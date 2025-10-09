Die personifizierte Torfabrik

Es ist schon ungewöhnlich, wenn ein Stürmer 45 Tore in einer Spielzeit erzielt. Das schaffte Lucas Herres in der vergangenen B-Liga-Saison. Auch in der aktuellen Saison hat er bereits ein Dutzend Mal für die SG Seinsfeld/Oberkail getroffen. „Auf die Torschützenliste schaue ich schon ganz gerne, doch wirklich freue ich mich erst, wenn wir die Spiele auch gewinnen. Tore sind für mich nicht alles, sie helfen vor allem dem Team“, gibt sich Herres bescheiden.