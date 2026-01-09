Die Ränge 3 bis 6 buhlen um den punktbesten Dritten

1. FC Neukirchen (3. Platz, 33 Punkte, 10-3-4, 49:30 Tore)



Nach dem Abstieg aus der Kreisliga zum Ende der Saison 2023/24 unternahm der FCN den Versuch, den Aufenthalt eine Etage tiefer nur zu einem einjährigen Intermezzo werden zu lassen. Als punktbester Tabellendritter aller drei Kreisklassen durfte das Ringler-Team an der Relegation teilnehmen, scheiterte aber nach Elfmeterschiessen am Kreisligazwölften SC Kirchenthumbach. Die Reaktion darauf: Überzeugt von den eigenen Qualitäten ging man im Sommer letzten Jahres in Neukirchen bei der Formulierung des Saisonziels sofort wieder in den Angriffsmodus über, unter den ersten Drei zu landen, lautete die Vorgabe für die neue Saison.



Wer weiß, wo der FCN stünde, hätte er sich nicht eine total verpatzten Saisonstart geleistet. Kein Punkt und ein Torverhältnis von 4:13 nach den drei Auftaktpartien - die Schwarz-Roten waren die negative Überraschung der Saisonfrühphase. Beeindruckend dann der Turnaround, den die Mannen um Torjäger Fabio Herrmann mit einem 6:0 am Bergsteig in Amberg dann einläuteten, man schoss sich geradezu den Frust von der Seele. Dass der Knoten nun geplatzt war, bewies gleich das Match am darauf folgenden Wochenende, als man dem beeindruckend gestarteten TSV Kümmersbruck die erste Niederlage beibrachte. Bis zur Winterpause hielt der Aufwärtstrend an, nur noch eine Niederlage - mit 1:6 gegen Ensdorf allerdings eine ernüchternde - leistete sich die Ringler-Crew, nach drei Dreiern auf der Zielgeraden zum "Winterschlaf" rangiert man auf dem dritten Platz, ist also - gemessen am genannten Saisonziel - im Soll.



Mit der Nachholpartie beim TSV Kümmersbruck startet der FCN nun am 15. März in die Restrückrunde, das Ziel ist klar, Rang 3 soll gehalten und damit erneut die Chance geschaffen werden, durch "Überstunden" in die höchste Spielklasse des Kreises zurückzukehren. Womit sich dann der zum Saisonende scheidende Coach Christian Ringler selbst das schönste Abschiedsgeschenk machen würde, bevor er beim SC Kirchenthumbach eine neue Herausforderung sucht. Im Statement gibt sich der 44jährige optimistisch, dass er das mit den Seinen schaffen wird: "Bis auf den verschlafenen Saisonstart verlief die Vorrunde für unsere Mannschaft doch positiv. . Durch stabile Leistungen und eine klare spielerische Weiterentwicklung konnten wir uns in der Tabelle Schritt für Schritt nach oben arbeiten. Unser Ziel ist es nun, den dritten Platz zu sichern und die Mannschaft weiterhin konsequent weiterzuentwickeln, um in der Rückrunde an die zuletzt guten Auftritte anzuknüpfen."





TSV Kümmersbruck (4. Platz, 31 Punkte, 10-1-6, 34:28 Tore)



Nach dem Aufstieg 2022 belegte der TSV in den folgenden drei Kreisklassenspielzeiten jeweils Platz 11, war also ein jedes Jahr in den Abstiegskampf verwickelt. Auch die Tatsache, dass man für die aktuell laufende Saison mit Jakob Donald einen neuen Trainer präsentierte und das Team mit zahlreichen, zum Teil hochkarätigen Neuzugängen verstärkt wurde, veranlasste die Verantwortlichen nicht, die Messlatte für die aktuell ruhende Spielzeit höher zu legen. So sollte erneut das Erreichen des Klassenerhalts Priorität genießen.



Schon frühzeitig konnte man den Eindruck gewinnen, dass der TSV in dieser Saison eigentlich andere Ziele anvisieren müsste. Die Neuzugänge stachen sofort, nach vier Spieltagen standen 12 Punkte auf der Habenseite, erst in Runde 5 wurde der "Zug" in Neukirchen beim 0:3 gestoppt. Ein Unentschieden bei Ligafavorit Trapo und Niederlagen gegen Ensdorf und in Loderhof verhinderten dann, dass die Jakob-Crew "ganz oben" dranbleiben konnte. In Folge wechselten die Ergebnisse immer wieder, auf drei Siegen folgten zwei Niederlagen, dann wieder zwei Dreier, ehe man zum Jahresfinale mit 1:3 bei der direkten Konkurrenz in Ammerthal klein bei geben musste.



