Die Paarungen der Wormser Stadtmeisterschaft 2026 sind fix

Worms. Im vergangenen Jahr bei der 58. Ausgabe war es eine souveräne Geschichte. Die Landesliga-Mannschaft des VfR Wormatia Worms mit Neu-Trainer Björn Weisenborn setzte sich im Endspiel der Wormser Stadtmeisterschaft im Finale 4:1 gegen das Überraschungsteam TuS Hochheim durch. Im Halbfinale wurde Mitfavorit SV Horchheim 5:2 besiegt. Und in diesem Jahr? Klar ist: Der ASV Nibelungen Worms gibt den Staffelstab an den diesjährigen Ausrichter SV Normaniia Pfiffligheim weiter.
Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von der Allgemeinen Zeitung und Wormser Zeitung.
Der Spielplan steht bereits. Glücksfee Lena Lander (Sportförderung Worms) zog die Paarungen im Beisein der Turnier-Verantwortlichen Kalli Appelmann und Niklas Lippold (Kreis- und Bezirksvorsitzender). Als Schirmherr des Turniers fungiert Sportdezernent Timo Horst.
Bei der Stadtmeisterschaft werden wieder die üblichen „Verdächtigen” in die Favoritenrolle schlüpfen. Neben dem Titelverteidiger von der Alzeyer Straße wohl auch die TSG Pfeddersheim, der SV Horchheim oder auch TuS Neuhausen. 18 Teams haben ihre Teilnahme bestätigt – nur Eintracht Herrnsheim dem Veranstalter eine Absage erteilt.
Die 59. Ausgabe der Wormser Stadtmeisterschaft beginnt mit dem ersten Qualifikationsspiel zwischen der SG Kickers und der SG Wiesoppenheim/Heppenheim am 3. Juli (Freitag) und endet am Samstag, 18. Juli, mit dem Finale.
Der Spielplan:
3. Juli, 19 Uhr: Qualifikationsspiel 1: SG Kickers – SG Wiesoppenheim/Heppenheim
4. Juli, 14 Uhr: Qualifikationsspiel 2: FT/Alemannia Worms – SV Suryoye Worms
Achtelfinale:
4. Juli, 17 Uhr: SV Normannia Pfiffligheim – TuS Neuhausen
5. Juli, 14 Uhr TuS Hochheim – SG Westhofen/Gundheim/Abenheim
5. Juli, 17 Uhr: TSG Pfeddersheim – SV Leiselheim
6. Juli, 19 Uhr: VfR Wormatia Worms – Ataspor Worms
7. Juli, 19 Uhr: TuS Weinsheim – SG Blau-Weiß/SV Normannia Pfiffligheim 2
8. Juli, 19 Uhr: SV Horchheim – FC Azadi Worms
9. Juli, 19 Uhr: Rhenania Rheindürkheim - Sieger Qualifikationsspiel 1
10. Juli, 19 Uhr: ASV Nibelungen Worms – Sieger Qualifikationsspiel 2
Viertelfinale:
11. und 12. Juli, jeweils um 14 und 17 Uhr
Halbfinale:
14. und 15. Juli, jeweils um 19 Uhr
Spiel um Platz 3:
18. Juli, 14 Uhr
Finale:
18. Juli, 17 Uhr