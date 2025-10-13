Starker Auftritt der Ratinger. – Foto: Ralph Görtz

Die Ratinger U23 bietet dem Spitzenreiter großen Kampf Die U23 von Ratingen 04/19 sorgte in der Bezirksliga erneut für einen Paukenschlag. Denn der Tabellenführer Sparta Bilk konnte den Sportpark nicht erobern, die Ratinger erzielten zwar etwas glücklich, aber keinesfalls unverdient ein 2:2 (1:1).

Also erneut ein ganz wichtiger Punkt im Kampf um den Liga-Erhalt. Glücklich vor allem deshalb, weil der sonst überaus sichere Schiedsrichter Arda Gecgel bei zwei engen Ratinger Abwehraktionen nicht auf den Elfmeter-Punkt zeigte. Die zahlreichen Sparta-Anhänger ärgerte das fürchterlich, die Ratinger gaben ehrlich zu, dass dabei vom Unparteiischen beide Augen zugedrückt wurden. Immerhin stand er aber ganz nahe in Ballhöhe.

Gestern, 13:30 Uhr Ratingen 04/19 U23 Ratingen 04/19 U23 II DJK Sparta Bilk Sparta Bilk 2 2 Abpfiff Dennoch, Sparta kann sich nicht beklagen. Denn in der hart umkämpften Endphase, es stand 2:2, hämmerte der eingewechselte Amin Balkaa den Ball aus kurzer Distanz ans Sparta-Dreieck. Das hätte die erneute Ratinger Führung bringen können, es waren nur noch wenige Minuten zu spielen. Einer ragte wieder einmal heraus: Eleftherios "Lefti" Vasileiadis. Der 19-jährige Flügelflitzer auf links schoss das frühe 1:0, als Leo Kaiser rechts durchbrach und ihn mit einem feinen Querpass bediente. Dann das 2:2 nach knapp einer Stunde: Die Ratinger holten einen Freistoß heraus, Torentfernung 30 Meter. Vasileiadis erkannte, dass die Sparta-Mauer schlecht steht. Und dann überwand er diese mit einem feinen und wuchtigen Flachschuss.