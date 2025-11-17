"Die Reife fehlte" - Bleckenstedt dreht Partie in Göttingen

Die SVG war von Beginn an präsent, agierte mutig gegen den formstarken Gegner und ging folgerichtig durch Ricardo Moreno Morales früh in Führung. Im weiteren Verlauf entwickelte sich ein hochintensives Spiel, in dem Bleckenstedt seine Offensivqualitäten immer stärker entfaltete. Die starke Druckphase der Gäste mündete schließlich im Ausgleichstreffer durch Rico-Rene Frank. Doch die SVG schlug zurück: Jan Hooge stellte mit einem sehenswerten Angriff das 2:1 her.

Genau in dieser Phase haderte Reutter besonders mit dem weiteren Verlauf: „Irgendwie fehlte vor allem nach dem 2:1 die Reife, um dieses Spiel über die Zeit zu bringen oder zumindest einen Punkt mitzunehmen, was definitiv drin war.“ Statt die Führung stabil auszuspielen, ließ Göttingen zwei Gegentreffer innerhalb kurzer Zeit zu – Jan Ademeit und später erneut Frank drehten das Spiel zugunsten der Gäste.

Trotz der Niederlage zeigte die SVG defensiv eine herausragend leidenschaftliche Leistung, auch wenn man der Offensivwucht Bleckenstedts nicht dauerhaft standhalten konnte. Reutter lobte ausdrücklich seinen Schlussmann: „Bleckenstedt hatte vor allem offensiv eine unfassbare Wucht, die wir größtenteils gut wegverteidigt haben oder einen glänzend aufgelegten Jannik Strüber im Tor hatten.“ Mehrfach verhinderte der Keeper mit starken Paraden eine frühere Entscheidung.

Nach 90 intensiven Minuten stand Göttingen ohne Punkte da, obwohl mehr möglich gewesen wäre. Einsatz, Mentalität und Wille waren top – doch die Effizienz und die Cleverness in den entscheidenden Momenten machten den Unterschied zugunsten der Gäste.

Tabellarisch heisst es für die SVG, dass man von der Top-Fünf etwas wegrollt, Bleckenstedt hingegen bleibt auf Rang drei, sieben Punkte hinter dem Platz an der Sonne..