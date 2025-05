Der SV Otzenrath ist kaum aufzuhalten zuletzt. – Foto: Theo Titz

Die Otzenrather Fabel-Rückrunde Der Aufsteiger SV Otzenrath war in der Winterpause tief im Abstiegskampf. In einer tollen zweiten Saisonhälfte entledigte sich das Team aller Sorgen. Die Gründe für den Aufschwung.

Wie alle Aufsteiger galt auch der SV Otzenrath, der diese Saison nach 13 Jahren Kreisliga C und weiteren 18 Jahren in der B-Liga erstmalig in der höchsten Kreisliga spielte, potenziell als einer der ersten Abstiegskandidaten. Zum Ende der Hinrunde fand sich der SV 09 auch auf dem vorletzten Platz wieder. Fünf Zähler betrug da schon der Rückstand auf den ersten Nichtabstiegsplatz.

Turnaround geschafft Doch dann passierte das völlig Unerwartete, mit dem kaum jemand gerechnet hat. Zwei Spieltage vor Saisonende gehören für die Jüchener auf Platz sieben alle Abstiegssorgen der Vergangenheit an. Doch was war passiert? Da auch der Rückrundenauftakt noch vor der Winterpause mit zwei Niederlagen misslang, stellte man alles auf den Prüfstand. Die Verantwortlichen setzten sich zusammen, analysierten und fanden die geeigneten Maßnahmen für die Trendumkehr.

„Wir hatten auch schon in der Hinrunde Spiele dabei, wo wir besser oder zumindest ebenbürtig waren. Doch wie das Leben so spielt, haben wir durch individuelle Fehler und den daraus resultierenden Gegentoren meistens das Spiel verloren", erinnert sich Otzenraths Trainer Dominik Reinartz. „Wir waren zwar heimstark, doch auswärts hatten die Spieler anscheinend die Hosen voll. Ich habe den Jungs gesagt, sie sollen genau dieselbe Einstellung an den Tag legen wie in den Heimspielen. Also kämpfen und den Gegner niederringen, dann vorne die Tore machen", fährt er fort.