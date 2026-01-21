Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Ex-Eintracht-Profi Joel Gerezgiher läuft nun für den SV Hummetroth auf. – Foto: A. Dedert/dpa/picture-alliance
Die Pläne des SV Hummetroth mit Ex-SGE-Profi Gerezgiher
Joel Gerezgiher lief für Eintracht Frankfurt einst in der Bundesliga auf +++ Nun kehrt er nach einem Jahr Verletzungspause beim SV Hummetroth auf den Platz zurück
Hummetroth. Etwas mehr als zehn Jahre ist es her, da stand Joel Gerezgiher als junge, aufstrebende Nachwuchshoffnung bei Eintracht Frankfurt an der Seite von David Abraham, Makoto Hasebe oder Haris Seferovic auf dem Platz. Gegen den VfL Wolfsburg debütierte der Deutsch-Eritreer, Trainer damals Armin Veh. Zwei weitere Bundesliga-Einsätze kamen hinzu, ehe es zum FSV Frankfurt in die Zweite Liga ging. Zuletzt war Gerezgiher für Regionalligist Freiberg im Einsatz. Ein Jahr ist das her. Dann bremste ihn ein Achillessehnenriss aus. Nun hat der 30-Jährige sein Debüt gegeben - im Trikot von Hessenligist SV Hummetroth. Beim 10:0 gegen Gruppenligist SV Münster wirkte Gerezgiher mit.