Die Pokalauslosungen vom Montagabend: Derbys ohne Ende!

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1. Swift Hesperingen – FC Mamer 32
2. Ent. Hosingen/FF Norden - UN Käerjeng 97
3. Ent. Region Mosel - SC Ell
4. US Sandweiler – AS Rupensia Lusitanos Fels
5. CS Fola Esch – Progrès Niederkorn
6. Alisontia Steinsel – FC Differdingen 03
7. FC Wiltz 71 – Young Boys Diekirch
8. Ent. WMH – Racing FC Union Luxemburg
9. Minerva Lintgen - FC Kehlen
10. FC Blo-Wäiss Itzig – Ent. Sanem/Beles
11. Atert Bissen - SC Bettemborg
12. F91 Düdelingen – Sporting Mertzig
1. FC Nörtzingen H.F. – Union 05 Kayl-Tetingen
2. FC Pratzerthal-Redingen – FC Beckerich
3. US Rambrouch – US Berdorf-Consorf 01
4. Orania Vianden – US Reisdorf
1. Etoile Sportive Schouweiler – Jeunesse Biwer
2. Racing Ulflingen - FC Kopstal 33
3. FC Blo-Wäiss Itzig – Minerva Lintgen
4. Sieger Pratzerthal-Redingen/Beckerich – Olympia Christnach-Waldbillig
5. Yellow Boys Weiler – CS Sanem
6. Sieger Nörtzingen/Kayl-Tetingen – Young Boys Diekirch
7. FC Steinfort - US Moutfort-Medingen
8. Tricolore Gasperich – Syra Mensdorf
9. AS Hosingen – FC Munsbach
10. Minière Lasauvage – Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen
11. AS Red Black Luxemburg – Jeunesse Gilsdorf
12. FF Norden 02 – FC Koerich
13. FC Les Ardoisiers Perlé – Etoile Sportive Küntzig
14. FC Brouch - US Böwingen
15. Sieger Vianden/Reisdorf - FC 72 Erpeldingen
16. Luna Oberkorn - Kiischpelt Wilwerwiltz
17. AS Colmar-Berg - US Sandweiler
18. Red Star Merl-Belair – Green-Boys 77 Harlingen-Ischpelt
19. FC Ehleringen – Sporting Bartringen
20. CS Oberkorn – FC 47 Bastendorf
21. AS Rupensia Lusitanos Fels - Union Mertert-Wasserbillig
22. Racing Heiderscheid-Eschdorf - FC Schengen
23. AS Wintger – Alisontia Steinsel
24. FC Les Aiglons Dalheim - Blo-Wäiss Medernach
25. Sieger Rambrouch/USBC – CS Grevenmacher
26. Jeunesse Junglinster – Sporting Mertzig
27. CS Bourscheid – Daring Echternach
28. Claravallis Clerf – US Esch
29. Excelsior Grevels – SC Ell
30. US Folschette – FC Schifflingen 95
31. Red Boys Aspelt – Jeunesse Schieren
32. Jeunesse Useldingen – FC Kehlen
1. Ent. CSG/Canach II – FC Pratzerthal-Redingen
2. Ent. Canach/CSG I – FC 47 Bastendorf 47 I
3. Kiischpelt Wilwerwiltz – US Feulen
4. AS Colmar-Berg – Syra Mensdorf
5. AS Wintger I – Green-Boys 77 Harlingen-Ischpelt I
6. AS Wintger II – AS Red Black Luxemburg
7. Sporting Mertzig – FC Mamer 32
8. Jeunesse Gilsdorf – US Rümelingen
9. Avenir Beggen – Jeunesse Junglinster
10. Orania Vianden – Progrès Niederkorn
11. Ent. Berburg/UMW I – Etzella Ettelbrück
12. Tricolore Gasperich II – Una Strassen I
13. US Sandweiler – FC Schifflingen 95
14. Alisontia Steinsel – FC Blo-Wäiss Itzig I
15. US Reisdorf – Minerva Lintgen
16. Red Boys Aspelt – Olympia Christnach-Waldbillig II
17. Racing Ulflingen – CS Sanem I
18. FC 47 Bastendorf 47 – Etoile Sportive Schouweiler
19. CS Oberkorn II – FC Koerich
20. FC Monnerich – Sporting Bartringen
21. UN Käerjeng 97 I – FC Kehlen
22. FC Steinfort – CS Oberkorn I
23. FC Munsbach – AS Hosingen II
24. Atert Bissen II – Union 05 Kayl-Tetingen
25. UN Käerjeng 97 II – FC Les Aiglons Dalheim
26. Union Remich/Bous I – Ent. Mondorf/Schengen I
27. Victoria Rosport – FC Brouch
28. US Esch – SC Bettemburg
29. CS Fola Esch-Alzette – FF Norden 02 I
30. SC Ell – US Böwingen
31. Daring Echternach – Yellow Boys Weiler II
32. FC Wiltz 71 – FC Luxembourg City
33. Blo-Wäiss Medernach – FC Nörtzingen H.F.
34. FC Lorentzweiler – CS Fola Esch I
35. Atert Bissen I – Union Titus Petingen II
36. Résidence Walferdingen – Jeunesse Useldingen
37. Red Star Merl-Belair – US Rambrouch
38. Jeunesse Esch – Ent. Perlé/Folschette
39. Minière Lasauvage – AS Rupensia Lusitanos Fels
40. Yellow Boys Weiler I – US Moutfort-Medingen
41. Alliance Äischdall Hobscheid-Eischen – Green-Boys 77 Harlingen-Ischpelt II
42. Tricolore Gasperich I – Swift Hesperingen
43. Young Boys Diekirch – Union Remich/Bous II
44. FC Koeppchen II – Jeunesse Biwer
45. Una Strassen II – Union Titus Petingen I
46. Racing Heiderscheid-Eschdorf – Jeunesse Schieren
47. FC The Belval Beles – AS Hosingen
1. CS Sanem – ASC Zolwer
2. FC Gruefwiss Leudelingen – Progrès Niederkorn
3. Miseler Léiwen Wintringen – FC Differdingen 03
Anmerkung: alle Partien werden in den kommenden Tagen im FuPa-System angelegt.