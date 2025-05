Die Reaktionen auf den Viersen-Rückzug

Der Rückzug des 1. FC Viersen aus der Landesliga am Dienstag schlägt auch bei der Konkurrenz aus der Liga Wellen. Denn damit ergeben sich auch tabellarisch einige Veränderungen. Da Viersen allerdings die meisten Saisonspiele verlor, bekommt der Großteil der Landesliga-Konkurrenten nach der Annullierung der Spiele Punkte zugesprochen: mal sind es drei, mal vier, mal sogar sechs. Mit Fortuna Dilkrath und TuRU Düsseldorf gibt es nur zwei Vereine, die keine Punkte entzogen bekommen. Zum einen spielten diese Klubs nur in der Hinrunde gegen Viersen, ihre Rückrunden-Spiele finden nicht mehr statt. Und zum anderen verloren sie gegen die Krisen-Viersener.

Dass Viersen seine Kräfte auf die Reserve konzentriert hat, um zumindest den Abstieg aller Senioren-Teams zu verhindern, findet er plausibel: „Wenn alle absteigen, ist das eine Katastrophe. Ich würde auch alles dafür tun, dass die Zweite drin bleibt“. Seiner Meinung nach handelten sämtliche Vereine, die diese Saison vorzeitig zurückziehen, nach Vorgabe: „Der Verband will da so“, betont Rey. Er würde befürworten, wenn sich ein Verein nur bis zur Winterpause zurückziehen könne. Viel entscheidender sind für Rey aber die Spiele, die nicht stattfinden, und so dem Fan entgehen. „Wir spielen Fußball für die Zuschauer, wir wollen die gewinnen und nicht an andere Vereine oder Sportarten verlieren. Da sollte sich der Verband überlegen“, kritisiert Rey.

Somit profitiert vor allem TuRU, das zuletzt noch leicht vom Abstieg bedroht war, aber jetzt komfortabel als Neunter mit zwölf Punkten Vorsprung vor der Abstiegszone dasteht. Der Verein will dem aber nicht zu viel Bedeutung beimessen. „Der TuRU ist das egal, wir waren so gut wie durch. Außerdem hätte der 1. FC Viersen keinen einzigen Punkt mehr geholt, die Punkt hätte also jeder gekriegt“, ist sich TuRU-Präsident Manuel Rey sicher. Für das Verhalten der Viersener habe er Verständnis, er hätte im Sinne des eigenen Vereins wohl gleich gehandelt. Viel mehr sieht er die Schuld beim Verband Niederrhein. „Warum soll ich mich über Viersen ärgern? Sie haben nur die Regelung angewendet, das ist nichts Illegales. Der Verband sollte sich über die Regeln Gedanken machen“, regt Rey an und spielt auf die Möglichkeit für Vereine an, ohne Punktabzüge oder sonstige Konsequenzen vor dem 1. Mai zurückzuziehen.

Der SC Velbert, der als einziger Verein aus der unteren Tabellenhälfte sechs Punkte verliert und damit noch mal leicht in Abstiegsbredouille gerät, ist mit am stärksten betroffen. Doch beim SC bleibt man relativ ruhig: „Das ist für uns ärgerlich, das hätten wir uns gerne erspart, da wir eh eine schwierige Saison hatten. Aber man muss es hinnehmen, ein Stück weit kann ich den 1. FC Viersen verstehen“, sagt Velbert-Vorsitzender Dirk Graedtke, der auch den Verband für die Rückzugsregelungen kritisiert.

Der FC Remscheid, der noch ein Spiel gegen Viersen gehabt hätte, bekommt nur drei Punkte abgezogen, und rückt dadurch als Dritter etwas näher an das Spitzenduo Jüchen und FC Kosova heran. Die Freude darüber hält sich aber in Grenzen. „Uns fehlt ein wichtiges Heimspiel im Aufstiegsrennen. Wir sind finanziell nicht auf Rosen gebettet. In den letzten Partien hatten wir immer 300 bis 400 Heimzuschauer“, erklärt Mike Zintner, Team-Manager beim FC. Bei einem möglichen Aufstiegsendspiel am letzten Spieltag gegen Jüchen rechnet Remscheid, das über ein Stadion für bis zu 12.000 Zuschauer verfügt, mit einem Zuschaueraufkommen im vierstelligen Bereich. Finanziell bedeute das wegfallende Heimspiel gegen Viersen eine große Einbuße. „Da ist schon Ärger über Viersen vorhanden, jedenfalls hat es einen faden Beigeschmack, da sich so etwas zurzeit häuft. Ich ziehe den Hut vor Dilkrath, die haben noch ganz andere Probleme und haben nicht zurückgezogen“, sagt Zintner.

"Eigenes Wohl in den Vordergrund stellen"

Auch im Abstiegskampf gibt es einige bedeutende Änderungen: Die direkten Viersen-Konkurrenten bekamen allesamt Punkte abgezogen, die VSF Amern vier, der VfR Fischeln drei und auch der Cronenberger SC drei Punkte. Amerns Vorsprung als 14. auf den 15. Fischeln ist um einen Punkt geschrumpft. „Das ist nicht schön, aber nur eine Momentaufnahme. Wir stehen da, wo wir stehen, weil wir zu wenige Punkte geholt haben, nicht wegen Viersen“, sagt Trainer Willi Kehrberg, der betont, jeder Verein müsse das eigene Wohl in den Vordergrund stellen. Für den Zeitpunkt des Rückzugs vor dem 1. Mai habe er Verständnis.

Der Cronenberger SC auf dem nun vorletzten Tabellenplatz, ist rechnerisch auch ein Punkt näher an die sichere Zone herangerückt. Beim Wuppertaler Verein findet man es aus „Viersener Sicht verständlich“, die Mannschaft abgemeldet zu haben. „Wir haben mehr ein grundsätzliches Problem mit der Regulatorik des Verbandes, dass sich diese Rückzüge so durchziehen. Es kommt zu Veränderungen, die mit dem Sport nichts zu tun haben“, kritisiert Nico Sonnenschein, Sportvorstand beim Cronenberger SC.

Sebastian Suski, Fußball-Obmann beim VfR Fischeln, der aktuell erster Absteiger wäre, möchte auch nicht zu sehr auf den 1. FC Viersen einhauen, auch wenn sich vereinsintern einiger Ärger geäußert habe. „Es ist immer etwas unglücklich, wenn ein Abstiegskampf so beeinflusst wird. Ich bin aber auch Realist: Die Situation, in der wir stecken, können wir nicht Viersen zuschieben.“

Von einem Vorteil durch das Heranrücken an Amern will er nicht sprechen: „Amern hat jetzt ein Spiel mehr in der Hinterhand und kann einen Sieg erringen. Uns wurde ein Heimspiel als Chance genommen.“ Durch den Ausfall des Viersen-Spiels bestehe natürlich in der heißen Saisonphase auch ein Spannungsabfall durch die Spielpause. „Wir hoffen natürlich, dass Amern nicht punktet, wenn wir spielfrei haben, dann würden wir aufatmen“, sagt Suski.