Die Pokalauslosungen vom Montag

2026-03-13T07:45:35.464Z
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Halbfinals am 1.4.2026 Ell - Racing Mamer - Differdingen Coupe de Luxembourg Viertelfinals am 22.4.2026
Fola - Rodange Bissen - Progrès Differdingen - Racing Feulen - Rosport
Halbfinals am 13.5.2026 Sieger Differdingen/Racing - Sieger Fola/Rodange Sieger Bissen/Progrès - Sieger Feulen/Rosport Coupe FLF Viertelfinals am 8.4.2026
Harlingen - Merl Mensdorf - Remich Itzig - Lintgen Red Black - Schieren
Halbfinals am 6.5.2.2026 Sieger Red Black/Schieren - Sieger Harlingen - Merl Sieger Itzig/Lintgen - Sieger Mensdorf/Remich Coupe des Seniors Réserves
Halbfinals am 26.4.2026 Sieger Rodange/City - Sieger Walferdingen/Merl Sieger Wiltz/Strassen - Sieger Schifflingen/Differdingen