"Die Regeländerung für das Unterbinden von Zeitspiel finde ich toll"

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Im FuPa-Teamcheck zieht Ioannis Tsapakidis, Sportlicher Leiter des SV Böblingen, ein positives Fazit zur Saison des SV Böblingen in der Landesliga Württemberg, Staffel 2. Trotz schwieriger Umstände hebt er die Entwicklung der Mannschaft und den starken Zusammenhalt hervor. Nach einem großen Umbruch richtet sich der Blick nun auf die Vorbereitung und das Ziel für die Saison 2026/2027.

Die Saison 2025/2026 bewertet Ioannis Tsapakidis insgesamt als Erfolg. Zwar verweist der Sportliche Leiter des SV Böblingen auf besondere Umstände, die die Mannschaft im Verlauf der Spielzeit begleiten mussten, dennoch überwiegt am Ende die Zufriedenheit. Vor allem die Entwicklung innerhalb des Teams und das frühe Sammeln wichtiger Punkte stimmen ihn optimistisch.

Dass die Mannschaft bereits früh in der Saison viele Zähler einfahren konnte, sieht er ebenso als wichtigen Faktor wie den gewachsenen Teamgeist. Beides bildete aus seiner Sicht die Grundlage für das positive Abschneiden.

„Trotz den ganzen Umständen sind wir sehr froh mit dem Abschneiden in der Saison 25/26. Positiv war die Entwicklung und Zusammenhalt im Team. Frühzeitig viele Punkte holen“, sagt Ioannis Tsapakidis gegenüber FuPa.

Testspiele gegen starke Gegner

Die Vorbereitung auf die neue Saison soll den SV Böblingen bestmöglich auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten. Große Höhepunkte erwartet Ioannis Tsapakidis zwar nicht, dennoch steht ein anspruchsvolles Testprogramm auf dem Plan.

„Eigentlich haben wir nicht viele Highlights während der Vorbereitung. Wir testen gegen vier Verbandsligisten, einen Landesligisten und ein Bezirksligateam“, erklärt der Sportliche Leiter.

Die Testspiele gegen Mannschaften aus unterschiedlichen Spielklassen sollen der Mannschaft die Möglichkeit geben, sich frühzeitig unter Wettkampfbedingungen einzuspielen und nach dem personellen Umbruch weiter zusammenzufinden.

Großer Umbruch prägt den Sommer

Vor der Saison 2026/2027 befindet sich der SV Böblingen in einer Phase der Veränderung. Gerade deshalb richtet Ioannis Tsapakidis seinen Dank ausdrücklich an die Spieler, die den Weg auch künftig mitgehen.

„Da wir einen enormen Umbruch haben, möchte ich die Spieler loben, die auch in der kommenden Saison für die SV Böblingen auflaufen.“

Der Sportliche Leiter macht damit deutlich, welchen Stellenwert die verbliebenen Spieler in der aktuellen Situation für den Verein besitzen. Sie sollen das Fundament für die kommende Saison bilden.

Ein klar formuliertes Ziel

Trotz der Veränderungen geht der SV Böblingen mit einer klaren Zielsetzung in die neue Spielzeit. Die Erwartungen bleiben dabei realistisch.

Als Saisonziel nennt Ioannis Tsapakidis einen einstelligen Tabellenplatz. Damit möchte sich die Mannschaft erneut im oberen Bereich der Tabelle etablieren.

Diese Teams sieht der Sportliche Leiter vorne

Gefragt nach den Meisterschaftsfavoriten in der Landesliga Württemberg, Staffel 2, nennt Ioannis Tsapakidis drei Vereine. Er traut FC Esslingen, GSV Maichingen und Waldstetten die besten Chancen auf den Titel in der Saison 2026/2027 zu.

Keine neuen Personalien

Bei möglichen Zu- oder Abgängen gibt es derzeit keine neuen Informationen. Der Sportliche Leiter verweist darauf, dass es aktuell nichts Neues zu vermelden gibt. „Nichts, was nicht bekannt ist“, erklärt Ioannis Tsapakidis.

Regel gegen Zeitspiel findet Zustimmung

Auch zur Diskussion über Regeländerungen aus der Fußball-Weltmeisterschaft bezieht Ioannis Tsapakidis Stellung. Besonders die Maßnahmen gegen Zeitspiel bewertet er positiv und könnte sich deren Einsatz auch im Amateurfußball gut vorstellen. „Die Regeländerung vor allem für das Unterbinden von Zeitspiel finde ich toll und wäre auch für den Amateurfußball sinnvoll.“ Damit spricht sich der Sportliche Leiter des SV Böblingen dafür aus, diese Änderung auch unterklassig einzuführen, um das Spiel flüssiger zu gestalten.