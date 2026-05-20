– Foto: FSV Waldebene Stuttgart Ost

Der FSV Waldebene Stuttgart Ost hat sich drei Spieltage vor dem Saisonende die Krone in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen aufgesetzt. Nach einer dominanten Spielzeit mit über 100 geschossenen Toren ist das Team von Trainer Rocco Cesarano nicht mehr von Platz eins zu verdrängen. Der Lohn für die konstanten Leistungen ist der vorzeitige Aufstieg in die Bezirksliga. Dabei stand das Wort „Aufstieg“ vor der Saison nicht einmal auf dem offiziellen Zettel des Vereins.

Der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft hat beim FSV Waldebene Stuttgart Ost große Erleichterung und kollektive Freude ausgelöst. Nach einer langen und intensiven Saison machten die Spieler den großen Erfolg perfekt und ließen den Emotionen freien Lauf. „Nach dem Abpfiff haben wir selbstverständlich ordentlich gefeiert – das eine oder andere Kaltgetränk durfte dabei nicht fehlen. Die Party ging bis spät in die Nacht und die Stimmung war großartig“, berichtet Trainer Rocco Cesarano gegenüber FuPa über die ersten Stunden nach dem Meilenstein. Mit 67 Punkten nach 27 Partien ist der Mannschaft der erste Platz nicht mehr zu nehmen. Der direkte Verfolger, der GFV Ermis Metanastis Stuttgart, liegt mit 55 Punkten bereits klar zurück.

Das ungeschriebene Saisonziel führt zu großem Erfolg

Der Weg zur Meisterschaft war für den Verein von einer ungewöhnlichen Ausgangslage geprägt, da der Trainer im Sommer bewusst auf großen Druck von außen verzichtet hatte. Ein konkretes Aufstiegsziel wurde intern vor der Runde nie schriftlich formuliert, was den gemeinsamen Triumph im Nachhinein umso bemerkenswerter macht. Rocco Cesarano blickt mit Stolz auf diesen besonderen Umstand zurück: „Interessant ist, dass wir unser Saisonziel nie offiziell als ‚Aufstieg‘ definiert oder irgendwo festgehalten hatten, und dennoch haben wir gemeinsam Großes erreicht.“

Ein perfektes Zusammenspiel auf allen Vereinsebenen

Dass der FSV Waldebene Stuttgart Ost die Liga derart beherrscht und bislang eine beeindruckende Bilanz von 22 Siegen, einem Unentschieden und nur vier Niederlagen vorweisen kann, liegt an der Harmonie innerhalb des Klubs. Jedes Zahnrad griff im Laufe der vergangenen Monate perfekt ineinander, um das gemeinsame Niveau hochzuhalten. Auf die Frage nach dem entscheidenden Impuls für den meisterlichen Erfolg verweist der Trainer auf die geschlossene Einheit aller Beteiligten: „Besonders hervorheben möchte ich das Zusammenspiel zwischen den Verantwortlichen, dem Trainerteam und natürlich dem gesamten Team.“

Enger Zusammenhalt als entscheidender Erfolgsfaktor

Sportlich untermauerte die Mannschaft ihre Vormachtstellung in der Liga auch durch ein phänomenales Torverhältnis von 101:37. Die Offensivstärke von über 100 Treffern ging dabei Hand in Hand mit einer stabilen Abwehrreihe. Als die größte Stärke des Kaders identifiziert der Coach jedoch vor allem die menschliche und charakterliche Weiterentwicklung der Spieler, die in den entscheidenden Phasen den Ausschlag gab: „Im Laufe der Saison sind wir alle noch enger zusammengerückt, was sich als echter Erfolgsfaktor herausgestellt hat.“

Ein geplanter Italien-Trip als meisterliche Belohnung

Nach den harten sportlichen Pflichten auf dem Rasen steht für die Aufsteiger dann die verdiente Belohnung im Vordergrund. Die Mannschaft wird nach dem offiziellen Abschluss der Runde gemeinsam verreisen, um den Erfolg gebührend ausklingen zu lassen. „Ja – ein Trip nach Italien steht auf dem Plan. Das wird sicher ein weiteres Highlight“, verrät Rocco Cesarano die anstehenden Reisepläne der Mannschaft. Dass der Verein den nächsten Schritt geht und die neue sportliche Herausforderung annimmt, steht dabei völlig außer Frage. Auf die Frage nach der Wahrnehmung des Aufstiegsrechts entgegnet der Coach kurz und unmissverständlich: „Natürlich.“

Hohe Kontinuität und laufende Gespräche im Kader

Während die Spieler noch den Titel genießen, laufen im Hintergrund bereits die organisatorischen Weichenstellungen für das kommende Spieljahr. Dabei kann der FSV Waldebene Stuttgart Ost auf ein stabiles Fundament setzen, da das Gesicht der Mannschaft im Sommer kaum Veränderungen erfahren wird. „Was den Kader betrifft, bleibt erfreulicherweise etwa 95 Prozent des Teams zusammen, und wir arbeiten an weiteren Neuzugängen“, erklärt Rocco Cesarano den aktuellen Stand der Personalplanungen.

Mit Realismus und Demut in die Saison 2026/2027

Für die künftige Spielzeit im härteren Umfeld der Bezirksliga ist die Zielsetzung trotz der aktuellen Aufstiegseuphorie von großer Sachlichkeit geprägt. Der Verein möchte sich im neuen Umfeld ohne übertriebene Erwartungen akklimatisieren und Schritt für Schritt wachsen. „Unser Ziel für die kommende Spielzeit ist klar: Wir wollen die Liga halten und uns mittelfristig auch dort etablieren“, formuliert Rocco Cesarano abschließend die klare und bodenständige Marschroute für die Zukunft.