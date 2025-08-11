Die Reiß-Brüder beim SV AKM Köln vereint

Zur neuen Saison 2025/2026 ist es so weit: Die drei Reiß-Brüder stehen gemeinsam beim SV AKM Köln unter Vertrag. Reimund Reiß kehrt zurück und komplettiert das Familien-Trio mit seinen Brüdern Marco und Toni - ein echter Gänsehautmoment für den Verein und die Spieler selbst.

"Ein Traum wird Wirklichkeit", so Reimund Reiß bei seiner Verpflichtung. "Ich bin überglücklich, in der neuen Saison gemeinsam mit meinen Brüdern Marco und Toni auf dem Platz zu stehen. Das ist etwas ganz Besonderes für uns." DER SV AKM Köln vereint damit die drei Brüder unter einem Dach. Toni und Marco spielen bereits seit zwei Spielzeiten im Verein, jetzt kommt der große Bruder Reimund dazu.

Auch sportlich setzt der SV AKM Köln ein deutliches Zeichen. Der Verein verfolgt in der Saison 2025/2026 ambitionierte Ziele und hat den Aufstieg fest im Blick. Mit der Verpflichtung von Reimund Reiß holt sich der Club nicht nur Erfahrung, sondern auch zusätzliche Qualität ins Team.