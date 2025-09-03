Die Region hat wieder deutlich mehr „Schiris“

Es gibt wieder mehr Schiedsrichter. – Foto: Marcel Eichholz

Mit der Schiedsrichterei ist es ein Auf und Ab. Mal ist sie (zahlenmäßig) in der Krise, mal wieder im Aufschwung begriffen. Laut DFB hat der Gesamtverband zwischen 2015 und 2020 14 Prozent seiner Schiedsrichter verloren, zur Corona-Pandemie war dann ein Tiefpunkt erreicht. In der Saison 2021/22 gab es „nur“ rund 50.000 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter, fünf Jahre zuvor sollen es noch rund 60.000 gewesen sein. Zuletzt hieß es dann aber: die Zahlen steigen wieder. Und das etwa auch in den regionalen Landesverbänden Niederrhein und Mittelrhein.

Die Entwicklung an Niederrhein und Mittelrhein zeigt bei den Schiedsrichterzahlen aktuell nach oben. Am Mittelrhein waren zur Saison 2024/25 rund 2380 „Schiris“ aktiv, ein Plus von satten 5,8 Prozent gegenüber der Vorsaison. Und am Niederrhein stieg die Zahl wieder über die Grenze von 3000, genauer gesagt auf 310. (4,8 Prozent mehr als im Vorjahr). Diese Grenze wurde nämlich „erstmals seit Jahren“ übertroffen, heißt es vom Fußballverband Niederrhein. Auch aus Sicht des hiesigen Fußballkreises gibt es gute Nachrichten: „Wir sind aktuell bei 250 aktiven Schiedsrichtern und hatten nach Corona nur etwa 130“, sagt René Donné, Vorsitzender des Kreisschiedsrichterausschusses Mönchengladbach-Viersen. Die Entwicklung sei sehr erfreulich, zumal die Anwärterlehrgänge der vergangenen Jahre ein großer Erfolg gewesen seien. Bei mehr als 40 Neulingen pro Jahrgang hätten Donné und Kollegen die Online-Anmeldung schon abschalten müssen angesichts des Interesses. „Positiv ist auch, dass wir von der Borussia unterstützt wurden. Die Auftaktveranstaltung und Prüfung konnten wir im Borussia-Park machen“, so der Schiedsrichter-Chef.

Zahlen steigen weiter an Der DFB startete 2023 eine Charme-Offensive, das „Jahr der Schiris“. Spätestens seit diesem Zeitpunkt gehen die Schiedsrichter-Zahlen nur nach oben. Allein im ersten Halbjahr 2023 steigerte der DFB die Anwärterzahlen nach eigenen Angaben um rund 35 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Mehr mediale Aufmerksamkeit für „Schiris“, Werbematerialien für Vereine, mehr Plätze für Lehrgänge für junge Interessierte: Das waren einige der Maßnahmen des Verbandes. „Die DFB-Arbeit ist sicherlich gut, doch auch an der Basis haben wir viel gemacht“, findet Donné. Im Kreis habe die Charme-Offensive allein durch Mund-zu-Mund-Propaganda gut funktioniert. „Man muss eine persönliche Beziehung zu den Neulingen bekommen. Wir machen die Lehrgänge immer in Präsenz, denn wenn man sich sieht, ist es einfacher“, betont er.