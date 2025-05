Die Planungen laufen beim Regionalligisten weiter

Darijan Silic bleibt in Babelsberg

Defensivakteur Darijan Silic spielt auch in der kommenden Saison für Babelsberg 03. Durch seinen Einsatz beim Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena am Dienstagabend verlängerte sich der Vertrag von Silic automatisch um eine weitere Spielzeit. Unsere Nummer 2 absolvierte nicht nur die gesamte Partie, sondern traf auch per Kopf zum zwischenzeitlichen 1:2.