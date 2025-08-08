 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
– Foto: Alexander Kroner

Die Pflichtspiel-Resultate vom Freitagabend in der Übersicht

Alle Ergebnisse des Tages aus dem Landespokal, den Supercups und dem Ligabetrieb

Kreisoberliga
Kreisklasse 2
Landespokal Sachsen-A
Supercup
Supercup

Am Freitagabend gingen in Sachsen-Anhalt wieder Pflichtspiele über die Bühne. Im dachbleche24-Landespokal duellierten sich Union Schönebeck und der VfB Ottersleben sowie der SV Arminia Magdeburg und der FSV Saxonia Tangermünde um die Tickets für die erste Landespokal-Runde. Außerdem wurden im SFV Halle und im KFV Altmark West die Supercup-Sieger ausgespielt und im Burgenlandkreis ging es schon wieder um Punkte.

dachbleche24-Landespokal

Gestern, 17:30 Uhr
Union 1861 Schönebeck
Union 1861 SchönebeckU.Schönebeck
VfB Magdeburg-Ottersleben
VfB Magdeburg-OtterslebenOttersleben
3
n.V.
4
Abpfiff

Gestern, 18:30 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
FSV Saxonia Tangermünde
FSV Saxonia TangermündeTangermünde
1
5

SFV-Supercup - Halle

Gestern, 18:00 Uhr
Turbine Halle
Turbine HalleTurbine II
SG Einheit Halle
SG Einheit HalleSG Einheit
2
1

Supercup Altmark West

Gestern, 18:30 Uhr
SV 51 Langenapel
SV 51 LangenapelLangenapel
SV Eintracht Salzwedel
SV Eintracht SalzwedelSalzwedel
4
n.E.
2
Abpfiff

Kreisoberliga Burgenland

Gestern, 19:00 Uhr
ESV Herrengosserstedt
ESV HerrengosserstedtHerrengoss.
VfB Scharnhorst Großgörschen
VfB Scharnhorst GroßgörschenGroßgörschen
0
0
Abpfiff

Kreisklasse 2 - Burgenland

Gestern, 18:00 Uhr
SV Motor Zeitz
SV Motor ZeitzMotor Zeitz II
SV Eintracht Profen
SV Eintracht ProfenProfen II
2
4
Abpfiff

Aufrufe: 08.8.2025, 22:00 Uhr
