Fortuna Köln und Alemannia Aachen spielen am Wochenende in der Regionalliga West. – Foto: Meiki Graff

Die Regionalliga West ist zurück - so liefen die Spiele am Wochenende Regionalliga West: Am Wochenende standen die ersten beiden Spiele nach der Winterpause an.

Fast sieben Woche war die Regionalliga West in der Winterpause - jetzt ging es für die Viertligisten aus Westfalen, vom Niederrhein und vom Mittelrhein zunächst mit zwei Nachholspielen wieder weiter. Am Freitagabend (19.30 Uhr) legten Alemannia Aachen und Fortuna Düsseldorf II vor, am Samstag (14 Uhr) sollte dann endlich das mehrfach verlegte Duell zwischen dem 1. FC Bocholt und Fortuna Köln über die Bühne gebracht werden.

Alemannia Aachen hat am Freitagabend sein erstes Regionalliga-Pflichtspiel des Jahres 2023 erfolgreich gestaltet. Das 1:0 am Tivoli vor mehr als 10.000 Zuschauern war allerdings ein hartes Stück Arbeit, weil die Gäste von Trainer Nico Michaty vor allem in der Schlussphase heftig auf den Ausgleich drängten. Zum ausführlichen Spielbericht geht es hier. Alemannia Aachen – Fortuna Düsseldorf II 1:0

Alemannia Aachen: Marcel Johnen, Aldin Dervisevic, Franko Uzelac, Jannis Held, Marco Müller, Frederic Baum, Dino Bajric, Sebastian Schmitt (61. Marcel Damaschek), Tim Korzuschek (69. Dimitry Imbongo), Jannik Mause (85. Benjamin Hemcke), Elsamed Ramaj (86. Vleron Statovci) - Trainer: Helge Hohl

Fortuna Düsseldorf II: Leon Klußmann, Takashi Uchino (74. Ephraim Kalonji), Mert Göckan, Tom Geerkens, Nicolas Hirschberger (86. Kingsley Helmut Marcinek), Kevin Sebastian Brechmann (85. Luis-Felipe Monteiro), Justin Noah Seven, Adam Bodzek, Maximilian Adamski, Jona Niemiec, Marcel Mansfeld - Trainer: Nicolas Michaty

Schiedsrichter: Marcel Benkhoff () - Zuschauer: 10400

Tore: 1:0 Jannik Mause (17.)

Verlegungsposse findet ein Ende