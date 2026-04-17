Die Qualifikationswege zum Westfalenpokal 2026/27

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15 Teilnehmer stehen aktuell fest. Folgende Qualifikationswege gibt es:

Mehrere Variablen gibt es hier noch. Steigt der SC Verl in die 2. Bundesliga auf, fällt er raus. Steigen der DSC Arminia Bielefeld und/oder der SC Preußen Münster in die 3. Liga ab, kämen sie dazu.

Alle Mannschaften ab der Regionalliga brauchen an den Kreispokal-Wettbewerben nicht teilnehmen, da sie direkt für den Westfalenpokal qualifiziert sind. Dies sind Drittligist SC Verl sowie die Regionalligisten SV Rödinghausen, SC Wiedenbrück, FC Gütersloh, Sportfreunde Siegen und Sportfreunde Lotte.

Oberliga Westfalen (4/6 Mannschaften)

Hier sind automatisch die Top 6 der Abschlusstabelle der Saison 2025/26 qualifiziert. Wichtig ist zu wissen, dass 2. Mannschaften nicht startberechtigt sind, so dass der SC Preußen Münster II oder der DSC Arminia Bielefeld II aus der Wertung fallen. Entsprechend würden dahinter platzierte Mannschaften nachrücken.

Qualifiziert sind: Westfalia Rhynern, SG Wattenscheid 09, ASC 09 Dortmund, SV Lippstadt 08

Außerdem wären aktuell qualifiziert: 1. FC Gievenbeck und TSV Victoria Clarholz

>>> zur Tabelle der Oberliga Westfalen

Die überkreislichen Meister (0/18 Mannschaften)

Das sind die aktuellen Tabellenführer:

Westfalenliga 1: SC RW Maaslingen

Westfalenliga 2: DJK TuS Hordel

Landesliga 1: FC RW Kirchlengern

Landesliga 2: Germania Salchendorf

Landesliga 3: FC Roj

Landesliga 4: Lüner SV

Bezirksliga 1: TuS GW Pödinghausen

Bezirksliga 2: Spvg Steinhagen

Bezirksliga 3: TBV Lemgo

Bezirksliga 4: SG Bödefeld/Henne-Rartal

Bezirksliga 5: RW Hünsborn

Bezirksliga 6: Kirchhörder SC

Bezirksliga 7: SVE Heessen

Bezirksliga 8: SG Massen

Bezirksliga 9: FC 96 Recklinghausen

Bezirksliga 10: SV Westrich

Bezirksliga 11: SuS Stadtlohn

Bezirksliga 12: SC Münster 08

Hinweis: Die 29 Kreispokalsieger sind automatisch qualifiziert. Drei bis sechs Nachrücker-Plätze wird es zudem geben, die an die Zweitplatzierten der größten Fußball-Kreise verteilt werden. Dies sind nach aktuellem Stand in dieser Reihenfolge: Dortmund, Bochum, Recklinghausen, Ahaus/Coesfeld, Münster und Siegen/Wittgenstein.

Derzeit würde der SC Preußen Münster aus der 2. Bundesliga absteigen, so dass sich vier Kreispokal-Vizesieger für den Westfalenpokal qualifizieren würden.

Grundsätzlich gilt: Sollte sich ein Kreispokalsieger (oder auch ein qualifizierter Kreispokal-Vizesieger) über einen o. g. Weg bereits qualifizieren, rückt der Nächstplatzierte des jeweiligen Kreispokals nach.

Dies sind die verbliebenen Kandidaten:

Ahaus/Coesfeld (ggf. 2): SpVgg Vreden (OL)/Eintracht Ahaus (WL)/FC Epe (BL)

Arnsberg: TuS Sundern (LL)/SV Hüsten 09 (BL)

Beckum: RW Ahlen (OL)/Beckumer SpVg (BL)/DJK Vorwärts Ahlen (BL)

Bielefeld: SC Peckeloh (WL)/SG Oesterweg (KLA)

Bochum (2): SG Wattenscheid 09 (OL, über Oberliga bereits qualifiziert) / Concordia Wiemelhausen (WL) als Finalist qualifiziert. Den zweiten Bochumer-Platz spielen die unterlegenen Halbfinalisten TuS Harpen (LL) und VfB Günnigfeld (KLA) unter sich aus.

