Thomas Hemm (links) und die SpVgg Auerbach-Streitheim erkämpfen sich gegen den TSV Diedorf einen 2:1-Heimsieg und haben die Relegation in der eigenen Hand. – Foto: Marcus Merk

Die Relegation im Blick Auerbach-Streitheim siegt gegen Diedorf und hat damit ein Endspiel um den Relegationsplatz +++ Zusmarshausen fehlt noch ein Sieg zur Meisterschaft +++Langerringen sorgt mit knappem Derbysieg für Spannung im Titelkampf +++ Mering II vergibt einen 3:0-Vorsprung Verlinkte Inhalte KL Augsburg Langerringen Hammerschm. Zusmarshsn. TSV Pfersee + 10 weitere

Die TSV Zusmarshausen hat nach dem Auswärtssieg in Kleinaitingen die Meisterschaft in der eigenen Hand. Die SpVgg Auerbach-Streitheim erkämpft sich gegen den TSV Diedorf drei Punkte und hat nach der Westheimer Niederlage in Merching die besseren Karten im Kampf um die Relegation. Der SV Mering II vergab beim 4:4 im letzten Heimspiel gegen den SV Schwabegg eine 3:0-Führung. Die SpVgg Langerringen hat zwar das Prestigederby gegen den ASV Hiltenfingen gewonnen, muss aber auf einen eher unwahrscheinlichen Patzer der „Zusser“ hoffen. Der TSV Pfersee hat sich mit dem 2:2 gegen den TSV Welden den Klassenerhalt gesichert.

Bereits nach drei Minuten brachte Tobias Schneider die Diedorfer in Führung. Im Anschluss wollten die Diedorfer anscheinend häufig nicht so richtig, während die Heimelf immer wieder an eigenen Fehlern scheiterte. Wie schon so oft war es dann Routinier Michael Furnier der in der 32. Minute per Elfmeter den Ausgleich besorgte. Matchwinner Manuel Kaiser brachte in der 65. Minute die Führung für die Auerbacher. Auch wenn Diedorf bis kurz vor Schluss immer wieder gefährlich vor das Auerbacher Tor kam, blieb es beim 2:1. (ss) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Balduin Fischer-Stabauer (Neuburg) - Zuschauer: 100

Tore: 0:1 Tobias Schneider (3.), 1:1 Michael Furnier (32. Foulelfmeter), 2:1 Manuel Kaiser (65.)

Rot: Tobias Schneider (70./TSV Diedorf)

So fiel der Siegtreffer zum 3:2 durch einen Kopfball von Ulrich Strehle (blaues Trikot Nr. 3). – Foto: Hieronyms Schneider

Es war das erwartete harte Derby mit viel Kampf und wenig spielerischer Finesse, in dem sich der Favorit am Ende knapp durchsetzen konnte. Nach einer von Kugelmann durch Freistoß herausgeholten Ecke traf Maximilian Geißler in der 14. Minute zum 0:1 für die Gäste. Die Langerringer antworteten mit einem Torschuss von Fabian Köbler und einem Freistoß von David Breuer und in der 30. Minute konnte Maximilian Altmann den herauslaufenden Keeper mit einem Kopfball zum 1:1-Ausgleich überwinden. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit gelang dann Fabian Köbler sogar noch das 2:1 für die SpVgg. In der Pause wechselten die Hiltenfinger ihren angeschlagenen Torwart Elias Süßmeir aus und für ihn stand nun Stefan Kerler im Kasten. Der zeichnete sich gleich in der 50. Minute aus, als er einen Kopfball von Joschua Hieber nach einer Ecke gerade noch an den Pfosten lenkte. Nach einer Vorlage von Robin Keiß zielte Maximilian Altmann nur knapp über den Kasten des ASV-Tores. In der 60. Minute glich sich Glück und Pech wieder aus, als der Hiltenfinger Manuel Binder einen Kopfball mit Wucht an das Lattenkreuz setzte. Mehr Glück hatten die Gäste in der 71. Minute, als Thomas Doll scharf vor das Tor flankte und Ulrich Strehle beim Klärungsversuch den Ball zum 2:2 ins eigene Tor lenkte. Fünf Minuten später war der ASV der erneuten Führung ganz nahe, als Julian Kille einen Freistoß an den Außenpfosten setzte. In der 78. Minute klärte Ferdinand Geißler vor Robin Keiß zur Ecke. Die wurde wieder von David Breuer in den Strafraum geschlagen und da stieg der aufgerückte Verteidiger Ulrich Strehle am höchsten und brachte den Kopfball an Torwart und Verteidiger vorbei zum 3:2 ins Netz. (Schneider) Lokalsport SZ

Schiedsrichter: Simon Winter (Gebenhofen) - Zuschauer: 260

Tore: 0:1 Maximilian Geißler (14.), 1:1 Maximilian Altmann (30.), 2:1 Fabian Köbler (45.+2), 2:2 Ulrich Strehle (71. Eigentor), 3:2 Ulrich Strehle (78.)

