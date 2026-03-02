Die Regionalliga-Torjäger der letzten 10 Jahre & was sie heute machen

Die Regionalliga-Torschützenkönige der letzten zehn Jahre - und was sie heute machen: Wir haben für euch die Übersicht.
Saison 2024/25
Daniel Kasper (SpVgg Greuther Fürth II) & Juan Cabrera (FC Augsburg II) - beide 18 Tore
Die Toptorjäger der vergangenen Saison wollen derzeit im Profifußball Fuß fassen. Daniel Kasper zog es zum belgischen Zweitligisten KAS Eupen, wo er aktuell als Joker auf mehr Einsatzzeit hofft. In zehn Einsätzen gelang ihm bislang kein Treffer.
Juan Cabrera ging den umgekehrten Weg und heuerte bei der SpVgg Greuther Fürth an. Der Deutsch-Uruguayer kommt bei den Profis des Kleeblatts noch nicht wie erhofft zum Zug. Drei Einsätze in der 2. Liga kann der 22-Jährige bislang vorweisen.
Saison 2023/24
Julian Kania (1. FC Nürnberg II) 24 Tore
Kometenhaft ging der Stern von Julian Kania nach seinem Wechsel vom TSV Schwaben Augsburg zum 1. FC Nürnberg II auf. Der Schwabe holte sich neben der Torjägerkanone auch einen Profivertrag beim Club, doch nach Differenzen mit Coach Miro Klose zog es ihn weiter zu Arminia Bielefeld. Mit den Ostwestfalen schaffte er den Aufstieg in die 2. Liga und sensationell den Einzug ins DFB-Pokalfinale 2025, wo Kania auch prompt gegen den VfB Stuttgart traf. Für ihn persönlich ein Highlight, nützte aber unterm Strich nicht viel, denn der VfB holte sich den "Pott". In der 2. Liga konnte er noch nicht richtig Fuß fassen und so ging`s vor Kurzem in der Winterpause einen Schritt zurück zum VfL Osnabrück in die 3. Liga. In Osnabrück wartet er noch auf seinen Premierentreffer.
Saison 2022/23
Patrick Hobsch (SpVgg Unterhaching) 27 Tore
Lag`s daran, dass die beiden als Stürmer die gleiche Sprache sprechen? Fakt ist: Unter Sandro Wagner blühte Patrick Hobsch richtig auf und holte sich zweimal in Folge die Torjägerkanone in der Regionalliga Bayern. Anschließend tat er es seinem Papa Bernd gleich und heuerte beim TSV 1860 München an. Auch heute läuft Patrick Hobsch noch für die Löwen auf und kann in der laufenden Saison 2025/26 bisher respektable sechs Treffer vorweisen.
Saison 2021/22
Patrick Hobsch (SpVgg Unterhaching) 28 Tore
Siehe Saison 2022/23!
Saison 2019/21
Lukas Riglewski (SV Heimstetten) 16 Tore
In der denkwürdigen Corona-Abbruchssaison 2019/21 sicherte sich Lukas Riglewski mit 16 Einschüssen in 26 Partien die Krone. "Mr. Heimstetten" spielt auch heute noch für die "Hoaschdenga". Seit mittlerweile 14 Jahren trägt Riglewski das Trikot des SVH! So sieht Vereinstreue aus.
Saison 2018/19
Kwasi Wriedt (FC Bayern II) 24 Tore
"Otschi", wie er von allen nur gerufen wird, traf in der Spielzeit 2018/19 für die Bayern-Amateure 24 Mal - keiner war besser! In der Bundesliga durfte er für die Bayern einmal ran, anschließend zog es ihn weiter in die niederländische Eredivisie zu Willem II Tilburg. Anschließend kehrte er nach Deutschland zurück und kickte in der 2. Liga für Holstein Kiel. Mittlerweile ist "Otschi" bei Alemannia Aachen unter Vertrag und kämpft mit dem TSV um den Klassenerhalt in der 3. Liga.
Saison 2017/18
Adam Jabiri (Schweinfurt 05) 27 Tore
In der legendären Spielzeit 2017/18, als der TSV 1860 München nach dem berüchtigten Doppelabstieg in der Regionalliga neu starten musste, holte sich Adam Jabiri die Torjägerkanone mit 27 Treffern. Jabiri war ein Torjäger par excellence und lieferte über Jahre Treffer am Fließband ab. Der heute 41-Jährige beendete im Sommer 2024 nach fast 200 Toren in der Regionalliga Bayern seine aktive Karriere.
Saison 2016/17
Stephan Hain (SpVgg Unterhaching) 32 Tore
Der gebürtige Niederbayer aus dem Bayerischen Wald machte sich im Mai 2011 beim FC Augsburg unsterblich, als er die Schwaben zum Aufstieg in die Bundesliga schoss. Bei der SpVgg Unterhaching stellte er ebenfalls seine Torjägerqualitäten über einige Jahre unter Beweis. In der Saison 2023/24 ließ er seine Karriee in Neuseeland austrudeln und arbeitet heute als selbstständiger Ernährungsberater.
Saison 2015/16
Markus Ziereis (SSV Jahn Regensburg) - 19 Tore
Der Oberpfälzer-"Bua" aus Roding (Lkr. Cham) drehte heimatnah richtig auf und schoss den SSV Jahn Regensburg mit 19 Treffern Richtung Meisterschaft. Der Durchbruch im Profibereich wollte ihm allerdings weder beim Jahn noch später beim TSV 1860 München gelingen. Nach seiner Station bei der SpVgg Bayreuth wagte Ziereis mal was ganz Anderes und wechselte in die Regionalliga Nord zum VfB Oldenburg. Seit Sommer 2025 ist er wieder in der Heimat und würde eigentlich gerne im Herbst seiner Laufbahn für die DJK Vilzing auf Torejagd gehen, doch ein Kreuzbandriss zwang ihn jäh zum Zuschauen. Seitdem feilt der mittlerweile 33-Jährige an seinem Comeback.
Saison 2014/15
Dominik Stolz (SpVgg Bayreuth) 23 Tore
Dank seiner 23 Treffer für die SpVgg Bayreuth in der Saison 2014/15 wurde der damalige Zweitligist SV Sandhausen auf den "Stolzer" aufmerksam. Sein fußballerisches Glück fand der Franke aber im kleinen Nachbarland Luxemburg, wo er heute noch für den Racing FC Union Luxemburg auf Torejagd geht.