Detmold: Post TSV Detmold (LL)/SV Eintracht Jerxen-Orbke (BL)

Dortmund (2): ASC 09 Dortmund (OL, über Oberliga bereits qualifiziert)/Türkspor Dortmund (OL)/FC Roj (LL, ggf. als Meister qualifiziert)/Kirchhörder SC (BL, könnte als unterlegener Halbfinalist nachrücken, ggf. aber auch als Meister qualifiziert).

Sollten sich drei der vier Halbfinalisten über die Liga qualifizieren, wird der Kreis Dortmund eine Entscheidung unter den vier unterlegenen Viertelfinalisten treffen müssen: BSV Schüren (WL)/Eving Selimiye Spor (BL)/Dortmunder Löwen (BL)/Westfalia Huckarde (BL).

Gelsenkirchen: SSV Buer (WL)/SV Horst-Emscher (BL)/SF Bulmke (BL)

Gütersloh: FC Kaunitz (WL)/VfB Schloß Holte (LL, ggf. als Meister qualfiziert)

Hagen: TSG Sprockhövel (OL)/FC Hellas/Makedonikos Hagen (BL)

Herford: SC Herford (LL, ggf. als Meister qualifiziert)/SG FA Herringhausen/Eickum (BL)/FC RW Kirchlengern (LL, ggf. als Meister qualifiziert)

Herne: SpVgg Horsthausen (WL)/FC Castrop-Rauxel (BL)

Hochsauerlandkreis: SV Schmallenberg/Fredeburg (LL)/SV Brilon (BL)/BC Eslohe (BL)

Höxter: Spvg Brakel (BL)/SV Dringenberg (BL)

Iserlohn: FC Iserlohn (WL)/BSV Menden (LL)

Lemgo: TBV Lemgo (BL)/TuS Lipperreihe (BL)/TuS Ahmsen (BL)

Lippstadt: SV Lippstadt 08 (OL, bereits über Oberliga qualifiziert / SuS Bad Westernkotten (LL, als Finalist daher qualifiziert). Qualifiziert sich Bad Westernkotten als Meister dürften die unterlegenen Halbfinalisten BW Rixbeck-Dedinghausen (KLA) und FC Mönninghausen (KLA) einen Westfalenpokal-Platz unter sich ausspielen.

Lübbecke: FC Lübbecke (LL, künftig BL)

Lüdenscheid: RSV Meinerzhagen (WL)/Kiersper SC (BL)

Minden: SC RW Maaslingen (WL, ggf. als Meister qualifiziert)/SVKT 07 Minden (LL)

Münster (2): 1. FC Gievenbeck (OL) und TuS Hiltrup (OL) als Finalisten qualifiziert. Qualifiziert sich Gievenbeck über die Oberliga, dürften die unterlegenen Halbfinalisten Werner SC (LL) und Concordia Albachten (BL) einen Westfalenpokal-Platz unter sich ausspielen.

Olpe: SG Finnentrop/Bamenohl (OL)/SV Rothemühle (BL)/SG Serkenrode/Fretter (BL)/VfR Rüblinghausen (BL)

Paderborn: SV Heide Paderborn (LL)/SuS Westenholz (BL)

Recklinghausen (2): SpVgg Erkenschwick (OL)/FC Marl (WL)/FC 96 Recklinghausen (BL, ggf. als Meister qualifiziert), Teutonia SuS Waltrop (KLA)

Siegen-Wittgenstein: TuS Erndtebrück (WL)/Sportfreunde Birkelbach (KLA)

Soest: SF Ostinghausen (WL)/SV Hilbeck (BL)

Steinfurt: FC Eintracht Rheine (OL)/SC Altenrheine (LL)/Borghorster FC (BL)

Tecklenburg: Ibbenbürener SpVg (LL)/TuS Recke (KLA)

Unna/Hamm: Holzwickeder SC (WL)/SG Massen (ggf. als Meister qualifiziert)