Die Reise ist noch nicht zu Ende - Concordias Frauen

Am 03. Februar 2025 wurde die zweite Folge des Podcasts FuPastisch in Emsbüren aufgenommen und sie widmet sich dem kometenhaften Aufstieg der 1. Damenmannschaft des SV Concordia Emsbüren.

Für diese Episode durfte ich begrüßen: Marcel Gebhardt, Trainer der Erfolgsmannschaft, und Heiner Feldmann, Co-Trainer dieser Mannschaft sowie Abteilungsleiter der Frauen und B-Juniorinnen.

Marcel nimmt uns mit auf seine persönliche Reise in den Frauenfußball und erklärt, was ihn an dieser Sportart besonders fasziniert. Er spricht über seine Vision für die Mannschaft und die Ziele, die er mit den Spielerinnen erreichen möchte. Seine Leidenschaft und sein Engagement sind deutlich spürbar und es ist klar, dass er fest an das Potenzial seiner Spielerinnen glaubt.