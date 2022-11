Die Platzhirsche aus Dhünn und Pohlhausen Wenn die Sportler auflaufen, dann haben sie ihre Arbeit schon getan: die Platzwarte der heimischen Sportvereine.

Wenn Frank Schneider im Sommer auf den kleinen Trecker steigt und in aller Ruhe auf dem leeren Sportplatz in Pohlhausen seine Runden dreht, dann huscht ihm zuweilen ein stilles Lächeln über das Gesicht. „Es gibt für einen Fußballer einfach nichts Besseres als Naturrasen“, sagt er dann. Dreimal in der Woche muss er zwischen März und November mähen. Jedes Mal ist er rund zwei Stunden unterwegs. Aber er bleibt dabei: „Wenn dieser Rasen dann richtig tief dunkel grün ist, dann weißt du, dass sich die Arbeit lohnt.“ Frank Schneider ist als Platzwart bei TuRa Pohlhausen im Einsatz und damit zuständig für den wertvollen Rasen.

Für die Pflege des Rasens hat der Verein in teure Maschinen investiert. Alle sechs Wochen wird gedüngt: Im Sommer bekommt der Rasen Stichstoff, damit er wächst, und im Winter Kalium. „Und in einem richtig heißen Sommer kann schnell etwas schief gehen, wenn man nicht auf die richtige Bewässerung achtet“, weiß Frank Schneider. Bis zu 100.000 Liter Wasser bringen die Rasensprenger in der Nacht auf das Grün. Dafür stehen neben dem Platz riesige Wassertanks, und der Verein hat einen 70 Meter tiefen Brunnen angelegt. Alle zwei Wochen wird die Markierung erneuert und dreimal im Jahr nimmt sich der Platzwart Zeit zum Aerifizieren – um für den richtigen Luftaustausch zu sorgen. Gelernt hat Frank Schneider übrigens bei Profis: Als sich die Stadt noch selbst um die Sportplätze kümmerte, war Frank Schneider bereits im Einsatz – er arbeitet beim Betriebshof, kannte schon früh jeden der Plätze in und auswendig. Bereits damals ließ sich Schneider zum zertifizierten Sportplatzprüfer ausbilden und besuchte eine ganze Reihe an Fortbildungen zur Rasenpflege. „Da haben wir dann von den Profis aus den Bundesligastadien gelernt“, erzählt er. Viele Kontakte bestehen bis heute. „Vergleichbar ist das natürlich am Ende nicht“, sagt er. 14 Fachleute kümmern sich um den Bundesligarasen, betreten mit den Straßenschuhen ist strengstens verboten. „Natürlich müssen wir auch aufpassen, dass sich keine Rasenkrankheiten einschleichen: Aber so heilig ist der Rasen hier dann doch nicht“, sagt er. Schließlich sollen ja auch alle Fußballer bei TuRa Pohlhausen etwas von dem Rasen haben: „Und schon die Jüngsten wissen ihn zu schätzen“, sagt Frank Schneider, der nicht nur selbst schon als Kind in Pohlhausen Fußball gespielt hat, sondern heute auch das Training der Bambinis unterstützt. „Und es gibt nichts Schöneres, als wenn der Platz voller Kinder ist“, sagt der Platzwart.

Aber der Platzwart weiß auch, dass dieser Rasen seinen Preis hat. „Im Grunde kann man sich gar nicht genug kümmern“, erzählt er und dann gibt er einen kleinen Einblick in seinen Rasen-Kalender. Zu den drei Mäheinheiten in der Woche gehören auch die Runden mit dem Aufnahmewagen. „Das sind nochmal zwei Stunden“, sagt er. Alle drei Wochen wird der Platz mit einem Federzinkgerät gestriegelt. „Das ist mit ganz leichtem Vertikutieren vergleichbar“, erklärt der Platzwart, „und das dauert einen ganzen Samstag.“

Im Februar 2018 fiel die politische Entscheidung für die „grüne Asche“ in Pohlhausen, der Verein übernahm den Platz von der Stadt, krempelte die Ärmel hoch und eröffnete die Anlage im Herbst 2018. Seit dem hat der Rasen viel Lob bekommen – von Bundesligaspielern und -trainern, von Gastmannschaften und eigenen Spielern. „Als Christian Streich mit dem SC Freiburg hier war, da hat er sich den Rasen angeguckt und gefragt in welcher Liga wir spielen“, erzählt Frank Schneider. Er bescheinigte dem Rasen „Bundesligaqualität“. Auch in diesen Situationen stiehlt sich dann dieses leise Lächeln auf Schneiders Gesicht.

Dann geht auch Achim Burghoff und Detlef Gürtner in Dhünn das Herz auf: Die beiden Platzwarte sorgen an der Staelsmühle für den Rasen. „Der Kunstrasen ist allerdings relativ pflegeleicht“, sagt Achim Burghoff, der gerade das Laub am Platz zusammenfegt. Bis zum Sommer hat sich vor allem Detlef Gürtner um den Platz gekümmert, seit er aus gesundheitlichen Gründen kürzer treten muss, ist Achim Burghoff eingesprungen. „Für mich ist das eine Herzensangelegenheit“, sagt er und dann erinnert er sich an die Entstehung des Platzes, an den Kraftakt des ganzen Vereins, an die Gemeinschaftsleistung. „Damals wurde jemand mit Lkw-Führerschein gesucht“, erzählt er, „ich habe mir eine Woche Urlaub beim Betriebshof genommen und habe Asche und Asphalt weggefahren.“ Wenn er heute auf dem Kunstrasen unterwegs ist, denkt er zuweilen an diese Stunden auf der Baustelle. Und manchmal denkt er dann auch an seinen Vater: „Er war damals Hausmeister der Schule in Dhünn und damit war er auch für den Sportplatz zuständig“, erzählt Burghoff. Wenn der Vater die Markierungen erneuerte, dann ging ihm sein Sohn zur Hand. „40 Jahre später bin ich wieder hier“, sagt Burghoff und lächelt froh.

Um Markierungen allerdings muss er sich heute nicht mehr kümmern – die sind ein für allemal auf dem Kunstrasenplatz verewigt. Stattdessen kommt er zweimal in der Woche zum Haken des Sandes unter dem Kunstrasen. Auch der SSV Dhünn hat dafür in eine teure Maschine investiert: Mit einem kleinen Trecker samt Hakenaufsatz dreht Burghoff dann seine Runden. Auch vor und nach Spielen nimmt er sich den Platz vor.

Mindestens einmal in der Woche geht er mit dem Besen über den Platz. Jetzt im Herbst muss er vor allem dafür sorgen, dass die Blätter dem Kunstrasen nicht zusetzen. „Der Ahorn darf sich nicht festsetzen“, sagt er. Und deswegen gilt sein Blick auch beim Spazierengehen immer mal wieder dem Kunstrasen. „Einfach um zu gucken, ob alles in Ordnung ist. Das machen wir hier so in Dhünn. Wir kümmern uns eben.“