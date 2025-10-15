Die Pejas-Zwillinge im Gleichschritt

Die eineiigen Zwillinge Elias und Noah Pejas haben viele Gemeinsamkeiten und machen in ihrem bisherigen Leben auch vieles zusammen. Sie wirken sehr bodenständig. – Foto: Michael Brunsch

Die Zwillinge Elias und Noah Pejas sind in der vergangenen Woche 20 Jahre alt geworden. Das Leben meistern sie, wie es sich für Zwillinge oftmals gehört, mit vielen Gemeinsamkeiten. Nicht nur beim Fußball gehen sie bislang den gleichen Weg. Auch beruflich sind sie fast unzertrennlich.

Mit dem SV Agathenburg/Dollern kicken sie derzeit in der 1. Kreisklasse. Normalerweise, denn derzeit pausiert Noah aufgrund eines Kreuzbandrisses, den er sich in der letzten Saison Ende Mai 2025 gegen den VfL Güldenstern Stade II zuzog, und Elias sitzt eine Rotsperre ab.

„Ich ärgere mich noch immer, dass ich mich zu einer Art Tätlichkeit habe hinreißen lassen. Daraus werde ich aber lernen. Aber ich habe in dem Moment die Mannschaft natürlich im Stich gelassen“, sagt der eigentlich ruhigere der beiden Zwillinge. Vier Spiele Sperre gab es dafür. Mit vier Jahren zum Fußball

Abgestiegen aus der Kreisliga sind sie nach nur einer Saison gemeinsam. Da zahlte die ganze Mannschaft Lehrgeld. „Wir sind so ein junges Team. Oftmals hielten wir gut mit, aber dann reichte es meistens nicht. Auch daraus kann man eine Menge lernen. Wir sind weitgehend zusammengeblieben und werden einen neuen Anlauf starten“, so Noah, der zwei Minuten Ältere der beiden. Angefangen, Fußball zu spielen, hatten die inzwischen 20-Jährigen mit vier Jahren bei der JSG Niederelbe, einem Zusammenschluss zwischen dem SV Agathenburg/Dollern, FSV Bliedersdorf/Nottensdorf und dem VfL Horneburg. Dann ging es weiter nach Buxtehude, danach landeten sie beim VfL Güldenstern Stade. Im ersten Herrenjahr gelang danach mit dem SV Agathenburg/Dollern gleich der Aufstieg in die Kreisliga.

Elias beschreibt seinen Zwillingsbruder als laut und robust..... – Foto: Michael Brunsch

.....Noah kontert: „Elias hat meistens einen kühlen Kopf, ist in jedem Fall der Ruhigere.“ – Foto: Michael Brunsch