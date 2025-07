Die Paarungen in der Ausscheidungsrunde des dachbleche24-Landespokals

Aus den beiden regional aufgeteilten Lostöpfen, in denen jeweils nur Landesliga-Vertreter landeten , wurden ingesamt vier Partien gezogen. Die Fans und Interessierten dürfen sich dabei auf spannende Duelle freuen. So etwa treffen mit Union Schönebeck und dem VfB Ottersleben der Vorjahresvierte und -dritte der Nord-Staffel aufeinander. Außerdem empfängt der SV Arminia Magdeburg den Vizemeister FSV Saxonia Tangermünde.

Alle weiteren Landesligisten dürfen sich so wie alle übrigen Landespokal-Teilnehmer bereits über ihr Ticket für die erste Hauptrunde freuen. Diese wird am 4. August um 17 Uhr in Magdeburg ausgelost. Die vier Paarungen der Ausscheidungsrunde gehen dann am darauffolgenden Wochenende vom 8. bis 10. August über die Bühne.

Die Paarungen in der Ausscheidungsrunde