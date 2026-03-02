Die Regionalliga-Torjäger der letzten 10 Jahre & was sie heute machen Eine illustre Übersicht an Knipsern von Mathias Willmerdinger · Heute, 05:00 Uhr · 0 Leser

Dominik Stolz (li.), Torschützenkönig der Saison 2014/15 und heute noch in Luxemburg aktiv. – Foto: Imago Images

Die Regionalliga-Torschützenkönige der letzten zehn Jahre - und was sie heute machen: Wir haben für euch die Übersicht.

Saison 2024/25

Daniel Kasper (SpVgg Greuther Fürth II) & Juan Cabrera (FC Augsburg II) - beide 18 Tore

Die Toptorjäger der vergangenen Saison wollen derzeit im Profifußball Fuß fassen. Daniel Kasper zog es zum belgischen Zweitligisten KAS Eupen, wo er aktuell als Joker auf mehr Einsatzzeit hofft. In zehn Einsätzen gelang ihm bislang kein Treffer.



Juan Cabrera ging den umgekehrten Weg und heuerte bei der SpVgg Greuther Fürth an. Der Deutsch-Uruguayer kommt bei den Profis des Kleeblatts noch nicht wie erhofft zum Zug. Drei Einsätze in der 2. Liga kann der 22-Jährige bislang vorweisen.

Julian Kania (hier noch im Trikot von Arminia Bielefeld) ist mittlerweile beim VfL Osnabrück gelandet. – Foto: Imago Images

Saison 2023/24

Julian Kania (1. FC Nürnberg II) 24 Tore

Kometenhaft ging der Stern von Julian Kania nach seinem Wechsel vom TSV Schwaben Augsburg zum 1. FC Nürnberg II auf. Der Schwabe holte sich neben der Torjägerkanone auch einen Profivertrag beim Club, doch nach Differenzen mit Coach Miro Klose zog es ihn weiter zu Arminia Bielefeld. Mit den Ostwestfalen schaffte er den Aufstieg in die 2. Liga und sensationell den Einzug ins DFB-Pokalfinale 2025, wo Kania auch prompt gegen den VfB Stuttgart traf. Für ihn persönlich ein Highlight, nützte aber unterm Strich nicht viel, denn der VfB holte sich den "Pott". In der 2. Liga konnte er noch nicht richtig Fuß fassen und so ging`s vor Kurzem in der Winterpause einen Schritt zurück zum VfL Osnabrück in die 3. Liga. In Osnabrück wartet er noch auf seinen Premierentreffer.





Patrick Hobsch wandelt auf den Spuren von Papa Bernd und geht für den TSV 1860 München auf Torejagd. – Foto: Sven Leifer





Saison 2022/23

Patrick Hobsch (SpVgg Unterhaching) 27 Tore

Lag`s daran, dass die beiden als Stürmer die gleiche Sprache sprechen? Fakt ist: Unter Sandro Wagner blühte Patrick Hobsch richtig auf und holte sich zweimal in Folge die Torjägerkanone in der Regionalliga Bayern. Anschließend tat er es seinem Papa Bernd gleich und heuerte beim TSV 1860 München an. Auch heute läuft Patrick Hobsch noch für die Löwen auf und kann in der laufenden Saison 2025/26 bisher respektable sechs Treffer vorweisen.



Saison 2021/22

Patrick Hobsch (SpVgg Unterhaching) 28 Tore

Siehe Saison 2022/23!

Der "ewige Hoaschdenga": Lukas Riglewski zirkelt die Kugel immer noch für den SV Heimstetten ins Netz. – Foto: Sven Leifer

Saison 2019/21

Lukas Riglewski (SV Heimstetten) 16 Tore

In der denkwürdigen Corona-Abbruchssaison 2019/21 sicherte sich Lukas Riglewski mit 16 Einschüssen in 26 Partien die Krone. "Mr. Heimstetten" spielt auch heute noch für die "Hoaschdenga". Seit mittlerweile 14 Jahren trägt Riglewski das Trikot des SVH! So sieht Vereinstreue aus. Saison 2018/19

Kwasi Wriedt (FC Bayern II) 24 Tore

"Otschi", wie er von allen nur gerufen wird, traf in der Spielzeit 2018/19 für die Bayern-Amateure 24 Mal - keiner war besser! In der Bundesliga durfte er für die Bayern einmal ran, anschließend zog es ihn weiter in die niederländische Eredivisie zu Willem II Tilburg. Anschließend kehrte er nach Deutschland zurück und kickte in der 2. Liga für Holstein Kiel. Mittlerweile ist "Otschi" bei Alemannia Aachen unter Vertrag und kämpft mit dem TSV um den Klassenerhalt in der 3. Liga. Saison 2017/18

Adam Jabiri (Schweinfurt 05) 27 Tore

In der legendären Spielzeit 2017/18, als der TSV 1860 München nach dem berüchtigten Doppelabstieg in der Regionalliga neu starten musste, holte sich Adam Jabiri die Torjägerkanone mit 27 Treffern. Jabiri war ein Torjäger par excellence und lieferte über Jahre Treffer am Fließband ab. Der heute 41-Jährige beendete im Sommer 2024 nach fast 200 Toren in der Regionalliga Bayern seine aktive Karriere.

Stephan Hain (am Ball) machte sich mit seiner sympathischen Art nicht nur in Unterhaching viele Freunde. – Foto: Sven Leifer