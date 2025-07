Die Pläne der „Freunde und Förderer“ für die Zukunft des KFC

In den vergangenen Wochen hat sich immer stärker abgezeichnet, dass die „Freunde und Förderer“ des KFC Uerdingen (FuF), deren Fortführungskonzept den Zuschlag des Insolvenzverwalters Thomas Ellrich erhalten hatte, den Verein vermutlich tatsächlich in die Zukunft führen werden. Zumindest sieht es aktuell danach aus, als hätte der Verein inzwischen keine andere Wahl mehr. Denn der amtierende Vorstand ist seit mehreren Wochen nicht mehr proaktiv in Erscheinung getreten. Die per einstweiliger Verfügung kurzfristig verhinderte Mitgliederversammlung sowie juristische Scharmützel aufgrund der Verwendung des Vereinsnamens und des Logos durch FuF waren die bislang letzten Lebenszeichen des aktuellen Führungsgremiums.

Dauerkartenverkauf ab dieser Woche

Es mag sein, dass hinter den Kulissen hart gearbeitet wird, um das eigene Konzept so zu überarbeiten, dass es sich der Insolvenzverwalter noch einmal anders überlegen muss. Aber in der Zwischenzeit sind die „Freunde und Förderer“ längst aus ihrer Deckung hervorgekommen und treiben ihr Ansinnen voran. Ein nicht zu verachtender Kader ist zu großen Teilen inzwischen vorhanden, der Trainingsstart ist absolviert, in dieser Woche soll der Dauerkartenverkauf starten. Dinge, die greifbar sind. Die zeigen sollen: Wir wollen nun auch machen.

Und wie dieses „Machen“ aussehen soll, davon zeichneten die FuF-Entscheider am Samstag ein recht deutliches Bild. Bei einem Sponsorenfrühstück stellten sich die Sportliche Leitung um Michael Nagorny und Benjamin Skalnik, Trainer Julian Stöhr und der designierte Vorsitzende Norbert Philipp den Fragen der Anwesenden, erklärten ihre Motive, legten ihre Pläne dar. Immer mit der Betonung auf diesen Dreiklang: Ja, es war schwierig, Vertrauen zu gewinnen. Ja, die Vergangenheit schwingt noch mit. Aber nein, wir wollen kein böses Blut mehr, sondern nach vorne schauen und den Neuaufbau gestalten.

Als größtes Faustpfand in den Verhandlungen mit den neuen Spielern stellte Sportgeschäftsführer Michael Nagorny einerseits die Anlage des SC Krefeld 05, auf der der KFC künftig trainieren soll, und andererseits auch die Grotenburg heraus. „Man muss die Spieler nicht erst davon überzeugen, in der Oberliga in so einem Stadion spielen zu wollen. Aber die Möglichkeit, tagtäglich auf einem guten Platz zu trainieren, wie ihn die Anlage des SC Krefeld am Löschenhofweg bietet, ist entscheidend.“

Jugend im Fokus

Das zweite große Anliegen der Entscheider ist es, die Jugendabteilung wiederzubeleben. „Für den Verein ist es sehr wichtig, einen vernünftigen Unterbau zu haben, um langfristig erfolgreich zu sein“, so Skalnik. „Teilweise gab es beim Training nur drei Bälle und die Trikots mussten vom SC Krefeld geliehen werden. Ich könnte die Liste ewig weiterführen. So etwas wird es unter unserer Verantwortung nicht mehr geben. Wir wollen die Jugendarbeit wieder nach vorne bringen, auch wenn viele Kinder und Jugendliche durch die Erfahrungen der letzten Jahre absolut gebrandmarkt sind.“

Dass die Erwartungen an die mögliche neue Führungsabteilung gerade von Fan-Seite hoch sind, unterstreicht allein schon die Tatsache, dass der direkte Wiederaufstieg in die Regionalliga immer wieder klar verneint wurde. Natürlich, man wolle möglichst weit oben mitspielen. Aber nachhaltig, nicht zu euphorisch. Zumal der komplett neu zusammengestellte Kader sich auch erst einmal finden muss. Das brauche seine Zeit, wie Trainer Julian Stöhr betonte.

Zeit ist in diesem Zusammenhang ein gutes Stichwort. Denn auch den FuF ist bewusst, dass ihr Vorhaben und ihr Wirken so langsam dann auch einmal offiziell legitimiert werden sollte – nämlich von einer Mitgliederversammlung. „Natürlich sind wir über den Insolvenzverwalter sozusagen ins Amt gehoben worden. Aber wir müssen natürlich auch die Mitglieder mitnehmen. Und wir müssen mit Demut an die Sache herangehen“ sagte der designierte KFC-Chef Norbert Philipp. Er sei aber guter Dinge, dass der Weg bald bereitet ist.

Es herrscht Aufbruchstimmung. Und vielleicht dann bald auch endlich Klarheit. Damit alles wieder besser werden kann.