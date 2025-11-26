 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
– Foto: Jan Ahlschläger

Die Pass-Stelle informiert: So gelingt der Winterwechsel

Wichtige Infos kommen vom Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB)

Vom Fußball-Landesverband Brandenburg (FLB) kommen diese wichtigen Infos:

Mit dem Jahreswechsel startet wie gewohnt die Wechselperiode II – und damit eine der wichtigsten Phasen im Passwesen. Damit alle Vereine gut vorbereitet in den Januar gehen, hat die Pass-Stelle des FLB die zentralen Fristen, Neuerungen und Unterstützungsangebote zusammengefasst.

Von geänderten Online-Verfahren über die Sprechzeiten bis hin zu zwei digitalen Schulungen: Hier findet ihr alles, was ihr für einen reibungslosen Winterwechsel wissen müsst. Die vollständigen Informationen stehen in der verlinkten PDF zur Verfügung.

👉 PDF: Informationen der Pass-Stelle zur Wechselperiode II (Download)

Sprechzeiten der Pass-Stelle

Ab 5. Januar 2026 ist die Pass-Stelle während der Wechselperiode telefonisch erreichbar:

  • Montag & Freitag: 10:00–12:00 Uhr

  • Mittwoch: 13:00–15:00 Uhr

  • Kontakt: 0355 43 10 250

  • Anfragen außerhalb der Zeiten bitte per Mail an pass@flb.de

  • oder über das DFBnet-Postfach an pass@flb.evpost.de (Achtung: Versand nur innerhalb des DFBnet-Postfachs möglich) senden.

Neu: Zweitspielrechte ausschließlich online beantragen

Für den Herren-, Frauen- und Nachwuchsbereich gilt ab sofort: Zweitspielrechte werden ausschließlich online über DFBnet PassOnline beantragt.
(Ü-Bereich weiterhin über den jeweiligen Staffelleiter.)

Wichtig:

  • Alle Nachweise müssen vollständig hochgeladen werden, sonst wird der Antrag abgewiesen.

  • Der Stammverein bestätigt digital im Bereich „Digitale Zustimmung“.

  • Online-Schulungen zum Passwesen

Die Pass-Stelle bietet zwei Online-Termine zur Unterstützung an:

  • 9. Dezember 2025, 18:00 Uhr

  • 13. Dezember 2025, 10:00 Uhr

Die Links zur Anmeldung findet ihr in der PDF.

Wechselperiode II: Fristen im Überblick

  • Start: 01. Januar 2026

  • Ende: 31. Januar 2026

  • Abmeldung beim alten Verein: spätestens 31. Dezember 2025

  • Bei Zustimmung des abgebenden Vereins und Beantragung bis 31. Januar ist ein sofortiges Spielrecht möglich.

  • Eine Nicht-Zustimmung kann bis zum 31.01.2026 noch in eine Zustimmung umgewandelt werden. Nach diesem Datum sind nachträgliche Freigaben nicht mehr möglich.

Hinweis zur Spielersuche mit Platzhaltern

Der Spieler oder die Spielerin ist im DFBnet nicht auffindbar?
Über Platzhalter („Ma*“, „Mu*“) können alternative Schreibweisen leichter gefunden werden.

Bei Fragen hilft die Pass-Stelle gern weiter.

Informationen aus der Pass-Stelle

