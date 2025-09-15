„Die Pille wollte nicht reingehen“ – Garching hadert mit Effizienz

Garching - Viel wechselhafter als der VfR Garching kann man eine Serien-Saison nicht spielen. Nach zwei Niederlagen zum Start und dann vier Siegen gab es nun wieder zwei Niederlagen. Mit dem ärgerlichen 1:3 (0:1) gegen die SpVgg Altenerding rutschte der VfR fürs Erste wieder in das Mittelmaß ab.

„Die Pille wollte einfach nicht ins Tor reingehen“, sagte später der Trainer Mike Niebauer. Er selbst hatte einen anderen Spielausgang selbst auf dem Fuß mit einmal Pfosten und einmal Latte. Auch sein Bruder Dennis stand einmal kurz vor dem Torjubel, als der Block in allerletzter Sekunde kam. Der VfR hatte das ganze Spiel über immer wieder seine Chancen, der Partie einen ganz anderen Verlauf zu geben.

Im Großen und Ganzen konnte der Garchinger Trainer seinen Schützlingen bei der Leistung keinen Vorwurf machen. Natürlich musste er kritisieren, dass bei dem frühen Rückstand von Mario Dipalo (5.) der Treffer in der Entstehung zu leicht war. Nach gut einer Stunde verwandelte der gleiche Spieler noch einen Foulelfmeter, der für die Garchinger nichts, aber auch gar nichts war.

Dennis Niebauer gelang in der 72. Minute der Anschlusstreffer, und auch in dieser letzten Phase der Partie waren bis zu dem späten 1:3 noch genug Szenen da, um zumindest den Ausgleich zu machen. Aber Unentschieden ist nicht das Ding der Hopp-oder-Top-Mannschaft Garching. Damit reicht es aktuell nur zum Mittelfeld in der Liga.

VfR Garching – Spvgg Altenerding 1:3 (0:1). VfR: Dietrich, Eisl (78. Monetti), Matzkowitz, Stefanovic, Vogel (60. Sternke), Wollny (73. Salassidis), James, M. Niebauer, D. Niebauer, Strube, Agbavon (57. Fellner). Tore: 0:1 Dipalo (5.), 0:2 Dipalo (61., Foulelfmeter), 1:2 D. Niebauer (72.), 1:3 Bilalli (90.). Zeitstrafe: Monetti (83.) – Baumann (77.). Schiedsrichter: Kai Schüler (Waldtrudering). Zuschauer: 115.