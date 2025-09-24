Die Reaktionen zu den Dienstagspartien in der Regionalliga

Matthias Graf (Co-Trainer DJK Vilzing)
"Für uns war`s heute wichtig, dass wir nach der Niederlage in Aschaffenburg dreifach gepunktet haben. In der ein oder anderen Situation hatten wir sicher auch Glück und einen Torwart, der gut gehalten hat. Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir nicht unverdient gewonnen." Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II)
"Am Ende haben wir das Spiel leider verdient verloren. Weil wir es nicht geschafft haben, in der ersten Halbzeit, als wir überlegen waren, in Führung zu gehen. Das hätte unserer jungen Truppe auf alle Fälle Sicherheit gegeben. Und auch der Charakter des Spiels hätte sich mit Sicherheit verändert."
Sven Bender (Cheftrainer SpVgg Unterhaching)
"Zunächst einmal sind wir sehr glücklich über den Sieg und freuen uns mal wieder über drei Punkte. Der Heimsieg tut gut. Im Großen und Ganzen haben wir ein bisschen zu langsam gespielt. Immer wenn`s schnell ging, dann wurde es auch gefährlich. Davon war aber über die 90 Minuten viel zu wenig zu sehen." Aytac Sulu (Cheftrainer Viktoria Aschaffenburg)
"Ein Spiel, in dem wir definitiv mehr verdient gehabt hätten. Wir haben uns zweimal bei den Gegentreffern dämlich angestellt, das darf uns nicht passieren. In der zweiten Halbzeit hätten wir mehrere Tore schießen müssen, da waren wir einfach nicht konsequent genug."
Hätte zur Pause niemand mehr für möglich gehalten: Der TSV Schwaben Augsburg hat tatsächlich nach einem 0:3-Rückstand am Würzburger Dallenberg noch einen Punkt entführt. – Foto: Markus Römer/Scheuring
Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)
"Die Frage ist, was das für eine Blockade im Kopf der Jungs ist. Wir führen hier verdient mit 3:0. Natürlich müssen wir uns hinterfragen, warum wir das Spiel nicht in unsere Richtung gelenkt und deutlich für uns entschieden haben."
Matthias Ostrzolek (Spielertrainer TSV Schwaben Augsburg)
"Riesenkompliment an meine Mannschaft. Wir haben gesehen, dass wir auch die Qualität haben, eine Profimannschaft wie Würzburg bespielen zu können.
Roberto Hilbert (Cheftrainer SpVgg Greuther Fürth II)
"Wenn wir ein bisschen zielstrebiger agiert hätten, dann hätten wir einen Punkt geholt. Aber die Jungs haben in der zweiten Halbzeit gezeigt, was sie können. Deswegen ist alles in Ordnung." Andreas Wolf (Cheftrainer 1. FC Nürnberg II)
"Es war ein sehr intensives Spiel. Am Ende hat man auch gesehen, dass uns ein paar Körner weggegangen sind. Aber die Jungs haben bis zum Schluss gefightet und sich den Sieg auch verdient.
Nach vier Heimsiegen mussten sich die Wacker-Fans gegen Hankofen mit einem 0:0 zufriedengeben. – Foto: Paul Hofer
Lars Bender (Cheftrainer SV Wacker Burghausen)
"Es hat heute nicht sein sollen. Ich glaube, wir haben über 90 oder 95 Minuten das Spiel bestimmt, hatten viel Ballbesitz. In der zweiten Halbzeit, so ehrlich müssen wir sein, hatten wir keine Durchschlagskraft. Kompliment an Hankofen, die haben das gut gemacht und sich in alle Bälle reingeworfen."
Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)
"Ab der 30. oder 35. Minute sind wir viel besser ins Spiel gekommen. Wir haben taktisch ein wenig was angepasst, sind Burghausen nicht mehr ganz so hoch angegangen, sondern haben eher ein Mittelfeldpressing gespielt. In der zweiten Halbzeit wenn wir vielleicht im letzten Drittel die Aktionen besser fertigspielen, dann hätten wir auch die ein oder andere Torchance nutzen können."
Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)
"Wir haben heute gegen einen sehr guten Gegner gespielt und auch verdient verloren."
Spektakulär mit 5:3 setzte sich der FV Illertissen in Aubstadt durch und – Foto: Julien Christ/Scheuring
Holger Bachthaler (Cheftrainer FV Illertissen)
"Wir wussten um die Bedeutung des Spiels, und ich denke, man hat schon gesehen, dass die Jungs sehr konzentriert und dominant aufgetreten sind. Wir haben dann durch ein dummes Foulspiel unseren Torwart verloren. Aus meiner Sicht eine klare rote Karte, weil man in der Situation einfach nicht so in den Torhüter hineingeht. Daran hatten wir zu knabbern. Über 90 Minuten gesehen haben wir dann aber das Spiel mehr als verdient für uns entscheiden können."
Steed Ray (Torwarttrainer SpVgg Ansbach)
"Die erste Hälfte war sehr gut von uns. Nach der Pause hat uns Buchbach richtig überrascht, weil sie teilweise mit zwei Spielern angelaufen sind. Wir haben uns aber dennoch mit dem 2:1 und dem 3:1 belohnen können. Die drei Punkte sind sehr, sehr wichtig für uns." Aleksandro Petrovic (Cheftrainer TSV Buchbach)
"Das erste Spiel in dieser Saison, nach dem ich wirklich enttäuscht bin. Das haben die Jungs auch in aller Deutlichkeit zu hören bekommen. In der ersten Halbzeit waren wir nicht anwesend. Die Basics haben wir komplett vermissen lassen. Wir waren zu zehnt besser als zu elft. Wir müssen zu 100 Prozent da sein, ansonsten haben wir keinen Auftrag in dieser Liga, das muss uns bewusst sein."
Umkämpfte Partie im Memminger Schmuddelwetter. Am Ende trennten sich der FCM und die SpVgg Bayreuth mit 1:1. – Foto: Siegfried Rebhan
Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)
"Wir haben eine sehr intensive Partie gesehen mit insgesamt sehr offenem Visier. Das ein oder andere fußballerische Element wirkte auf Bayreuther Seite reifer, nichtsdestotrotz haben wir gute Mittel gefunden, das Spiel ausgeglichen zu gestalten."
Lukas Kling (Cheftrainer SpVgg Bayreuth)
"Ich finde, wir haben das auf den Platz gebracht, über was wir zuletzt gesprochen hatten: Leidenschaft, Intensität, Aggressivität. Es war von beiden Seiten ein sehr aggressiv geführtes, aber ein fair aggressiv geführtes Spiel. Es hat Spaß gemacht, von draußen zuzuschauen."