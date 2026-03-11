Die Reaktionen zu den 4 Regionalliga-Nachholspielen am Dienstag

Pascal Schittler (li.) erzielte für den VfB Eichstätt den 3:2-Siegtreffer in Hankofen - der erste Sieg für die Almühltaler unter der Regie von Coach Dominik Haußner. – Foto: Paul Hofer

Vier Nachholspiele standen am gestrigen Dienstagabend auf dem Programm in der Regionalliga Bayern - und es war einiges geboten! Wir haben für euch wieder die Reaktionen zu den Partien. Das sagten die Coaches unmittelbar nach den Partien am Mikrofon des BFV:

Holger Seitz (Cheftrainer FC Bayern II) "Wir haben das Spiel verdient gewonnen. Mit ein bissl Glück hätten wir sicher auch mehr als zwei Tore erzielen können. Ich bin zufrieden mit der Mannschaft, die Richtung stimmt. Wir haben die Dinge, die wir gegen Bayreuth nicht so gut gemacht haben, wieder deutlich besser gemacht. Und um das ging`s in erster Linie." Markus Feulner (Cheftrainer FC Augsburg II) "Glückwunsch an Bayern zum verdienten Sieg. Wir haben unsere Intensität heute nicht auf den Platz bringen können. Es wäre was möglich gewesen, nur wenn man die Basics nicht auf den Rasen bringt, dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn wir am Ende des Tages mit leeren Händen dastehen. Wir müssen uns an die eigene Nase fassen."



Thorsten Kirschbaum (Cheftrainer DJK Vilzing)

"Ich ziehe meinen Hut vor der Mannschaft, was wir hier auf die Platte bekommen, vor allem nach diesem Start ins Spiel. Das war ein absoluter Charaktertest, und den haben wir mehr als bestanden. Über 90 Minuten haben wir wieder unser Herz auf dem Platz gelassen mit einem angeschlagenen Kader. Meiner Meinung nach hätten wir uns heute den Sieg verdient gehabt."



Marc Reitmaier (Cheftrainer Würzburger Kickers)

"Wir müssen im letzten Drittel ein stückweit zielstrebiger sein, das begleitet uns schon durch die letzten Spiele hindurch. Wir müssen einfach mehr Abschlüsse aufs Tor nehmen. Ich denke, wir können zwei, drei Tore schießen - oder müssen wir schießen. Nichtsdestotrotz war auch Vilzing immer wieder gefährlich. Es war das zu erwartende Kampfspiel."

Der FC Memmingen jubelte gegen Aubstadt über den ersten Sieg seit Ende Oktober. – Foto: Siegfried Rebhan



Matthias Günes (Cheftrainer FC Memmingen)

"In der ersten Halbzeit waren wir meiner Meinung nach die deutlich bessere Mannschaft mit den klareren Chancen. Wir starten dann super in die zweite Halbzeit, was für den weiteren Spielverlauf perfekt war. Und dann ist es in der Englischen Woche, die uns wahnsinnig viel Kraft kostet, viel Leidenschaft, viel verteidigen, was wir sehr gut gemacht haben gegen einen Gegner, der nie aufgegeben hat. Wahnsinn, wie ein Severo Sturm, um mal einen hervorzuheben, anschiebt und antreibt. Über 90 Minuten gesehen denke ich, dass wir als verdienter Sieger vom Platz gehen." Claudiu Bozesan (Cheftrainer TSV Aubstadt)

"In der ersten Halbzeit hatten wir wenige Ideen nach vorne und wir geraten durch einen Konter in Rückstand. Wir hatten uns in der Halbzeit viel vorgenommen, kriegen dann aber gleich das 0:2. Danach haben fast nur wir gespielt, unterm Strich war`s aber heute zu wenig, um einen Punkt oder gar einen Sieg aus Memmingen mitzunehmen."



Tobias Beck (Cheftrainer SpVgg Hankofen-Hailing)

"Scheinbar brauchen wir immer einen 0:2-Rückstand, damit die Mannschaft mutiger wird. In der Phase brennen wir dann das Feuerwerk ab, das wir uns vorgenommen hatten und machen durch einen Doppelschlag den Ausgleich. Und dann müssen wir halt einfach schlauer sein, mal fünf Minuten die Power rausnehmen und das Unentschieden sichern. Stattdessen bekommen wir gefühlt im Gegenzug den 2:3-Gegentreffer und dann ist es natürlich schwer, nochmal zurückzukommen."



Dominik Haußner (Cheftrainer VfB Eichstätt)

"Was die Mannschaft rausgehauen hat, nach dem 2:2 trotzdem bei sich geblieben ist und noch das 3:2 rausgespielt hat - Chapeau! Mich freut`s riesig für die gesamte Gruppe. Ich weiß, was jeder Einzelne investiert hat, ob im Trainingslager oder zu den ersten Punktspielen hin. Ich freue mich einfach riesig über den Sieg hier in Hankofen."