Insgesamt gesehen ist man in Kümmersbruck mit dem bisher Gezeigten zufrieden, wie Spielertrainer Donald Jakob gegenüber FuPa erklärt. Am 15. März beginnt für den TSV die Restrückrunde, das Auftaktprogramm könnte anspruchsvoller nicht sein. Neukirchen, Kauerhof, Trapo und Ensdorf heissen die ersten Gegner im neuen Jahr, will heissen, bis zum Osterfest wird sich schon zeigen, ob man das nach oben korrigierte Saisonziel, unter den ersten Fünf zu landen, erreichen kann. Ansporn ist zudem, dass man bei aktuell 31 Punkten im Rennen um den besten Kreisklassendritten noch sehr gut mitmischt.



"Rückblickend können wir sehr zufrieden auf die bisherige Saison blicken. Natürlich gab es Momente, in denen ein paar Punkte mehr möglich gewesen wären, doch im Großen und Ganzen haben wir ein solides Fundament gelegt. Es ist beeindruckend, wie das Team zusammengewachsen ist und sich mit großer Disziplin und Engagement in der Liga behauptet hat. Dieser Zusammenhalt ist in meinen Augen das entscheidende Kapital, das uns bisher so stabil auftreten ließ. In den noch ausstehenden Spielen möchten wir unsere Position in der Spitzengruppe der Top 5 festigen. Wir wollen weiterhin konkurrenzfähig bleiben, den ein oder anderen Favoriten herausfordern und eine souveräne, erfolgreiche Restrückrunde spielen. Unser Anspruch ist es, mit klarem Fokus, Teamgeist und Freude am Spiel die bestmögliche Leistung abzurufen", so der Kümmersbrucker Spielercoach.





DJK Ammerthal II (5. Platz, 29 Punkte, 9-2-5, 45:32 Tore)



2022 gelang der zweiten Mannschaft der DJK Ammerthal die Rückkehr in die Kreisklasse, nach Platz 9 im ersten Jahr belegte der Unterbau des derzeitigen Landesligaspitzenreiters zwei Mal einen guten 6. Rang. In der Absicht, neue Impulse zu geben, entschied man sich im Frühjahr 2025, Johannes Badura für die neue Saison als Nachfolger für den erfolgreich arbeitenden Matthias Kaminski zu verpflichten. Badura freute sich darauf, ab dem Sommer als Trainer bei seinem Heimatverein arbeiten zu dürfen. Er träfe auf viele vertraute Gesichter und übernehme eine entwicklungsfähige Mannschaft, die ihr Potenzial aus meiner Sicht noch nicht ausgeschöpft habe, so der 33jährige, der zuvor beim SV Etzelwang tätig war bei seinem Vetragsabschluß. "Ziel wird es sein, die Entwicklung eines jeden Einzelnen und der kompletten Mannschaft weiter voranzutreiben", erklärte er zudem. Die Verantwortlichen setzten große Hoffnungen in den Neuen, das optimistisch formulierte Saisonziel "oben mitspielen" zu erreichen.



Um nun "ganz oben" mitzumischen, fehlte den Männern um Kapitän Stefan Ehbauer bis hinein in den Oktober einfach die Konstanz in den Leistungen, was sich in nahezu ständig wechselnden Ergebnissen niederschlug. Bevor am 19. Oktober ausgerechnet bei Baduras Ex-Verein in Etzelwang ein beeindruckender Schlussspurt beginnen sollte, beraubte sich die DJK durch drei Einbußen und einem Unentschieden in Folge aller Chancen, womöglich ans Führungsduo näher heranzurücken. Nach dem 2:1 beim SVE folgten bis zur Winterpause vier Dreier nacheinander, der Lohn war das Vorrücken auf Platz 5 mit einem Rückstand von nur vier Punkten auf den 1. FC Neukirchen auf Rang 3.



"An das zuletzt Gezeigte anknüpfen, um im Kampf um Platz 3 kräftig zu punkten", so lautet laut Coach Johannes Badura die Devise bei der DJK vor dem Start in den zweiten Saisonabschnitt. Nach dem Aufgalopp am 14. März in Rosenberg wartet allerdings ein knallhartes Programm: Nach den "Krachern" gegen Neukirchen, Kauerhof, Trapo und schließlich Ensdorf am Ostersamstag wird man wissen, ob die DJK tatsächlich noch Chancen besitzt, über Umwege den Sprung in die Kreisliga zu schaffen. Dieser gehörte man zuletzt für zwei Spielzeiten von 2009 bis 2011 an.



