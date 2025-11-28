Die rasante Talfahrt des TSV Weeze

Die Adventszeit steht vor der Tür, doch beim Bezirksligisten TSV Weeze ist die Stimmung derzeit alles andere als besinnlich. Am vergangenen Freitag konnte der Verein nicht zum Kreispokal-Achtelfinale bei den Sportfreunden Broekhuysen antreten, weil nicht genügend Spieler da waren. Und auch in der Meisterschaft läuft es derzeit alles andere als rund. Das Team, das im Sommer nach zweijähriger Abstinenz als unangefochtener Meister der Kreisliga A in die Bezirksliga zurückgekehrt war, hat in der neuen Spielklasse einen schweren Stand.
Nach 14 Spieltagen steht der TSV mit nur zehn Zählern auf dem letzten Tabellenplatz. Der Rückstand zum rettenden Ufer beträgt derzeit sechs Punkte. Von Relegationsplatz 15, den aktuell Westfalia Anholt belegt, trennen den TSV auch bereits fünf Zähler. Damit der Klassenerhalt im neuen Jahr nicht zur Mammutaufgabe wird, müssen bis zur Winterpause unbedingt Erfolgserlebnisse her. Das weiß auch Trainer Ferhat Ökce. „Wenn man auf die Tabelle schaut, braucht man kein Hellseher sein, um zu wissen: Wir brauchen dringend Punkte. Sonst wird es schon bald ganz, ganz schwierig“, sagt der Weezer Übungsleiter.
Dabei hatte zu Beginn der Saison vieles darauf hingedeutet, dass der TSV Weeze als Aufsteiger eine gute Rollespielen könnte. Die Hälfte seiner zehn Zähler sammelte der TSV gleich in den ersten drei Spielen. Im Auftaktspiel bei Borussia Veen (1:1) verhinderte ein Last-Minute-Treffer des Gastgebers einen Sieg der Ökce-Elf. Dieser gelang dann nur wenige Tage später im Heimspiel gegen die DJK Twisteden (2:1), die mittlerweile auf Platz drei rangiert. Beim 2:2 gegen Alemannia Pfalzdorf Ende August gab der Neuling in Unterzahl eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand.
Seitdem zeigt die Formkurve steil nach unten. Sechs der folgenden sieben Spiele gingen verloren. Erst Ende Oktober, im Heimspiel gegen Ökces Heimatverein Kevelaerer SV, konnte der TSV dem Negativlauf mit einem 2:1-Erfolg ein vorläufiges Ende setzen. „Gegen den Ex-Verein, dem man sonst immer die Daumen drückt, ist es natürlich speziell“, sagte Ökce damals.
Für den Weezer Trainer liegen die Gründe der sportlichen Krise auf der Hand. Die angespannte Personalsituation sorgt seit Wochen für Kopfzerbrechen. „Wir haben da große Probleme. In meiner Zeit als Trainer war es bisher noch nie so extrem“, so Ökce. Dem Aufsteiger ist im Laufe der Saison eine komplette Achse weggebrochen. Innenverteidiger Nick Aengenvoort erlitt einen Kieferbruch, musste operiert werden und fällt wahrscheinlich für den Rest der Saison aus. Kapitän Christian Feegers und Stürmer Louis Pacco laborieren an hartnäckigen Muskelverletzungen. Zuletzt machten Stammkeeper Lukas Janssen Probleme an der Leiste zu schaffen.
„Die Verletzungsprobleme haben sich nach dem dritten Spieltag intensiviert und sind zuletzt in der Spielabsage gegipfelt. So viele Ausfälle können wir einfach nicht kompensieren. Dass wir zu Beginn der Saison durch späte Gegentore Punkte verschenkt haben, tut jetzt natürlich doppelt weh“, sagt Ökce, der beim 0:0 gegen den SV Rindern zuletzt sogar selbst ein paar Minuten auf dem Platz stand. Er hofft, dass sich das Lazarett in der Winterpause ein wenig lichtet. Bis dahin stehen noch richtungweisende Spiele an. Am Sonntag empfängt der TSV Weeze die SF Lowick. Am 7. und 12. Dezember folgen die Kellerduelle gegen Blau-Weiß Dingden II und den SV Haldern. Ferhat Ökce weiß, worauf es ankommt: „Wir wollen natürlich so viele Punkte holen, dass wir den Klassenerhalt nach der Winterpause noch realistisch aus eigener Kraft schaffen können. Vier bis sechs sollten es daher schon sein.“