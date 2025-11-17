Die Pressekonferenz zum Oberliga-Topspiel Rhynern vs. Wattenscheid

Verfolger SV Westfalia Rhynern trennte sich vom Tabellenführer SG Wattenscheid 09 2:2-unentschieden. Rhynerns Kerim Karyagdi hatte mit einem Doppelpack den Rückstand gedreht, doch Steve Tunga wahrte den Gästen den "Nimbus der Unbesiegbarkeit".
Das haben die Trainer Christopher Pache (Wattenscheid) und Tobias Langner (Rhynern) nach der Partie gesagt.
Die Pressekonferenz im Video (Quelle: Youtube SG Wattenscheid 09):
Oberliga Westfalen, 15. Spieltag
Westfalia Rhynern – SG Wattenscheid 09 2:2 (1:1)
Westfalia Rhynern: Christopher Balkenhoff, Michael Wiese, Finn Schubert, Elias Kourouma, Philipp Ratz, Akhim Seber, Julius Woitaschek, Fabian Brall (84. Justin Braun), Johannes Thiemann (72. Michael Rzeha), Kerim Yüksel Karyagdi (72. Connor Mc Leod), Georges Arthur Baya Baya (59. Wladimir Wagner) - Trainer: Tobias Langner - Trainer: David Schmidt
SG Wattenscheid 09: Joshua Mroß, Serhat Kacmaz, Joey Gabriel, Emirhan Hacioglu, Eduard Renke (71. Nils da Costa Pereira), Mike Lewicki, Nico Buckmaier (79. Atakan Uzunbas), Steve Tunga, Ilias Anan (57. Finn Wortmann), Robert Tochukwu Nnaji (90. Deniz Duran), Kevin Schacht - Trainer: Christopher Pache
Schiedsrichter: Jonas Fischbach (Freudenberg) - Zuschauer: 788
Tore: 0:1 Kevin Schacht (32.), 1:1 Kerim Yüksel Karyagdi (35.), 2:1 Kerim Yüksel Karyagdi (54.), 2:2 Steve Tunga (62.)