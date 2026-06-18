Die Paarungen in der ersten Runde des 24. Sparkassen-Cups

– Foto: Sportfotografie Brückner

Die alte Saison ist noch nicht ganz vorüber, da wirft die neue Spielzeit im Salzlandkreis bereits ihre Schatten voraus. Auch in diesem Jahr werden die besten Teams des Kreises - vom Verbandsligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter - wieder beim traditionellen Sparkassen-Cup an den Start gehen. In dieser Woche wurden die Paarungen der ersten Runde ausgelost.

Für den doppelten Titelverteidiger SC Bernburg startet die 24. Auflage des Sparkassen-Cups zu Gast beim SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun. Landesligist SV 09 Staßfurt, der sich in den beiden vergangenen Finals jeweils geschlagen geben musste, startet gleich gegen die Landesklasse-Elf des 1. FSV Nienburg. Insgesamt nehmen 32 Mannschaften teil. Die erste Runde ist für das Wochenende vom 10. bis 12. Juli vorgesehen.

Danach wird es Schlag auf Schlag weitergehen. Am darauffolgenden Freitagabend, 17. Juli, werden die Viertelfinalisten gesucht, die bereits zwei Tage später am Sonntag (19. Juli) wieder ran müssen. Die beiden Halbfinal-Paarungen sind für den 24. Juli vorgesehen, das Finale ist für den 26. Juli auf dem Einheit-Sportplatz in Bernburg geplant.