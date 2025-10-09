 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ist schnell und abschlusssicher: Lucas Herres. – Foto: FuPa/Verein

Die personifizierte Torfabrik

Kreisliga B 13: Er trifft und trifft und trifft: Nach 45 Toren in der vergangenen Saison ist Lucas Herres auch in dieser Saison gut unterwegs: Ein Dutzend Mal war der Angreifer in den bisherigen neun Partien erfolgreich. Weitere Treffer von ihm und ein Sieg am Samstag wären gleich aus mehreren Gründen besonders wichtig ...

Es ist schon ungewöhnlich, wenn ein Stürmer 45 Tore in einer Spielzeit erzielt. Das schaffte Lucas Herres in der vergangenen B-Liga-Saison. Auch in der aktuellen Saison hat er bereits ein Dutzend Mal für die SG Seinsfeld/Oberkail getroffen. „Auf die Torschützenliste schaue ich schon ganz gerne, doch wirklich freue ich mich erst, wenn wir die Spiele auch gewinnen. Tore sind für mich nicht alles, sie helfen vor allem dem Team“, gibt sich Herres bescheiden.

Mit vier Jahren begann der Angreifer, der am kommenden Dienstag seinen 22. Geburtstag feiert, bei der SG Steinborn-Kyllburgweiler-Seinsfeld – damals unter dem mittlerweile bereits verstorbenen Trainer Johann Blum – mit dem Kicken. Von der D- bis zur A-Jugend trainierte das Offensivtalent unter Thorsten Hendriks bei der JSG Kyllburg. Zwischendurch ging Herres zur damaligen JSG Mötsch/Stahl, ehe der in Seinsfeld lebende Vollblutstürmer in der Saison 2021/22 bereits als A-Jugendspieler in der C-Klasse 14 Mal für die SG Seinsfeld traf.

Aufrufe: 09.10.2025, 22:45 Uhr
Lutz SchinköthAutor