"Insgesamt gesehen waren wir in unseren Leistungen bis einschließlich September sicherlich viel zu unbeständig. Wir haben hier in den einzelnen Spielen öfter mit eigenen Schwächephasen zu kämpfen gehabt und deswegen berechtigterweise auch einige Spiele verloren. Wichtig für uns war, dass wir dann ab Oktober deutlich in Fahrt gekommen sind, Konstanz in unser Spiel brachten und bis zur Winterpause noch ordentlich punkten konnten. Da die Leistung zuletzt gepasst hat, starten wir also im nächsten Jahr zuversichtlich in die Vorbereitung auf die Restrückrunde. Nach dem Winter haben wir ein sehr hartes Auftaktprogramm zu bewältigen. Wir wollen bestenfalls bis zum Saisonende im oberen Tabellendrittel mit dabeibleiben, um uns die Chance auf den dritten Tabellenplatz zu bewahren. Wie die anderen Mannschaften hoffen natürlich auch wir, dass das Wetter einigermaßen mitspielt, sodass wir uns optimal auf die restlichen zehn Spiele vorbereiten können. Gas geben werden wir in der Vorbereitung aber ohnehin."





Germania Amberg (6. Platz, 28 Punkte, 9-1-7, 46:30 Tore)



Zwei Mal nacheinander Vizemeister der Kreisklasse Süd, zwei Mal in der Relegation mit der Chance dorthin zurückzukehren, wo man bis 2019 eigentlich zum Inventar gehörte, nämlich in die Kreisliga. Zwei Mal jedoch denkbar knapp gescheitert: 2024 verlor die Roth-Crew mit 0:1 gegen die SpVgg Windischeschenbach, 2025 zog sie nach Elfmeterschiessen gegen den Kreisligisten ASV Haselmühl den Kürzeren. Wer nun erwartet hatte, dass man bei den Verantwortlichen der Germania nun ein weiteres Mal zur "Attacke" blasen würde, um im dritten Anlauf endlich den Sprung nach oben zu schaffen, wurde - was die Formulierung des Saisonziels betraf - schon ein wenig überrascht. Gespannt darauf, wie die Mannschaft die erneute Enttäuschung verarbeitet haben würde, hieß es da "attraktiven Fußball spielen, von Spiel zu Spiel schauen".



Und dann bewiesen tatsächlich die Ergebnisse der bisher absolvierten neuen Saison, dass den Rot-Gelben die Konstanz in den Leistungen abhanden gekommen war. Mit 0:1 wurde der Saisonstart in Kümmersbruck in den Sand gesetzt. Nach einem 6:1-Kantersieg in Neukirchen folgten drei Einbußen in Folge gegen die Spitzenteams aus Kauerhof, Trapo und Ensdorf. Beginnend ab Ende September machte man den Folgemonat zum "goldenen Oktober" mit gleich fünf Dreiern in Folge, um die letzten drei Partien des Sportjahres allesamt zu verlieren.



Der Auftakt in die Restrückrunde könnte für die Mannen des zu Saisonende seine Zelte abbrechenden Coaches Thomas Roth nun nicht "knackiger" sein, kreuzt man doch ab dem 15. März nacheinander mit dem in der Tabelle weit enteilten Führungsduo aus Traßlberg und Ensdorf die Klingen. Da wird die in der Vorbereitung erzeugte Frühform gleich auf Herz und Nieren geprüft. Platz 2, wie in den letzten beiden Spielzeiten, ist in diesem Jahr nicht mehr zu erreichen. Wie der Trainer in seinem Statement gegenüber FuPa erklärt, ist das Ziel für die restlichen Partien möglichst viel Zählbares einzufahren. Ob sich dabei noch eine Chance auf Platz 3 auftun wird, muss man sehen.



"Zufrieden sind wir nicht, denn es wären viel mehr Punkte drin gewesen. Beispiele dafür sind die beiden letzten Spiele vor der Winterpause. Wir spielen eigentlich sehr gut, machen vorne die Torchancen nicht und bekommen zu einfache Gegentore. Wir dürfen die beiden Spiele nie und nimmer verlieren, stehen aber am Ende mit leeren Händen da. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die Saison. Unser Plan ist nun, den einen oder anderen Platz in der Tabelle noch gutzumachen. Highlight wird wieder das Trainingslager in Kroatien sein, das uns in der Vergangenheit immer viel gegeben hat. Der Start in die Rückrunde ist brutal. Unser Ziel ist es, soviel Punkte wie möglich zu holen um die Saison versöhnlich abzuschließen", so der 57-jährige Übungsleiter, dessen langjähriges Engagement beim Verein aus dem Amberger Norden im Mai zu Ende gehen wird.