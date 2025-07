Die Pandas holen den Pokal

Auch im 11. Jahr fand das größte Hobbyturnier im Kreis Euskirchen in Frauenberg statt. Auch wenn das Teilnehmerfeld nicht voll besetzt war, durften wir am Samstagmorgen 20 Mannschaften begrüßen. Das Wetter meinte es fast zu gut – bei hochsommerlichen Temperaturen begann das Turnier pünkt...................

Auch im 11. Jahr fand das größte Hobbyturnier im Kreis Euskirchen in Frauenberg statt. Auch wenn das Teilnehmerfeld nicht voll besetzt war, durften wir am Samstagmorgen 20 Mannschaften begrüßen. Das Wetter meinte es fast zu gut – bei hochsommerlichen Temperaturen begann das Turnier pünktlich um 11 Uhr.

Danke an die Schiedsrichter, die Thekencrew der Karnevalsgesellschaft Bleibach, alle Helfer vor und nach dem Turnier und an alle Zuschauer, die die Anlage gefüllt haben. Ohne euer Herzblut, Engagement, euren Einsatz und eure Zeit wäre dieses Turnier Jahr für Jahr nicht so ein Erfolg.

Und nun steigen wir in den sportlichen Teil ein:

Wie bereits erwähnt, war bis kurz vorher noch nicht klar, mit wie vielen Mannschaften das Turnier stattfinden würde. Enorm viele Absagen (acht an der Zahl) aus unterschiedlichen Gründen trudelten in den letzten zwei Wochen ein – unter anderem vom Vorjahressieger Mocca Juniors oder auch von unseren Freunden und Stammgästen Klein Spanien. Nichtsdestotrotz hatten wir 20 Mannschaften am Start und sind somit weiterhin das größte Hobbyturnier im Kreis.

Auf dem Rasen wurde wie immer auf drei Spielfeldern gleichzeitig um Tore und Punkte gekämpft. In 60 Begegnungen fielen 175 Tore. Neben den diesjährigen Favoriten – Bambus Truppe, Team Jute, Die Knechte, Kaisers Eleven, FC Biercelona – sorgte vor allem eine Mannschaft für eine große Überraschung im Laufe des Turniers.

Die Favoriten setzten sich alle entweder als Gruppenerster oder -zweiter durch und zeigten von Anfang an, dass sie zu Recht zu den Favoriten zählen. Einzig die Bambus Truppe hatte noch etwas Sand im Getriebe und zeigte in der Gruppenphase nicht die Souveränität der Vorjahre. Die größte Überraschung bis dato gelang jedoch der von Nobby Pütz gemanagten Truppe Elektrotechnik Esser. Neben Kaisers Eleven und FC Biercelona gewannen sie in der Gruppenphase alle Spiele und holten die volle Punktzahl.

Im Achtelfinale gab es dann die erste dicke Überraschung: HVS, die im Vorjahr noch sang- und klanglos in der Gruppenphase ausgeschieden waren und dieses Jahr mit nur zwei Punkten weiterkamen, warfen den Vorjahresfinalisten mit 2:0 aus dem Turnier – damit hatte wohl niemand gerechnet. Ganz knapp eine Runde weiter kam auch Kaisers Eleven, die sich im Neunmeterschießen gegen Hangover 96 durchsetzen konnten. Kaisers Eleven kann sich bei ihrem Torwart bedanken, der alle Neunmeter hielt. Für Hangover 96, die 2023 noch im Finale standen, war hier überraschend früh Schluss.

Die restlichen Favoriten kamen allesamt – teilweise mit deutlichen Ergebnissen (2–3 Tore Unterschied) – eine Runde weiter.

Im Viertelfinale merkte man den Mannschaften langsam die Hitze an. Die junge Truppe von FC Biercelona musste sich dem haushohen Favoriten Bambus Truppe knapp mit 1:2 geschlagen geben. Die Bambus Truppe, Dauergast mindestens im Halbfinale der letzten Jahre, bestätigte erneut, warum sie zurecht immer zu den Favoriten gehört.

Das Team Jute, das dieses Jahr durch Teammanager Frank Marwirtz noch einmal ordentlich verstärkt wurde, konnte sich souverän mit 3:0 durchsetzen – ebenso wie die Truppe von Kaisers Eleven. Aber was macht unser Überraschungsteam „Elektrotechnik Esser“? Den Jungs merkte man die Hitze deutlich an – kein Wunder, hatten sie doch zwei Spieler 50+, die gefühlt das ganze Turnier durchgespielt haben. Knapp, aber verdient gewannen sie mit 2:1 und zogen ins Halbfinale ein.

Wer dachte, dass für Elektrotechnik Esser die Reise jetzt endet, wurde eines Besseren belehrt: Im Halbfinale besiegten sie Team Jute eindrucksvoll mit 3:1 und sicherten sich so den ersten Platz im Finale. Im zweiten Halbfinale setzte sich die im Laufe der K.-o.-Phase immer besser werdende Bambus Truppe am Ende verdient mit 2:0 durch und zog ebenfalls ins Finale ein. Kaisers Eleven scheidet somit zum zweiten Mal hintereinander im Halbfinale aus.

Nach einer kurzen Besprechung wurde das Spiel um Platz 3 – anders als in den Vorjahren – nicht im Neunmeterschießen entschieden, sondern ausgespielt. Im kleinen Finale behielt Team Jute die Oberhand und sicherte sich somit Platz 3.

Nach dem Turniersieg 2019 wollte die Bambus Truppe im Finale nichts anbrennen lassen und gab von Anfang an Gas. Den tapfer kämpfenden Jungs von Elektrotechnik Esser merkte man an, dass sie bereits über ihrem Limit waren und mit der jungen Truppe nicht mehr mithalten konnten. Am Ende verloren sie verdient mit 1:4. Trotz allem muss man der Truppe Respekt zollen. Auch wenn die Bambus Truppe nur langsam in Fahrt kam, holte sie sich spätestens ab der K.-o.-Phase verdient den Turniersieg.

Herzlichen Glückwunsch zum Turniersieg!

In der Meterwertung gab es leider einen Negativrekord: Mit insgesamt 243 getrunkenen Metern waren die Mannschaften dieses Jahr nicht so trinkfreudig wie in den letzten Jahren. Im Vergleich zum Vorjahr, in dem 528 Meter getrunken wurden, kamen die Teams nicht annähernd an den Rekord heran. Das geht nächstes Jahr deutlich besser!

Letzter City verpasste den zweiten Platz nur knapp mit 26 Metern. Knapp davor, mit 28 Metern, landete die Truppe Rudis Resterampe. Für den ersten Platz hätten sich beide Mannschaften aber gar nicht so sehr strecken müssen wie in den letzten Jahren: Mit 35 Metern war die Alemania Baustelle die trinkfesteste Mannschaft in diesem Jahr.

Herzlichen Glückwunsch zum Sieg in der Meterwertung an Alemania Baustelle!

Fazit:

Ohne nennenswerte oder besondere Vorkommnisse verlief das Turnier mal wieder reibungslos. Wir hatten viele freundliche Gäste, es wurde toller Fußball geboten, und es gab während des Turnierverlaufs keine großen Verzögerungen.

Auch jetzt steht bereits fest, dass es im kommenden Jahr wieder eine Neuauflage geben wird. Das Datum steht ebenfalls schon fest: 27.06.2026 – wir würden uns freuen, euch auch 2026 wieder begrüßen zu dürfen! Anmeldungen werden bereits angenommen!

In diesem Sinne noch einmal vielen Dank an alle Beteiligten!