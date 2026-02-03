Die Paarungen der Wormser Stadtmeisterschaft 2026 sind fix Die Auslosung der 59. Wormser Stadtmeisterschaft hat bereits stattgefunden von Stefan Mannshausen · Heute, 15:00 Uhr · 0 Leser

So sehen die Sieger der 58. Ausgabe der Wormser Stadtmeisterschaft vom VfR Wormatia Worms II aus. Archivfoto: Dirigo/pakalski-press

Worms. Im vergangenen Jahr bei der 58. Ausgabe war es eine souveräne Geschichte. Die Landesliga-Mannschaft des VfR Wormatia Worms mit Neu-Trainer Björn Weisenborn setzte sich im Endspiel der Wormser Stadtmeisterschaft im Finale 4:1 gegen das Überraschungsteam TuS Hochheim durch. Im Halbfinale wurde Mitfavorit SV Horchheim 5:2 besiegt. Und in diesem Jahr? Klar ist: Der ASV Nibelungen Worms gibt den Staffelstab an den diesjährigen Ausrichter SV Normaniia Pfiffligheim weiter.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung. Der Spielplan steht bereits. Glücksfee Lena Lander (Sportförderung Worms) zog die Paarungen im Beisein der Turnier-Verantwortlichen Kalli Appelmann und Niklas Lippold (Kreis- und Bezirksvorsitzender). Als Schirmherr des Turniers fungiert Sportdezernent Timo Horst.

Bei der Stadtmeisterschaft werden wieder die üblichen „Verdächtigen” in die Favoritenrolle schlüpfen. Neben dem Titelverteidiger von der Alzeyer Straße wohl auch die TSG Pfeddersheim, der SV Horchheim oder auch TuS Neuhausen. 18 Teams haben ihre Teilnahme bestätigt – nur Eintracht Herrnsheim dem Veranstalter eine Absage erteilt. Die 59. Ausgabe der Wormser Stadtmeisterschaft beginnt mit dem ersten Qualifikationsspiel zwischen der SG Kickers und der SG Wiesoppenheim/Heppenheim am 3. Juli (Freitag) und endet am Samstag, 18. Juli, mit dem Finale.