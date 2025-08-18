Die Paarungen in der zweiten Runde des dachbleche24-Landespokals

Am Montagabend hat das Los entschieden! In Magdeburg hat Ex-Profi Dennis Mast die Paarungen der zweiten Hauptrunde im dachbleche24-Landespokal von Sachsen-Anhalt gezogen. Dabei sorgte der 33-Jährige für spannende Partien - und besorgte seinem Ex-Club ein Wiedersehen.

Nach dem Coup gegen den SV Fortuna Magdeburg bekommt es Landesklasse-Vertreter Burger BC mit dem nächsten Verbandsligisten zu tun: Der FSV Barleben reist ins Parkstadion. Außerdem begrüßt der SV Preussen Schönhausen den SV Westerhausen und der SSV 80 Gardelegen empfängt den VfB Ottersleben zum Landesliga-Duell.

Nach dem Harz Derby in Osterwieck bekommt es der FC Einheit Wernigerode gleich mit dem nächsten Nachbarn zu tun. In der zweiten Runde führt die Reise zum Oberliga-Kontrahenten VfB Germania Halberstadt. Es ist nicht das einzige Aufeinandertreffen mit besonderer Brisanz. Der SSV Havelwinkel Warnau empfängt den 1. FC Lok Stendal zum Altmark-Derby, der SV 09 Staßfurt den SV 08 Baalberge zum Salzland-Duell.

Lange mussten sich die Fans des Halleschen FC gedulden. Erst als vorletztes Los zog Mast seinen Ex-Club aus dem Topf - und bescherte ihm ein Wiedersehen. Wie im April 2023 - damals im Achtelfinale - geht es für die Hallenser wieder zum Verbandsligisten SSC Weißenfels. Damals wurde das Sportliche von Ausschreitungen der HFC-Anhänger überschattet.

Spannung verspricht das Duell zwischen Verbandsliga-Spitzenteam 1. FC Bitterfeld-Wolfen und dem Oberligisten VfL Halle 96. Beide Mannschaften trafen sich erst vor einem Monat in der Vorbereitung (Endstand: 2:2). Der zweite Oberliga-Vertreter im Lostopf, die SG Union Sandersdorf, muss zum Landesliga-Aufsteiger SV Blau-Weiß Farnstädt. Der SV Dessau 05 begrüßt den SV Blau-Weiß Zorbau zum Verbandsliga-Duell und der Verbandsligist SV Blau-Weiß Dölau muss zu Sportring Mücheln (Landesklasse).

Die drei weiteren Vertreter aus den Kreispokal-Wettbewerben bekommen dagegen Besuch aus der Landesliga. Der SV Plötzkau trifft auf den letztjährigen Landesklasse-Kontrahenten LSG Lieskau, der SV Allemannia Jessen begrüßt Turbine Halle und der Dessauer SV 97 trifft nach sechs Jahren mal wieder auf den SV Rot-Weiß Kemberg.

Die Paarungen im Süden

SV Plötzkau - LSG Lieskau

SV Allemannia Jessen - Turbine Halle

Dessauer SV 97 - SV Rot-Weiß Kemberg

Sportring Mücheln - SV Blau-Weiß Dölau

SV Blau-Weiß Farnstädt - SG Union Sandersdorf

1. FC Bitterfeld-Wolfen - VfL Halle 96

SV Dessau 05 - SV Blau-Weiß Zorbau

CFC Germania - SV Eintracht Emseloh

SSC Weißenfels - Hallescher FC

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!