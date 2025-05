Die rätselhafte Torflaute der SGE Bedburg-Hau

Zu 99,9 Prozent wird die Mannschaft auch in der kommenden Saison in der Bezirksliga mitmischen. Doch die SGE Bedburg-Hau hat am Freitagabend die Gelegenheit verpasst, auch die allerletzten Zweifel am Klassenerhalt aus dem Weg zu räumen. Eine Woche nach dem 10:0-Kantersieg beim abgeschlagenen Schlusslicht SV Hönnepel-Niedermörmter konnte das Team den Schwung nicht mitnehmen und verlor gegen den Tabellennachbarn VfL Repelen mit 0:3 (0:1).