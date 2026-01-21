Die Pläne des SV Hummetroth mit Ex-SGE-Profi Gerezgiher

Hummetroth. Etwas mehr als zehn Jahre ist es her, da stand Joel Gerezgiher als junge, aufstrebende Nachwuchshoffnung bei Eintracht Frankfurt an der Seite von David Abraham, Makoto Hasebe oder Haris Seferovic auf dem Platz. Gegen den VfL Wolfsburg debütierte der Deutsch-Eritreer, Trainer damals Armin Veh. Zwei weitere Bundesliga-Einsätze kamen hinzu, ehe es zum FSV Frankfurt in die Zweite Liga ging. Zuletzt war Gerezgiher für Regionalligist Freiberg im Einsatz. Ein Jahr ist das her. Dann bremste ihn ein Achillessehnenriss aus. Nun hat der 30-Jährige sein Debüt gegeben - im Trikot von Hessenligist SV Hummetroth. Beim 10:0 gegen Gruppenligist SV Münster wirkte Gerezgiher mit.

