Die personifizierte Torfabrik

Es ist schon ungewöhnlich, wenn ein Stürmer 45 Tore in einer Spielzeit erzielt. Das schaffte Lucas Herres in der vergangenen B-Liga-Saison. Auch in der aktuellen Saison hat er bereits ein Dutzend Mal für die SG Seinsfeld/Oberkail getroffen. „Auf die Torschützenliste schaue ich schon ganz gerne, doch wirklich freue ich mich erst, wenn wir die Spiele auch gewinnen. Tore sind für mich nicht alles, sie helfen vor allem dem Team“, gibt sich Herres bescheiden.
Mit vier Jahren begann der Angreifer, der am kommenden Dienstag seinen 22. Geburtstag feiert, bei der SG Steinborn-Kyllburgweiler-Seinsfeld – damals unter dem mittlerweile bereits verstorbenen Trainer Johann Blum – mit dem Kicken. Von der D- bis zur A-Jugend trainierte das Offensivtalent unter Thorsten Hendriks bei der JSG Kyllburg. Zwischendurch ging Herres zur damaligen JSG Mötsch/Stahl, ehe der in Seinsfeld lebende Vollblutstürmer in der Saison 2021/22 bereits als A-Jugendspieler in der C-Klasse 14 Mal für die SG Seinsfeld traf.