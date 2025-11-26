 2025-11-24T08:38:42.177Z

Allgemeines
– Foto: SGM, Alexander Sättele

Die Partie TSV Heimenkirch gegen Türkspor Neu-Ulm wurde abgesagt

Landesliga Württemberg, Staffel 4: Das Nachholspiel vom 6. Spieltag

Aufgrund der Platzverhältnisse wurde die für den heutigen Donnerstag angesetzte Partie der Landesliga, Staffel 4, abgesagt. Ein Nachholtermin steht noch nicht fest.

Morgen, 19:00 Uhr
TSV Heimenkirch
TSV HeimenkirchHeimenkirch
Türkspor Neu-Ulm
Türkspor Neu-UlmTürkspor NU
Abgesagt




26.11.2025, 19:30 Uhr
