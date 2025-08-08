 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Der DV ist Titelfavorit.
Der DV ist Titelfavorit. – Foto: E.Kaya_Photography

Die Premiere des Kreispokals Remscheid-Solingen live auf FuPa

Im zusammengeführten Kreis Remscheid-Solingen wird erstmals die Krone im Pokal ausgespielt. Alle Spiele gibt es wie gewohnt in unseren Livetickern auf FuPa Niederrhein.

Titelfavorit DV Solingen ist bereits am Freitagabend im Kreispokal Remscheid-Solingen gegen Genclerbirligi Opladen gefordert. Oberhalb der Kreisliga sind noch Landesligist FC Remscheid gegen den SSV Lützenkirchen und der SG Hackenberg im Bezirksliga-Duell mit dem SV Wermelskirchen im Einsatz. Union Solingen gastiert beim BV Remscheid.

Kreispokal Remscheid-Solingen

8. August

Heute, 19:45 Uhr
DV Solingen
DV SolingenDV Solingen
Genclerbirligi Opladen
Genclerbirligi OpladenGencler O.
19:45live

10. August

So., 10.08.2025, 13:00 Uhr
BV Burscheid
BV BurscheidBurscheid
TuRa Pohlhausen
TuRa PohlhausenPohlhausen
13:00

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SSV Lützenkirchen
SSV LützenkirchenLützenkir.
FC Remscheid
FC RemscheidFC Remscheid
15:00

So., 10.08.2025, 12:30 Uhr
BV Remscheid
BV RemscheidBV Remscheid
BSC Union Solingen
BSC Union SolingenBSC U. Sol.
12:30

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
15:15

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr
Post SV Solingen
Post SV SolingenPost SV
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
15:15

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W
SG Hackenberg
SG HackenbergHackenberg
15:00

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr
VfL Witzhelden
VfL WitzheldenWitzhelden
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
15:15live

So., 10.08.2025, 15:15 Uhr
Dabringhauser TV
Dabringhauser TVDabringh. TV
VfB Marathon Remscheid
VfB Marathon RemscheidVfB Marathon
15:15

So., 10.08.2025, 15:00 Uhr
TuSpo Dahlhausen
TuSpo DahlhausenDahlhausen
SSVg 06 Haan
SSVg 06 HaanSSVg Haan
15:00

