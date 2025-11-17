Die Pressekonferenz zum Oberliga-Topspiel Rhynern vs. Wattenscheid

Verfolger SV Westfalia Rhynern trennte sich vom Tabellenführer SG Wattenscheid 09 2:2-unentschieden. Rhynerns Kerim Karyagdi hatte mit einem Doppelpack den Rückstand gedreht, doch Steve Tunga wahrte den Gästen den "Nimbus der Unbesiegbarkeit".

Das haben die Trainer Christopher Pache (Wattenscheid) und Tobias Langner (Rhynern) nach der Partie gesagt.