Trainer ist meine Bilanz bislang positiv“, erläutert Mehmedovic, fügt aber an: „Vergangene Erfahrungen sind keine Garantie.“

Personell bleibt die Lage beim SVA Palzing angespannt, allerdings hofft der Coach auf weitere Rückkehrer. „Unser Kader ist aktuell noch nicht komplett. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir bis zu den Spielen eine schlagkräftige Truppe auf den Platz bringen werden“, sagt Coach Mehmedovic. Klar ist für ihn auch: „Jetzt haben wir die Chance, es in der Relegation besser zu machen und gemeinsam den Klassenerhalt zu schaffen.“ Dass die Palzinger Relegation können, haben sie in den vergangenen Jahren bewiesen.