„Die Qualität im Kader ist vorhanden“

– Foto: Hartmut Kölpin

Der FuPa-Teamcheck führt zum SC Parchim in der Landesliga West. Trainer Martin Mroß zieht nach den ersten Wochen der Vorbereitung ein positives Fazit, spricht über die Neuzugänge, schmerzhafte Ausfälle und die Ziele für die neue Spielzeit.

Der Trainer zeigt sich mit den ersten Wochen der Vorbereitung zufrieden. „Wir sind sehr zufrieden. Die Mannschaft hat drei starke Wochen hinter sich, die Spieler haben im Urlaub gut an ihrer Grundlagenausdauer gearbeitet. Dadurch konnten wir direkt mit inhaltlichen Schwerpunkten auf dem Platz starten“, sagt Martin Mroß gegenüber FuPa.

Der Trainer bewertet die ersten Eindrücke durchweg positiv. „Ein durchweg positiver. Alle sind extrem engagiert und bringen frischen Wind. Erstmals haben wir echten Konkurrenzkampf auf mehreren Positionen – das wird unserer Entwicklung eine wertvolle Dynamik geben.“

Personell hat sich beim SC Parchim einiges getan. Mit Fabian Gätcke (Ludwigslust), Finn Schulz (Schwerin) und Fabrice Christl (Schleswig-Holstein, SV Holtsee) kamen drei externe Neuzugänge. Hinzu stoßen Max Peterson, Yannick Dombrowski und Jason Porath aus der zweiten Mannschaft. Der jüngste Zugang ist Henning Dreffien aus der B-Jugend, der ab November spielberechtigt ist.

Keine weiteren Spieler geplant

In der laufenden Transferphase soll sich am Kader nichts mehr ändern. „Weitere Spieler sind nicht geplant. Wir suchen ausschließlich noch einen Co-Trainer", erklärt Mroß.

Schwerwiegende Ausfälle müssen aufgefangen werden

Den positiven Eindrücken stehen allerdings auch personelle Rückschläge gegenüber.

„Mit Tom Schätz verlieren wir für ein Jahr einen zentralen Offensivspieler. Zudem fällt unser Top-Scorer Hanno Weidenhöfer fast die gesamte Hinrunde aus. Das sind schmerzhafte Verluste, für die wir als Mannschaft Lösungen entwickeln müssen", bedauert der Coach.

Junges Team mit klarer Spielidee

Die Spielweise seiner Mannschaft beschreibt der Trainer eindeutig. „Wir sind eine sehr junge Mannschaft, die den Ball haben und das Spiel aktiv gestalten will. Wenn wir in unseren Rhythmus kommen, können wir für jeden Gegner gefährlich werden. Wichtig wird sein, Widerstände als Team besser zu überwinden.“

Damit verbindet Martin Mroß den Anspruch, mutig aufzutreten und die eigene Spielidee konsequent auf den Platz zu bringen.

Identität und Kontinuität als Leitlinien

Nach einer schwierigen vergangenen Saison stehen die Ziele fest.

„Wir wollen zurück zu unserer Identität und in beiden Strafräumen deutlich effektiver werden. Die letzte Saison war ergebnistechnisch sehr schwach. Unser Hauptthema heißt Kontinuität – mit Bescheidenheit und Demut über das ganze Jahr. Die Qualität im Kader ist vorhanden", behauptet Mroß.

Klarer Favorit auf den Titel

Mit Blick auf die Konkurrenz hat der Trainer des Sportclubs einen eindeutigen Favoriten ausgemacht. „Für mich ist Güstrow der klare Favorit. Der Kader ist sehr stark, und der direkte Wiederaufstieg wurde klar formuliert.“

Mutig in den Saisonstart

Vor dem ersten Punktspiel überwiegt die Vorfreude. Gleichzeitig weiß der Trainer, dass zum Saisonauftakt viele Fragen erst auf dem Platz beantwortet werden.

„Ich wünsche mir, dass wir die Spielfreude und Leichtigkeit aus dem Training endlich auch im Pflichtspiel zeigen. Das erste Spiel ist immer besonders, weil niemand genau weiß, wo die Mannschaft steht – aber genau dort wollen wir mutig sein.", unterstreicht er.