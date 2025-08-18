Die Partie begann eigentlich optimal für die Brinkwerth-Elf: Göttingen hatte das Geschehen von Beginn an im Griff. Doch nach einem riskanten Abspiel im Mittelfeld kam Germania gefährlich ins Umschalten. In der folgenden Eins-gegen-eins-Situation entschied der Schiedsrichter auf Notbremse – Rot für Göttingen. „So mussten wir ab der 15. Minute mit einem Mann weniger auskommen“, erklärte Trainer Jozo Brinkwerth.

Trotz Unterzahl ließ sich sein Team nicht aus dem Konzept bringen. Wenzel nutzte in der 27. Minute eine Chance zur Führung. Bis zur Pause wackelte Göttingen zwar in den letzten Minuten, hatte Glück bei einem Lattenschuss und einer starken Parade von Fabian Sündram, konnte die knappe Führung aber in die Kabine retten.

Kurz nach Wiederanpfiff wurde Lennart Sieburg im Strafraum gefoult, und erneut war Wenzel zur Stelle – er verwandelte den fälligen Elfmeter zum 0:2 (53.). Wolfenbüttel erhöhte danach den Druck, doch die Hausherren bissen sich an der stabilen Göttinger Defensive die Zähne aus. 05 hätte bei einigen Kontern sogar für die Vorentscheidung sorgen können.

Spannend wurde es in der Schlussphase dennoch: Sebastian Schlüschen traf in der 90. Minute zum 1:2, und in der Nachspielzeit hatte Germania per Freistoß aus 18 Metern noch einmal den Ausgleich auf dem Fuß. Doch der Ball ging über das Tor, und Göttingen rettete den Sieg ins Ziel.

„Mit zehn Mann war das eine starke Leistung. Germania hatte vor der Pause die Chance zum Ausgleich, aber wir hätten nach der Pause auch auf 3:0 stellen können. Am Ende ist der Sieg verdient“, resümierte Brinkwerth, der nun den Blick nach vorn richtet: „Die Pflichtsiege gegen die Aufsteiger haben wir geholt – jetzt freuen wir uns auf die kommenden Aufgaben gegen den Oberliga-Absteiger Vorsfelde, da wartet noch einmal ein ganz anderes Kaliber auf uns.“ Auf der anderen Seite trifft Germania Wolfenbüttel bereits am Samstag auf MTV Gifhorn im Aufsteigerduell.