Fortuna Köln und Alemannia Aachen spielen am Wochenende in der Regionalliga West. – Foto: Meiki Graff

Die Regionalliga West ist zurück - zwei Spiele am Wochenende Regionalliga West: Am Wochenende stehen die ersten beiden Spiele nach der Winterpause an.

Fast sieben Woche war die Regionalliga West in der Winterpause - jetzt geht es für die Viertligisten aus Westfalen, vom Niederrhein und vom Mittelrhein zunächst mit zwei Nachholspielen wieder weiter. Am Freitagabend (19.30 Uhr) legen Alemannia Aachen und Fortuna Düsseldorf II vor, am Samstag (14 Uhr) soll dann endlich das mehrfach verlegte Duell zwischen dem 1. FC Bocholt und Fortuna Köln über die Bühne gebracht werden.

Den starken fünften Platz, der mit einem Sieg im Nachholspiel sogar noch zum dritten Platz werden könnte, hätten die meisten Anhänger der Alemannia wohl unterschrieben. Nach der schwierigen vergangenen Saison mit Abstiegskampf bis zum Saisonende, ist Aachen richtig gut unterwegs. Spätestens seit Trainer Helge Hohl das Amt von Fuat Kilic übernommen hat, läuft es: Hohl hat in seinen acht Spielen ungeschlagen, hat fünf Siege eingefahren. Einen Trainerwechsel gab es bei der Fortuna-Reserve nicht - Nicolas Michaty befindet sich mittlerweile schon in seiner fünften Saison als Trainer in Düsseldorf. Komplett rund läuft es bei der Fortuna in dieser Saison noch nicht. Mit 23 Punkten heißt es Platz 12 zur Winterpause, ein Sieg könnte für Ruhe beim Blick nach unten sorgen.

Verlegungsposse findet ein Ende