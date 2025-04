Die Partie zwischen dem FC Mengen und dem SC Türkgücü Ulm endet 1:1

---



Aufstiegsrunde





Der FC Wangen gewinnt das Nachholspiel gegen den FC Blaubeuren und schiebt sich mit nun 15 Punkten auf Rang vier. Okan Housein brachte die Gastgeber kurz vor der Pause in Führung (43.), Simon Wetzel sorgte in der Schlussminute für den Endstand (90.). Blaubeuren bleibt mit 17 Zählern auf Platz drei, verpasst aber den Sprung auf Rang zwei.

---



Kai Kramer war mit einem Doppelpack der entscheidende Mann für den FV Rot-Weiß Weiler, der sich gegen den TSV Riedlingen durchsetzte. Kramer traf in der 12. Minute per Foulelfmeter sowie in der 73. Minute zum 2:0. Dennis Altergot verkürzte in der Nachspielzeit (90.+1), doch es reichte nicht mehr für die Gäste. Weiler hat nun 14 Punkte, Riedlingen bleibt mit neun Zählern auf Rang sieben.







Abstiegsrunde







Der FV Ravensburg II setzte sich am Mittwochabend mit einem klaren 4:0-Sieg beim SV Ochsenhausen durch und belegt vorübergehend den Relegationsplatz. Julian Flock brachte die Gäste bereits in der 13. Minute in Führung und erzielte auch in der 86. Minute das 3:0. Marek Bleise (60.) und Rojhat Demir (90.) sorgten mit ihren Treffern für den deutlichen Endstand. Ravensburg II klettert mit 20 Punkten auf Platz sechs, während Ochsenhausen nach der Niederlage weiterhin mit nur sechs Punkten am Tabellenende verbleibt und sich nun noch weiter von den sicheren Plätzen entfernt.

---



Der SV Ochsenhausen feiert gegen die TSG Ehingen einen klaren 4:1-Sieg und verkürzt etwas den Rückstand auf die Konkurrenz. Alexander Brehm (4.), Eryk Müller (26.), Daniel Kunz (33.) und Jason Natterer per Foulelfmeter (60.) trafen für die Gastgeber, Luka Puskaric markierte den Ehrentreffer für Ehingen in der 76. Minute. Ochsenhausen steht nun bei neun Punkten, Ehingen bleibt mit acht Zählern Letzter.

---



Der SV Hohentengen musste eine weitere Niederlage hinnehmen und bleibt mit 13 Punkten auf Rang zehn. Marko Föger entschied die Partie für den FV Ravensburg II mit seinen beiden Treffern in der 15. und 32. Minute. Ravensburg verbessert sich mit 23 Punkten auf Rang sechs und bleibt oben dran.

---



Der FV Biberach setzt seine Erfolgsserie fort und ist durch den Sieg über Türkgücü Ulm nun punktgleich mit Tabellenführer Laupheim. Fabian Lorenz brachte Biberach in der 21. Minute in Führung, Ismael Demiray glich in der 24. aus. Timo Baier (35.) und Robin Biesinger per Foulelfmeter (67.) erzielten die weiteren Treffer für Biberach, Demiray traf in der 88. Minute zum Anschluss.

---



Der TSV 1889 Buch drehte einen frühen Rückstand gegen den FC Mengen und gewann mit 2:1. Levi Fin Schlude traf bereits in der 4. Minute für die Gäste, Johannes Zott (16.) und Robin Egle (33.) sorgten für die Wende. In der 89. Minute sah Sinan Yildiz wegen wiederholten Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Buch hat nun 22 Punkte, Mengen bleibt bei 14.

---



Im Topspiel der Abstiegsrunde trennten sich Türkspor Neu-Ulm und der FV Olympia Laupheim 2:2. Alexander Schrode brachte die Gäste in der 32. Minute in Führung, Miguel Angelo Malheiro Araujo glich in der 38. Minute aus. Andrew Owusu traf in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit per Foulelfmeter (45.+3), Philip Jelica sicherte Laupheim in der Nachspielzeit (90.+3) den Punkt.

---



Der SV Oberzell setzte sich überraschend gegen den SV Mietingen durch und klettert damit auf Rang neuen. Ben Rodloff brachte die Gäste in Führung (15.), doch Daniel Hörtkorn (26.), Tim Nußbaumer (39.) und Lukas Heinz (51.) drehten die Partie. Christian Glaser verkürzte in der 83. Minute, doch Mietingen gelang der Treffer zum Ausgleich nicht mehr.

---







Der FC Mengen und der SC Türkgücü Ulm trennen sich mit einem Remis, beide Mannschaften holten damit insgesamt nur einen Punkt im jeweils zweiten Spiel an diesem Osterwochenende. Tobias Nörz brachte die Gastgeber in der 30. Minute mit 1:0 in Führung, ehe Mirhad Mehanovic in der 68. Minute für Türkgücü ausglich. Mengen steht damit bei 15 Punkten und bleibt auf Rang acht, während die Ulmer mit 24 Punkten den vierten Platz belegen und punktetechnisch mit dem Tabellendritten SV Mietingen gleichziehen.

---







Der SV Hohentengen empfängt im Nachholspiel mit Türkspor Neu-Ulm den bisher torgefährlichsten Verein der Abstiegsrunde.