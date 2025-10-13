Die Ratinger U23 bietet dem Spitzenreiter großen Kampf

Also erneut ein ganz wichtiger Punkt im Kampf um den Liga-Erhalt. Glücklich vor allem deshalb, weil der sonst überaus sichere Schiedsrichter Arda Gecgel bei zwei engen Ratinger Abwehraktionen nicht auf den Elfmeter-Punkt zeigte. Die zahlreichen Sparta-Anhänger ärgerte das fürchterlich, die Ratinger gaben ehrlich zu, dass dabei vom Unparteiischen beide Augen zugedrückt wurden. Immerhin stand er aber ganz nahe in Ballhöhe.
Dennoch, Sparta kann sich nicht beklagen. Denn in der hart umkämpften Endphase, es stand 2:2, hämmerte der eingewechselte Amin Balkaa den Ball aus kurzer Distanz ans Sparta-Dreieck. Das hätte die erneute Ratinger Führung bringen können, es waren nur noch wenige Minuten zu spielen. Einer ragte wieder einmal heraus: Eleftherios "Lefti" Vasileiadis. Der 19-jährige Flügelflitzer auf links schoss das frühe 1:0, als Leo Kaiser rechts durchbrach und ihn mit einem feinen Querpass bediente. Dann das 2:2 nach knapp einer Stunde: Die Ratinger holten einen Freistoß heraus, Torentfernung 30 Meter. Vasileiadis erkannte, dass die Sparta-Mauer schlecht steht. Und dann überwand er diese mit einem feinen und wuchtigen Flachschuss.
In der Rest-Spielzeit wollte der Tabellenführer den Dreier mit aller Gewalt erzwingen. Aber die Ratinger Deckung leistete Schwerstarbeit und konnte so den Punkt einfahren. Trainer Andreas Voss, der ein feines Umschaltspiel eingeschult hat und damit vor allem im zweiten Durchgang drei Großchanchen erspielte, sagte: "Wir waren der Underdog. Sparta haben wir alles abverlangt und ein gerechtes Ergebnis erzielt." Ähnlich sah es der Sportliche Leiter Tobias Krampe: "Unser Kampfspiel war großartig, und der Punkt ist verdient." Und so wurden seine Schützlinge auf dem Weg in die Kabine auch mit viel Applaus verabschiedet.