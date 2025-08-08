Die Premiere des Kreispokals Remscheid-Solingen live auf FuPa

Titelfavorit DV Solingen ist bereits am Freitagabend im Kreispokal Remscheid-Solingen gegen Genclerbirligi Opladen gefordert. Oberhalb der Kreisliga sind noch Landesligist FC Remscheid gegen den SSV Lützenkirchen und der SG Hackenberg im Bezirksliga-Duell mit dem SV Wermelskirchen im Einsatz. Union Solingen gastiert beim BV Remscheid.
1. Runde
08.08.25 DV Solingen - Genclerbirligi Opladen
10.08.25 BV Remscheid - BSC Union Solingen
10.08.25 BV Burscheid - TuRa Pohlhausen
10.08.25 SSV Lützenkirchen - FC Remscheid
10.08.25 SV 09/35 Wermelskirchen - SG Hackenberg
10.08.25 TuSpo Dahlhausen - SSVg 06 Haan
10.08.25 Dersimspor Solingen - SC Leichlingen
10.08.25 Post SV Solingen - SC Ayyildiz Remscheid
10.08.25 VfL Witzhelden - TuS Quettingen
10.08.25 Dabringhauser TV - VfB Marathon Remscheid
