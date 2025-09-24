Die Reaktionen zu den Dienstagspartien in der Regionalliga

Zu Beginn der Englischen Woche in der Regionalliga Bayern stand am gestrigen Dienstagabend der 10. Spieltag auf dem Programm. Wir haben wieder die Reaktionen zu den Partien für euch zusammengetragen:



Matthias Graf (Co-Trainer DJK Vilzing)

"Für uns war`s heute wichtig, dass wir nach der Niederlage in Aschaffenburg dreifach gepunktet haben. In der ein oder anderen Situation hatten wir sicher auch Glück und einen Torwart, der gut gehalten hat. Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir nicht unverdient gewonnen."



Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)

Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)

"Zunächst einmal sind wir sehr glücklich über den Sieg und freuen uns mal wieder über drei Punkte. Der Heimsieg tut gut. Im Großen und Ganzen haben wir ein bisschen zu langsam gespielt. Immer wenn`s schnell ging, dann wurde es auch gefährlich. Davon war aber über die 90 Minuten viel zu wenig zu sehen."



Aytac Sulu (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)

Hätte zur Pause niemand mehr für möglich gehalten: Der TSV Schwaben Augsburg hat tatsächlich nach einem 0:3-Rückstand am Würzburger Dallenberg noch einen Punkt entführt. – Foto: Markus Römer/Scheuring