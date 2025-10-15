Die Pejas-Zwillinge im Gleichschritt

Die Zwillinge Elias und Noah Pejas sind in der vergangenen Woche 20 Jahre alt geworden. Das Leben meistern sie, wie es sich für Zwillinge oftmals gehört, mit vielen Gemeinsamkeiten. Nicht nur beim Fußball gehen sie bislang den gleichen Weg. Auch beruflich sind sie fast unzertrennlich.
Mit dem SV Agathenburg/Dollern kicken sie derzeit in der 1. Kreisklasse. Normalerweise, denn derzeit pausiert Noah aufgrund eines Kreuzbandrisses, den er sich in der letzten Saison Ende Mai 2025 gegen den VfL Güldenstern Stade II zuzog, und Elias sitzt eine Rotsperre ab.
„Ich ärgere mich noch immer, dass ich mich zu einer Art Tätlichkeit habe hinreißen lassen. Daraus werde ich aber lernen. Aber ich habe in dem Moment die Mannschaft natürlich im Stich gelassen“, sagt der eigentlich ruhigere der beiden Zwillinge. Vier Spiele Sperre gab es dafür.
Mit vier Jahren zum Fußball
Abgestiegen aus der Kreisliga sind sie nach nur einer Saison gemeinsam. Da zahlte die ganze Mannschaft Lehrgeld. „Wir sind so ein junges Team. Oftmals hielten wir gut mit, aber dann reichte es meistens nicht. Auch daraus kann man eine Menge lernen. Wir sind weitgehend zusammengeblieben und werden einen neuen Anlauf starten“, so Noah, der zwei Minuten Ältere der beiden. Angefangen, Fußball zu spielen, hatten die inzwischen 20-Jährigen mit vier Jahren bei der JSG Niederelbe, einem Zusammenschluss zwischen dem SV Agathenburg/Dollern, FSV Bliedersdorf/Nottensdorf und dem VfL Horneburg. Dann ging es weiter nach Buxtehude, danach landeten sie beim VfL Güldenstern Stade. Im ersten Herrenjahr gelang danach mit dem SV Agathenburg/Dollern gleich der Aufstieg in die Kreisliga.
Noah sorgt für Kontakte
Die gebürtigen Hamburger bewerten ihre fußballerischen Fähigkeiten sehr ehrlich. „Ich bin schneller und habe mehr Spielverständnis“, sagt Elias. „Dafür bin ich technisch besser und habe einen besseren Schuss“, kontert Noah. Außerhalb des Platzes wirkt Elias eher zurückhaltend. „Wenn wir Leute kennenlernen wollen, schicke ich Noah vor, das klappt dann immer ganz gut.“
Zu Verwechslungen kam es natürlich auch manchmal. „Es waren jetzt aber keine großartig interessanten Geschichten. Einmal hatte einer von uns Gelb im Spiel gesehen, und letztlich hatte der Schiedsrichter es dann bei ‚Fußball.de‘ falsch eingetragen. In der Schule haben wir es das eine oder andere Mal ausgenutzt, dass man uns nicht auseinanderhalten konnte. Aber alles in allem hielt sich das in Grenzen“, sagen die beiden freundlichen und sehr höflichen Zwillinge.
„Beim Training kann man das natürlich auch mal für sich nutzen. Da täuscht man ab und zu die Trainer“, legt Noah grinsend nach.
Die Fans von Borussia Dortmund gehen nicht nur auf dem Fußballplatz den gleichen Weg. Beruflich machen sie beide eine Ausbildung zum Krankenpfleger im Stader Elbe Klinikum. „Das ist einfach das, wo wir beide richtig Lust zu haben“, meint Elias. Auch das macht beide so sympathisch.
Jetzt müssen Noah und Elias erst mal sehen, dass sie wieder ins Team rutschen, um das Ziel „Rückkehr in die Kreisliga“ realisieren zu können. Während Elias seinem ersten Spiel nach dem unnötigen Platzverweis entgegenfiebert, muss Noah noch ein wenig warten, um dann im nächsten Jahr wieder voll anzugreifen. Mit dem verletzten Knie ist er auf einem guten Weg.