Mit der ersten Aktion der Partie gingen die Kleinaitinger in Führung. Nach einem zu kurz geratenen Rückpass traf Alexander Heider in der zweiten Spielminute. „Die Reaktion aus der Mannschaft war Weltklasse“, sagt Zusmarshausens Trainer Lukas Drechsler und ergänzt: „Wir haben 90 Minuten läuferisch und spielerisch bei hohen Temperaturen ein sehr gutes Spiel gemacht.“ Schon in der neunten Minute sorgte Tim Wilde mit seinem 14. Saisontor für den Ausgleich. Kurz vor der Halbzeitpause traf Lorenz Helmschrott zur Führung (45.). Das einzige Manko im Spiel des Tabellenführers war wieder einmal die Chancenverwertung. „Am Ende mussten wir nochmal zittern, aber solche Siege sind die schönsten“, sagt Drechsler. Mit dem Sieg hat seine Mannschaft gegen die SV Hammerschmiede den Aufstieg in der eigenen Hand. „Einmal noch so spielen, dann steigen wir auf“, so Drechsler. (Strehle) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Simon Schwank (Mindelheim) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Alexander Heider (2.), 1:1 Tim Wilde (9.), 1:2 Lorenz Helmschrott (45.)

Bis zur 50. Minute ließen sich die beiden Teams mit dem Tore-Schießen Zeit. Dann traf Christian Pöllmann zur Führung für die Ottmarshausener. In der 52. Minute fand das Heimteam durch einen Foulelfmeter von Robert Orban die direkte Antwort. Lukas Hackl (66.) und der kurz zuvor eingewechselte Danijel Milicevic (90.+4) sorgten mit ihren Treffern für den Auswärtssieg der SV Ottmarshausen. (Strehle) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Norbert Süss (Ellgau) - Zuschauer: 250

Tore: 0:1 Christian Pöllmann (50.), 1:1 Robert Orban (52. Foulelfmeter), 1:2 Lucas Hackl (66.), 1:3 Danijel Milicevic (90.+4)

Für den TSV Welden reichte es bei der TSV Pfersee nur für ein Remis. Teodorico Crudo per Kopf (24.) und ein Eigentor von Hielke Feenstra (32.) sorgten für eine 2:0-Führung zur Pause. In der zweiten Hälfte kämpfte sich die abstiegsbedrohte Heimelf zurück und Eren Sölen erzielte durch einen Foulelfmeter den Anschluss (65.). Dann verteidigten die Gäste ihre Führung, bis Magnus Hartmann in der siebten Minute der Nachspielzeit zum Ausgleich traf. (Strehle) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Stefan Ebenbeck (Hollenbach) - Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Teodorico Crudo (24.), 0:2 Hielke Feenstra (32. Eigentor), 1:2 Eren Sölen (65. Foulelfmeter), 2:2 Magnus Hartmann (90.+7)

Der Merchinger Abdulcebbar Demir (links) behauptet den Ball gegen Jonas Reisinger. – Foto: Rudi Fischer

„Das war heute einfach in allen Belangen zu wenig“, fällt das Urteil von Westheims Coach Thomas Hanselka. Seine Mannschaft hätte mit einem Sieg noch Chancen auf den direkten Klassenerhalt gehabt. Aufgrund der Niederlage brauchen die Kobelkicker gegen die SpVgg Auerbach-Streitheim einen Sieg für die Relegation. Nach nur neun Minuten ging der Tabellendritte aus Merching in Führung. Julian Schmid traf per Foulelfmeter, Maurice Bicho erhöhte in der zwölften Minute auf 2:0. Zwar gelang Benedikt Betscher per Abstauber direkt der Anschluss (13.), im Anschluss passierte bis zur Halbzeit aber kaum etwas. Erneut Schmid (47.) und Fabian Strehle (58.) entschieden die Partie zugunsten der Heimelf. Auch der Anschlusstreffer von Stefan Strehler (59.) sorgte nicht mehr für Spannung. Schmid setzte mit seinem dritten Treffer in der 63. Minute den Schlusspunkt. Mit Blick auf das entscheidende Spiel nächste Woche sagt Hanselka: „Spielen wir so wie heute, gehen wir unter. Treten wir auf wie gegen Kissing, dann gehen wir in die Relegation. Ganz einfach.“ (Strehle) Lokalsport Labo

Schiedsrichter: Marvin Bihler (Neuburg a.d. Donau) - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Julian Schmid (9. Foulelfmeter), 2:0 Maurice Bicho (12.), 2:1 Benedikt Betscher (13.), 3:1 Julian Schmid (47.), 4:1 Fabian Strehle (58.), 4:2 Stefan Strehler (59.), 5:2 Julian Schmid (63.)