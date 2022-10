Die personelle Misere nimmt kein Ende Kreisklasse A2 Mannheim +++ Für den SV Schriesheim kommt es diese Runde knüppeldick

Das erste Saisondrittel lässt sich einem Wort zusammenfassen. „Durchwachsen“, sagt Ricardo Guimaraes angesichts von 20 Punkten nach elf Partien seines SV Schriesheim. Der amtierende Vizemeister der Kreisklasse A2 kommt noch nicht richtig in Fahrt, was an den zahlreichen personellen Ausfällen liegt.