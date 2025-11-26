Die Pass-Stelle informiert: So gelingt der Winterwechsel

Mit dem Jahreswechsel startet wie gewohnt die Wechselperiode II – und damit eine der wichtigsten Phasen im Passwesen. Damit alle Vereine gut vorbereitet in den Januar gehen, hat die Pass-Stelle des FLB die zentralen Fristen, Neuerungen und Unterstützungsangebote zusammengefasst.

Von geänderten Online-Verfahren über die Sprechzeiten bis hin zu zwei digitalen Schulungen: Hier findet ihr alles, was ihr für einen reibungslosen Winterwechsel wissen müsst. Die vollständigen Informationen stehen in der verlinkten PDF zur Verfügung.

👉 PDF: Informationen der Pass-Stelle zur Wechselperiode II (Download)

Sprechzeiten der Pass-Stelle

Ab 5. Januar 2026 ist die Pass-Stelle während der Wechselperiode telefonisch erreichbar:

Montag & Freitag: 10:00–12:00 Uhr

Mittwoch: 13:00–15:00 Uhr

Kontakt: 0355 43 10 250

Anfragen außerhalb der Zeiten bitte per Mail an pass@flb.de

oder über das DFBnet-Postfach an pass@flb.evpost.de (Achtung: Versand nur innerhalb des DFBnet-Postfachs möglich) senden.

Neu: Zweitspielrechte ausschließlich online beantragen

Für den Herren-, Frauen- und Nachwuchsbereich gilt ab sofort: Zweitspielrechte werden ausschließlich online über DFBnet PassOnline beantragt.

(Ü-Bereich weiterhin über den jeweiligen Staffelleiter.)

Wichtig:

Alle Nachweise müssen vollständig hochgeladen werden, sonst wird der Antrag abgewiesen.

Der Stammverein bestätigt digital im Bereich „Digitale Zustimmung“.

Online-Schulungen zum Passwesen

9. Dezember 2025, 18:00 Uhr

13. Dezember 2025, 10:00 Uhr

Die Pass-Stelle bietet zwei Online-Termine zur Unterstützung an:

Die Links zur Anmeldung findet ihr in der PDF.

Start: 01. Januar 2026

Ende: 31. Januar 2026

Abmeldung beim alten Verein: spätestens 31. Dezember 2025

Bei Zustimmung des abgebenden Vereins und Beantragung bis 31. Januar ist ein sofortiges Spielrecht möglich.

Eine Nicht-Zustimmung kann bis zum 31.01.2026 noch in eine Zustimmung umgewandelt werden. Nach diesem Datum sind nachträgliche Freigaben nicht mehr möglich.

Wechselperiode II: Fristen im ÜberblickHinweis zur Spielersuche mit Platzhaltern

Der Spieler oder die Spielerin ist im DFBnet nicht auffindbar?

Über Platzhalter („Ma*“, „Mu*“) können alternative Schreibweisen leichter gefunden werden.

Bei Fragen hilft die Pass-Stelle gern weiter.

Informationen aus der Pass-Stelle