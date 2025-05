Die PK vorm Spiel der Spiele

Am Donnerstag fand hierzu eine Pressekonferenz mit den beiden beteiligten Trainern Patrick Gessner (Limbach) und Roland Seitz (Homburg) statt. "Die Stimmung im Verein ist hervorragend. Die Teilnahme am Endspiel ist der bislang größte Erfolg unserer Vereinsgeschichte. Jeder in Limbach ist heiß auf dieses Spiel und natürlich voller Vorfreude", sagte Gessner. Er rechnet mit ungefähr 1000 Anhängern, die den Saarlandligisten in Saarbrücken vor Ort lautstark unterstützen werden. Und Seitz betonte, dass man den Gegner trotz des deutlichen Klassenunterschiedes keinesfalls unterschätzen werde. "Ich glaube, wenn man ein Endspiel erreicht und dann den Gegner unterschätzt, dann hat man seinen Job nicht gemacht. Wir werden alles dafür tun, dass wir sehr, sehr konzentriert sind", betonte der Homburger Trainer.

In personeller Hinsicht bedauert Gessner vor allem den Ausfall seines Torjägers Tim Pommerenke. Die Palatia reise ohne irgenwelchen Druck an, da man nichts zu verlieren habe und befreit aufspielen wolle. "Und dann schauen wir, was am Ende dabei herumkommt", sagte Gessner. Auch bei den Homburgern steht Stand heute der Kader der vergangenen Wochen zur Verfügung. Und es wurde auch noch einmal darauf hingewiesen, dass ab der kommenden Pokalsaison zunächst in den vier Kreisen eigene Pokalsieger gesucht werden. Daran dürfen nur Kreisligisten, Bezirksligisten und Landesligisten teilnehmen. Die beiden Finalissten dieses Kreispokals qualifizieren sich dann für die landesweite Ebene. Auf diese Weise soll in diesem Pokalwettbewerb für mehr Spannung gesorgt werden.