 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Die Regionalliga Bayern verliert einen ihrer besten Torjäger

Nach zehn Jahren verlässt Yannick Glessing den FV Illertissen und folgt Holger Bachthaler zu den Stuttgarter Kickers

von Mathias Willmerdinger · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser
Yannick Glessing (re.) schließt sich den Stuttgarter Kickers an.
Yannick Glessing (re.) schließt sich den Stuttgarter Kickers an. – Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf

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Yannick Glessing
Yannick Glessing

Das Personalkarussell dreht sich weiter kräftig beim FV Illertissen. Am gestrigen Dienstag präsentierte der Regionalligist mit Walid Khaled seinen neuen Cheftrainer, wenige Stunden später musste der FVI allerdings dann bekanntgeben, dass mit Yannick Glessing der Torjäger der vergangenen Jahre den Klub aus dem Landkreis Neu-Ulm verlässt. Eine Entscheidung, die sehr schmerzvoll für die Anhänger des FVI sein dürfte. Denn der 28-Jährige war mit die Identifikationsfigur schlechthin und ging seit seinem Übertritt von den A-Junioren in den Herrenbereich für die Illertaler auf Torejagd. Nach einem Jahrzehnt nimmt er nun Abschied und folgt seinem Förderer Holger Bachthaler zu den Stuttgarter Kickers.

Mit sehr emotionalen Worten verabschiedet der FVI über seine Social Media-Kanäle den Torjäger: "Seit 2016 gehört Yannick zum FV Illertissen, zuerst in der Jugend, dann über die Zweite und die Landesliga bis ganz nach oben. Was er in dieser Zeit geleistet hat, ist einmalig in der Geschichte unseres Vereins: 267 Pflichtspiele, 94 Tore, 34 Vorlagen und 19.402 Minuten für den FVI. Rekordspieler. Rekordtorschütze. Illerbomber.

In der Saison 25/26 traf er allein in der Regionalliga Bayern 13 Mal und legte 13 weitere Tore auf. Wer ihn kennt, weiß aber, dass hinter diesen Zahlen noch viel mehr steckt. Drei Toto-Pokal-Titel, zwei DFB-Pokal-Abenteuer, und sein erstes Regionalliga-Tor? Ausgerechnet im Derby.
Wir bedanken uns von ganzem Herzen für fast zehn Jahre, für jedes Tor, jeden Sprint, jeden Einsatz. Yannick Glessing ist und bleibt ein Stück FV Illertissen."
Freilich dürfte es eine große Rolle gespielt haben, dass mit Holger Bachthaler ein neuer Coach bei den Stuttgartern anheuert, der Glessing in den vergangenen Jahren zu einem der besten Stürmer der Regionalliga Bayern geformt hat. Was sagt Glessing selbst zu seinem Wechsel in die Regionalliga Südwest? In einem offiziellen Kickers-Statement lässt er wissen: "Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren von Anfang an sehr positiv. Die Stuttgarter Kickers sind ein spannender Traditionsverein mit viel Potenzial. Ich freue mich darauf, künftig vor den Fans im GAZi-Stadion auf der Waldau zu spielen."