Die Regionalliga Bayern verliert einen ihrer besten Torjäger

Yannick Glessing (re.) schließt sich den Stuttgarter Kickers an. – Foto: Sportfoto Zink / A.Schlirf

Das Personalkarussell dreht sich weiter kräftig beim FV Illertissen. Am gestrigen Dienstag präsentierte der Regionalligist mit Walid Khaled seinen neuen Cheftrainer , wenige Stunden später musste der FVI allerdings dann bekanntgeben, dass mit Yannick Glessing der Torjäger der vergangenen Jahre den Klub aus dem Landkreis Neu-Ulm verlässt. Eine Entscheidung, die sehr schmerzvoll für die Anhänger des FVI sein dürfte. Denn der 28-Jährige war mit die Identifikationsfigur schlechthin und ging seit seinem Übertritt von den A-Junioren in den Herrenbereich für die Illertaler auf Torejagd. Nach einem Jahrzehnt nimmt er nun Abschied und folgt seinem Förderer Holger Bachthaler zu den Stuttgarter Kickers.

Mit sehr emotionalen Worten verabschiedet der FVI über seine Social Media-Kanäle den Torjäger: "Seit 2016 gehört Yannick zum FV Illertissen, zuerst in der Jugend, dann über die Zweite und die Landesliga bis ganz nach oben. Was er in dieser Zeit geleistet hat, ist einmalig in der Geschichte unseres Vereins: 267 Pflichtspiele, 94 Tore, 34 Vorlagen und 19.402 Minuten für den FVI. Rekordspieler. Rekordtorschütze. Illerbomber.

In der Saison 25/26 traf er allein in der Regionalliga Bayern 13 Mal und legte 13 weitere Tore auf. Wer ihn kennt, weiß aber, dass hinter diesen Zahlen noch viel mehr steckt. Drei Toto-Pokal-Titel, zwei DFB-Pokal-Abenteuer, und sein erstes Regionalliga-Tor? Ausgerechnet im Derby.

Wir bedanken uns von ganzem Herzen für fast zehn Jahre, für jedes Tor, jeden Sprint, jeden Einsatz. Yannick Glessing ist und bleibt ein Stück FV Illertissen."