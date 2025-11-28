Weeze muss sich für den Klassenerhalt strecken. – Foto: Pascal Derks

Die rasante Talfahrt des TSV Weeze Die Fahrstuhl-Taste nach unten ist bereits gedrückt, der Aufsteiger steht am Tabellenende der Bezirksliga. Lässt sich die Talfahrt noch stoppen? Trainer Ferhat Ökce nennt das Hauptproblem, das die Mission Klassenerhalt gefährdet. Verlinkte Inhalte Bezirksliga 4 SF Lowick TSV Weeze

Die Adventszeit steht vor der Tür, doch beim Bezirksligisten TSV Weeze ist die Stimmung derzeit alles andere als besinnlich. Am vergangenen Freitag konnte der Verein nicht zum Kreispokal-Achtelfinale bei den Sportfreunden Broekhuysen antreten, weil nicht genügend Spieler da waren. Und auch in der Meisterschaft läuft es derzeit alles andere als rund. Das Team, das im Sommer nach zweijähriger Abstinenz als unangefochtener Meister der Kreisliga A in die Bezirksliga zurückgekehrt war, hat in der neuen Spielklasse einen schweren Stand.

Nach 14 Spieltagen steht der TSV mit nur zehn Zählern auf dem letzten Tabellenplatz. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt derzeit sechs Punkte. Von Relegationsplatz 15, den aktuell Westfalia Anholt belegt, trennen den TSV auch bereits fünf Zähler. Damit der Klassenerhalt im neuen Jahr nicht zur Mammutaufgabe wird, müssen bis zur Winterpause unbedingt Erfolgserlebnisse her. Das weiß auch Trainer Ferhat Ökce. „Wenn man auf die Tabelle schaut, braucht man kein Hellseher sein, um zu wissen: Wir brauchen dringend Punkte. Sonst wird es schon bald ganz, ganz schwierig“, sagt der Weezer Übungsleiter. Dabei hatte zu Beginn der Saison vieles darauf hingedeutet, dass der TSV Weeze als Aufsteiger eine gute Rollespielen könnte. Die Hälfte seiner zehn Zähler sammelte der TSV gleich in den ersten drei Spielen. Im Auftaktspiel bei Borussia Veen (1:1) verhinderte ein Last-Minute-Treffer des Gastgebers einen Sieg der Ökce-Elf. Dieser gelang dann nur wenige Tage später im Heimspiel gegen die DJK Twisteden (2:1), die mittlerweile auf Platz drei rangiert. Beim 2:2 gegen Alemannia Pfalzdorf Ende August gab der Neuling in Unterzahl eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand.