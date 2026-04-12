„Die Punkteteilung geht in Ordnung“: Dostluk kämpft sich zurück

Dabei begann die Begegnung denkbar ungünstig für die Gastgeber. Bereits früh musste Jonas Wand verletzungsbedingt vom Feld (4.), ein herber Rückschlag für die Defensive. Trainer Okan Avci schilderte die schwierige Anfangsphase: „Wir mussten gleich früh unseren Abwehrchef auswechseln, der hat sich verletzt.“

Während der Abwehrchef verletzt war und die Hausherren in Unterzahl waren gab es dann einen weiteren Nackenschlag: Mario Kame traf in der 4. Minute zur frühen Führung für die Gäste. Trotz des Rückstands blieb Osterode im Spiel, musste jedoch kurz vor der Pause einen weiteren Rückschlag hinnehmen. Nach einem Ballverlust erhöhte Dzofani Ramadani (45.) auf 2:0.

„Wir haben quasi mit dem Halbzeitpfiff nach einem ganz ärgerlichen Ballverlust das 2:0 kassiert und waren eigentlich gut im Spiel bis dahin“, erklärte Okan Avci.

Auch die personelle Situation bei den Gästen spielte eine Rolle. „Sparta ist mit allen Mannen aufgetaucht, die sie in den letzten Wochen nicht hatten. Grzegorz Podolczak war unter anderem wieder da.“

Nach dem Seitenwechsel zeigte der Tabellenletzte jedoch ein anderes Gesicht. Lukas Bode verkürzte nur drei Minuten nach Wiederanpfiff auf 1:2 (48.) und leitete damit die Aufholjagd ein. In der Folge entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Osterode zunehmend Oberwasser bekam.

Der verdiente Ausgleich fiel schließlich in der 71. Minute: Julian Wahmke verwandelte einen Elfmeter sicher zum 2:2.

„Aufgrund der zweiten Halbzeit haben wir es uns eigentlich verdient, das Spiel dann zu ziehen, den Ausgleich zu holen“, so Okan Avci.

In der Schlussphase lag sogar der Siegtreffer in der Luft. Doch die letzte große Gelegenheit blieb ungenutzt: „Wir hätten sogar in den letzten Minuten noch das 3:2 geschossen, aber das hat dann nicht mehr gereicht.“

So blieb es am Ende bei einer Punkteteilung, die der Trainer als leistungsgerecht einordnete: „Ich denke, die Punkteteilung geht in Ordnung.“

In der Tabelle bleibt der VfR Dostluk Osterode mit nun sieben Punkten auf dem 16. Rang, während sich Sparta Göttingen mit 28 Punkten im Mittelfeld auf Platz acht einordnet.