 2026-03-13T07:45:35.464Z

Pokal

Die Pokalauslosungen vom Montag

Wer spielt in welchem Wettbewerb gegen wen?

von Paul Krier · Heute, 12:55 Uhr · 0 Leser
Symbolbild
Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

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Coupe FLF
Coupe des Dames
Coupe Réserves
Düdelingen

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Coupe des Dames

Halbfinals am 1.4.2026

  • Ell - Racing
  • Mamer - Differdingen

Coupe de Luxembourg

Viertelfinals am 22.4.2026

  • Fola - Rodange
  • Bissen - Progrès
  • Differdingen - Racing
  • Feulen - Rosport

Halbfinals am 13.5.2026

  • Sieger Differdingen/Racing - Sieger Fola/Rodange
  • Sieger Bissen/Progrès - Sieger Feulen/Rosport

Coupe FLF

Viertelfinals am 8.4.2026

  • Harlingen - Merl
  • Mensdorf - Remich
  • Itzig - Lintgen
  • Red Black - Schieren

Halbfinals am 6.5.2.2026

  • Sieger Red Black/Schieren - Sieger Harlingen - Merl
  • Sieger Itzig/Lintgen - Sieger Mensdorf/Remich

Coupe des Seniors Réserves

Halbfinals am 26.4.2026

  • Sieger Rodange/City - Sieger Walferdingen/Merl
  • Sieger Wiltz/Strassen - Sieger Schifflingen/Differdingen