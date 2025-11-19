Die perfekte Hinrunde des TuS Geretsried II: „Stolz auf das Kollektiv“

Trainer Lukas Haustein lobt den Teamgeist und sieht die Mannschaft nach einer starken Hinrunde mit fünf Punkten Vorsprung in der Favoritenrolle.

Geretsried – Viel besser hätte es nicht laufen können: In 15 Spielen sammelte die zweite Mannschaft des TuS Geretsried 37 von 45 möglichen Punkten, blieb dabei ohne Niederlage, erzielte die meisten Treffer aller 14 Kreisligateams (45) und kassierte die wenigsten Gegentore, nämlich ganze 13 – in sieben Partien stand am Ende die Null. Die Statistik belegt, dass die Elf von Lukas Haustein zu Recht an der Tabellenspitze überwintert. „Es ist schon sehr positiv bisher, das kann man nicht anders sagen“, zieht der Geretsrieder Trainer ein zufriedenes Fazit zu Beginn der Winterpause.

„Es hat sich gefestigter angefühlt“

„Die Entwicklung ist schön anzusehen“, führt er weiter aus, macht aber auch deutlich, dass der Erfolg nicht zufällig kommt. „Dass die Mannschaft Potenzial hat, hat sich ja schon in der vorigen Saison angedeutet.“ Schon da spielte der TuS II bis zum Schluss in der Spitzengruppe mit, am Ende fehlten lediglich drei Punkte auf den zweiten Platz, der zur Teilnahme an der Relegation zur Bezirksliga berechtigt hätte. In der Vorbereitung auf die aktuelle Spielzeit habe sich abgezeichnet, dass man wieder eine gute Rolle würde spielen können. „Es hat sich gefestigter angefühlt, der Kader war gut ergänzt worden und die Mannschaft hält zusammen“, erinnert sich Haustein. „Aber dass es dann so gut läuft, das kann man nicht planen.“

„Ich bin ich sehr stolz auf das Kollektiv

Zumal die Reserve anfangs aufgrund personeller Engpässe in der ersten Mannschaft regelmäßig Stammspieler wie Vitus Fischer und Thomas Schnaderbeck an den Bayernligakader abgeben musste. „Dass wir das so gut kompensieren konnten und andere, die reingekommen sind, das wettgemacht haben, war nicht unbedingt zu erwarten“, so der TuS-Coach. „Deshalb bin ich sehr stolz auf das Kollektiv.“ So fügte sich im Laufe der Hinrunde vieles ineinander, was letztlich den Erfolg ausmacht. Mit Ausnahme von Georg Kanzler, der mit dem 1:0 im Auftaktspiel gegen den TSV Murnau II (Endergebnis 4:0) das erste Saisontor für die TuS-Reserve erzielte, sich im selben Spiel jedoch auch schwer am Knie verletzte, ist die Mannschaft von Verletzungen weitgehend verschont geblieben. „Es ist alles zusammengekommen, das war schon eine gute Serie“, stellt Lukas Haustein fest.

Nur mit einer Partie nicht zufrieden

So halten sich die Enttäuschungen in den ersten 15 Partien naturgemäß in Grenzen. Einzige Ausnahme: „Mit dem 0:0 gegen Peiting bin ich nicht einverstanden“, ärgert sich der Coach noch immer über die Nullnummer vom fünften Spieltag, als seinem Team gegen den damaligen punktgleichen Tabellenzweiten trotz drückender Überlegenheit und einer Vielzahl bester Chancen kein Tor gelang. Andererseits muss Haustein einräumen, dass das 1:1-Unentschieden beim Lenggrieser SC drei Spieltage später „eher glücklich für uns war“. Glück und Zufall mischen halt als entscheidende Faktoren gelegentlich mit – und gleichen sich bekanntlich über eine Saison aus.

„Fußball ist nicht planbar“

Deshalb gibt sich der Coach mit Prognosen zurückhaltend. „Fußball ist nicht planbar“, betont der 32-Jährige, der weiß, dass der aktuelle Zustand vor allem eine Momentaufnahme ist. „Lenggries und Habach sind nah dran, da kann noch so viel passieren – und es wird noch viel passieren“, mahnt der Trainer und übt sich selbst in Bescheidenheit. „Es gibt keine Verpflichtung, aufzusteigen“, stellt Lukas Haustein klar. „Aber wenn Du elf Spiele vor Schluss mit fünf Punkten Vorsprung vorne bist, dann willst Du den Platz auch nicht mehr hergeben.“