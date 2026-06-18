Die Paarungen in der ersten Runde des 24. Sparkassen-Cups

Die alte Saison ist noch nicht ganz vorüber, da wirft die neue Spielzeit im Salzlandkreis bereits ihre Schatten voraus. Auch in diesem Jahr werden die besten Teams des Kreises - vom Verbandsligisten bis zum Kreisklasse-Vertreter - wieder beim traditionellen Sparkassen-Cup an den Start gehen. In dieser Woche wurden die Paarungen der ersten Runde ausgelost.
Für den doppelten Titelverteidiger SC Bernburg startet die 24. Auflage des Sparkassen-Cups zu Gast beim SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun. Landesligist SV 09 Staßfurt, der sich in den beiden vergangenen Finals jeweils geschlagen geben musste, startet gleich gegen die Landesklasse-Elf des 1. FSV Nienburg. Insgesamt nehmen 32 Mannschaften teil. Die erste Runde ist für das Wochenende vom 10. bis 12. Juli vorgesehen.
Danach wird es Schlag auf Schlag weitergehen. Am darauffolgenden Freitagabend, 17. Juli, werden die Viertelfinalisten gesucht, die bereits zwei Tage später am Sonntag (19. Juli) wieder ran müssen. Die beiden Halbfinal-Paarungen sind für den 24. Juli vorgesehen, das Finale ist für den 26. Juli auf dem Einheit-Sportplatz in Bernburg geplant.
Die Ansetzungen der ersten Runde
FSV Eiche Pobzig - SC Seeland
SV Eintracht Blau-Gelb Peißen - BSC Biendorf
ESV Lokomotive Güsten - SV 08 Baalberge
SV Blau-Weiß Pretzien - Egelner SV Germania
SSV Eintracht Winningen - SV Warthe Hakeborn
SV Einheit Bernburg - TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens
SG Schneidlingen/Cochstedt - TSG Calbe
SV 09 Staßfurt - 1. FSV Nienburg
MTV Welsleben - Union Schönebeck
SV Wacker Felgeleben - SV Plötzkau
TSV Blau-Weiß Eggersdorf - ZLG Atzendorf/Förderstedt
SSV Blau-Weiß Barby - SV Rot-Weiß Groß Rosenburg
VfB Glöthe - Froser SV Anhalt
VfB Neugattersleben - SV Rotation Aschersleben
SV Sankt Georg Hecklingen - FSV Drohndorf-Mehringen
SV Wolmirsleben/Unseburg/Tarthun - SC Bernburg