Daniel Jarosch (Mitte) durfte schon in der ersten Minute jubeln. Da hatte er die DJK SV Ost Memmingen in Führung gebracht. Zum Sieg über den TV Boos sollte es aber nicht reichen. – Foto: Siegfried Rebhan

Die Ostler hängen im Tabellenkeller fest Memminger Kreisligist muss sich mit 2:2 gegen den TV Boos begnügen +++ Bad Grönenbach setzt sich oben fest +++ Kammlach macht beim 7:1-Sieg alle Treffer selbst

Die DJK SV Ost Memmingen hoffte in der Allgäuer Kreisliga Nord vergeblich auf einen Befreiungsschlag. Gegen den TV Boos sprang am Ende zwar ein 2:2 heraus, doch damit bleiben die Ostler in der Abstiegszone. Ganz oben hat sich der TV Bad Grönenbach festgesetzt, der unter der Woche das Nachholspiel beim TSV Ottobeuren mit 3:1 für sich entschieden hatte und drei Tage später ein 4:1 gegen dei SG Sontheim/Westerheim nachlegte.



Schiedsrichter: Ricky Häußler (Langenau) - Zuschauer: 73 Am Ende reichte es für die DJK SV Ost Memmingen wenigstens noch zu einem 2:2 gegen den TV Boos. Dabei hatte es so verheißungsvoll begonnen. Daniel Jarosch traf bereits in der ersten Minute zum 1:0. Dann aber war der TVB am Zug. Dominik Erhard glich schnell aus und in der 30. Minute erneut - 1:2. Dabei blieb es bis sechs Minuten vor Schluss, dann erst war Florian Ljanaj für die Ostler zum 2:2 erfolgreich. In der Nachspielzeit sah Memmingens Levent Zanker die gelb-rote Karte, die auf das Ergebnis keinen Einfluss mehr hatte.Schiedsrichter: Ricky Häußler (Langenau) - Zuschauer: 73



Schiedsrichter: Ibrahim Yilmaz (Schwabmünchen) - Zuschauer: 120 Der TV Bad Grönenbach ließ gegen die SG Sontheim/Westerheim gar nichts anbrennen und setzte sich mit 4:1 durch. Philipp Milz eröffnete bereits in der 6. Minute per Elfmeter den Torreigen. Henri Mestel erhöhte in der 31. Minute mit einem sehenswerten Treffer. Marco Rauh sorgte in der 60. Minute für das 3:0, bevor auch die SG mal auf sich aufmerksam machte. Fabian Walter verkürzte in der 68. Minute. Doch spannend wurde es keineswegs, denn Rauh krönte seine Leistung mit dem 4:1 in der 74. Minute. Die Vorlage kam von Ibrahim Sesay.Schiedsrichter: Ibrahim Yilmaz (Schwabmünchen) - Zuschauer: 120



Schiedsrichterin: Isabel Didita (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 100 Der FSV Lamerdingen ging auch gegen den TSV Altusried leer aus und musste sich mit 0:2 geschlagen geben. Dabei sorgten die Altusrieder mit einem Doppelschlag für die frühe Vorentscheidung. Roman Krambs hatte in der 20. Minute nach einer feinen Vorlage von André Räth zum 0:1 getroffen. Nur zwei Minuten später erhöhte Tim Fikentscher.. In der zweiten Halbzeit erhielt zwar der Altusrieder Peter Roggors eine Zeitstrafe (77.), doch die blieb ohne Folgen.Schiedsrichterin: Isabel Didita (Schwabhausen bei Landsberg) - Zuschauer: 100



Schiedsrichter: Marc Fürst (Obergünzburg) - Zuschauer: 120 Der TSV Kammlach hatte gegen den SV Lachen alles im Griff, gewann mit 7:1 - und erzielte auch noch alle Treffer selbst. Manuel Funk eröffnete bereits in der 2. Minute den Torreigen, Jonas Funk ließ in der 20. Minute das 2:0 folgen. Dann war wieder Manuel Funk an der Reihe und schnürte innerhalb weniger Sekunden einen Doppelpack zum 4:0 (28.). Noch vor der Pause war Peter Müller zur Stelle und sorgte mit dem 5:0 in der 40. Minute für mehr als nur eine Vorentscheidung. Eine Zeitstrafe für Max Wiedenmayer überstand der SVL noch unbeschadet, doch unmittelbar danach lag der Ball schon wieder im Netz. Wieder war Manuel Funk zur Stelle und markierte seinen vierten Treffer. Für das 7:0 war dann wieder Jonas Funk (64.) verantwortlich, bevor Lachen auch mal ein Tor gelang. Allerdings unter Mithilfe von Simon Schaumann, der in der 78. Minute den Ball zum 7:1 ins eigene Netz lenkte.Schiedsrichter: Marc Fürst (Obergünzburg) - Zuschauer: 120



Schiedsrichter: Fabian Burmeister (Erlenmoos) - Zuschauer: 200 Der SV Oberegg hatte mit dem SC Ronsberg zwar viel Mühe, am Ende aber setzte sich der Favorit doch mit 1:0 durch. Das Spiel war hart umkämpft, doch in der 87. Minute erzielte Christoph Neher das entscheidende Tor für Oberegg und sicherte den Dreier.Schiedsrichter: Fabian Burmeister (Erlenmoos) - Zuschauer: 200



Schiedsrichter: Florian Wissmiller (Amberg) - Zuschauer: 100 Der TSV Lautrach-Illerbeuren fordete den FC Heimertingen, brachte ihn jedoch nicht zu Fall. Letztlich setzte sich der FCH mit 2:1 durch. In der 19. Minute hatte Spielertrainer Christoph Amann in Führung geschossen, nur drei Minuten später glich Alexander Bischof per Elfmeter aus. Kurz vor der Halbzeit sorgte erneut Amann für das alles entscheidende 1:2 (43.).Schiedsrichter: Florian Wissmiller (Amberg) - Zuschauer: 100



Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 60 Der TSV Ottobeuren zeigte sich gut erholt von der 1:3-Niederlage im Nachholspiel gegen den TV Bad Grönenbach und gewann beim TSV Kirchheim mit 5:1. Ottobeuren suchte die schnelle Entscheidung und legte durch Philipp Ihle (7.) und Adrian Zuka (13.) gleich zwei Treffer vor. Daniel Geiger brachte Kirchheim in der 36. Minute zurück ins Spiel. Kurz nach der Pause lenkte dann aber Maximilian Mitteneder die Kugel zum 1:3 ins eigene Netz. Für die Kirchheimer war es ein Wirkungstreffer, denn sie kassierten durch Laurenz Werner (69.) und Nicolai Schnitzler (88.) noch zwei weitere Gegentore zum 1:5-Endstand.Schiedsrichterin: Paulina Koch (Waltenhofen) - Zuschauer: 60

Der TV Woringen demonstrierte ein weiteres Mal seine Heimstärke und setzte sich mit 3:2 gegen den TSV Mindelheim durch. Daniel Tobler brachte Woringen in der 28. Minute per Kopfball - nach einer Flanke von Michael Hefele - in Führung, doch nur eine Minute später glich Qazim Prushi für Mindelheim aus. Lange durften sich die Mindelheimer jedoch nicht freuen, denn Bernd Kleß und Marius Schäfer sorgten in der 35. und 37. Minute für eine 3:1-Führung der Woringer. Zwar verkürzte David Kienle in der 67. Minute per Elfmeter, doch mehr war für den ehemaligen Landesligisten nicht mehr drin.

