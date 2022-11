Die Ostfriesen kommen nach Flensburg Am Samstag empfängt der SC Weiche Flensburg erstmals Kickers Emden.

Nach dem Abschluss der Hinrunde geht der Spielbetrieb in der Regionalliga Nord nahtlos weiter. Bis zum zweiten Dezember-Wochenende werden die ersten drei Spieltage der Rückrunde ausgetragen. Weiche Flensburg erwartet zum Auftakt dieser kleinen Serie an der Bredstedter Straße den BSV Kickers Emden. Die Ostfriesen sind Aufsteiger und zugleich Tabellenschlusslicht. Sie geben zum ersten Mal in Flensburg ihre Visitenkarte ab. Bevor es aber am Samstag um 13.30 Uhr im Manfred-Werner-Stadion soweit sein wird, haben wir für Euch wieder ein paar Fakten zusammengestellt.

Zur Lage: erste Heimniederlage des Spitzenreiters

Die Regionalliga Nord spielt verrückt. Der vergangene letzte Hinrundenspieltag – lediglich drei Partien sind nachzuholen – hat einmal mehr die Ausgeglichenheit der Liga unterstrichen. Zwar ist der Top-Favorit VfB Lübeck als Hinrundenmeister durch das Ziel gegangen, nach der 0:1-Heimpleite gegen Eintracht Norderstedt beträgt der Vorsprung aber nur drei Zähler – und das auf Hannover 96 II. Die Überraschungsmannschaft des Herbstes kam in Delmenhorst vor 1.047 Fans zu einem 2:0-Sieg und konnte die klare Niederlage des SSV Jeddeloh nutzen, der mit 0:4 beim TSV Havelse den Kürzeren zog. Der Drittliga-Absteiger hat damit inzwischen den Anschluss an das untere Tabellenmittelfeld herstellen können. Im vorderen Bereich der Rangliste war neben Hannovers Zweite und Norderstedt die U 21 des Hamburger SV der große Gewinner. Die Talente des Renommiervereins setzten sich bei Weiche vor 1.103 Zuschauern in einer kurzweiligen Partie mit 3:2-Toren durch. Mit ihren Siegen konnten Teutonia 05 Ottensen (2:1 gegen den Bremer SV), Lohne (4:0 gegen Hildesheim) und Rehden (2:1 gegen Emden) neben Havelse wichtige Punkte in der unteren Tabellenhälfte hamstern. Insgesamt rückte die Liga damit noch enger zusammen. Zwischen Platz 5, den Drochtersen/Assel einnimmt, und dem 16. Rang, auf dem Havelse steht und der nur zum Klassenerhalt berechtigt, wenn kein Drittligist aus dem Norden absteigen muss, liegen gerade einmal sieben Punkte Differenz.

Dementsprechend wird der 20. Spieltag am kommenden Wochenende einmal mehr Begegnungen mit sich bringen, die vor Anpfiff völlig offen erscheinen. Den Auftakt macht das Topspiel zwischen dem VfB Lübeck und dem HSV-Nachwuchs am Freitagabend. Auf der Lohmühle wird zudem eine große Kulisse erwartet; man hofft den Rekord der Regionalliga Nord (6.157 Zuschauer) knacken zu können. Sportlich dürften sich die Rivalen auf Augenhöhe begegnen.

Am Samstag ist dann Flensburg gegen das Schlusslicht Kickers Emden gefordert. Außerdem wird der Vorletzte, FC St. Pauli II, versuchen, mit einem Heimsieg gegen Phönix Lübeck nicht abreißen zu lassen. Gefordert ist auch der Bremer SV als Drittletzter. Der Aufsteiger muss am Samstag nach Rehden. Außerdem werden Holstein II und Lohne sowie in einem Niedersachsen-Duell Delmenhorst und Hildesheim aufeinandertreffen. Bleiben drei Partien für den ersten Advent übrig. In Havelse treffen mit dem Drittliga-Absteiger und Norderstedt zwei Mannschaften aufeinander, die sich zuletzt bestens in Form präsentierten. Auch bei Teutonia gegen Hannover II stehen sich zwei Sieger des vergangenen Wochenendes gegenüber. Und tabellarisch muss das niedersächsische Treffen zwischen Jeddeloh (3.) und Drochtersen/Assel (5.) als Verfolgerduell tituliert werden. Spielfrei ist der SV Werder Bremen II.

Kickers Emden: Neuling und Schlusslicht

Der Neuling BSV Kickers Emden wurde gleich zu Beginn der Saison auf den harten Boden der Realität geholt. Eine Euphorie des Aufsteigers konnte nie zum Tragen kommen; es ging sofort runter in den Tabellenkeller. Seit dem vierten Spieltag leuchtet in Emden die rote Laterne des Schlusslichts. Die ersten sieben Spiele gingen allesamt verloren, wobei lediglich zwei eigene Treffer erzielt wurden. Der 3:0-Heimsieg gegen Mitaufsteiger Bremer SV sollte eigentlich die Wende bringen, doch es folgte eine 1:5-Pleite in Hannover, ehe ein torloses Remis gegen Hildesheim gelang. Im Kellerduell beim FC St. Pauli II schaffte Kickers mit dem 3:2 den zweiten Saisonsieg. Es war das bislang einzige Erfolgserlebnis in neun Partien in fremden Stadien. Neben einigen knappen, vielleicht auch unglücklichen Niederlagen stehen manche Schlappen in der Bilanz, so ein 0:7 in Kiel sowie 1:6-Pleiten beim Hamburger SV II und gegen Lohne. In der Summe muss für die erste Halbserie resümiert werden, dass die Regionalliga-Tauglichkeit in Frage steht. Nur mit einer gewaltigen Steigerung in der zweiten Halbserie wird der Klassenerhalt gelingen können. Dazu haben die Kickers noch 18 Spiele – in Flensburg ist davon die erste Gelegenheit, die Wende im Saisonverlauf einzuläuten.

Anders als Mitaufsteiger Lohne hat Emden im vergangenen Sommer in erster Linie Regionalliga-unerfahrene Spieler in das Ostfriesland-Stadion geholt. Dazu zählen neben Talenten z. B. Vafing Jabateh (29/VfL Oldenburg) und André N‘Diaye (21/Arminia Hannover) sowie der Niederländer Rico Cordes (23/PKC 83 Groningen). Die bekanntesten Zugänge waren Nick Köster (31), zuvor Kapitän des SV Atlas Delmenhorst, sowie Tade Niehues (19), der vom Drittliga-Aufsteiger VfB Oldenburg ausgeliehen wurde. Nach Saisonbeginn wurde zudem Torhüter Isaak Djokovic (20/FC International Leipzig) verpflichtet, der aktuell die Nummer eins ist. Der ursprüngliche Stammtorwart Jannik Wetzel (27) wird mit Handbruch sicherlich weiterhin ausfallen. Ältester Spieler ist Innenverteidiger Bastian Dassel (32), der zugleich als Kapitän fungiert.

Trainer ist Stefan Emmerling. Der 56-jährige Ex-Profi amtiert seit Juli 2019 an der Seitenlinie. Vor der Saison meinte er gegenüber dem Online-Portal „fussball.de“ über die eigenen Aussichten: „Für uns geht es in der ersten Saison darum, uns in der Liga zu konsolidieren und zu etablieren. Für die eine oder andere Überraschung sind wir gut.“

Weiche Flensburg: Kapitän setzt Zeichen

Unmittelbar nach der 2:3-Heimniederlage gegen den HSV II sah man den Weiche-Jungs die Enttäuschung an. Inzwischen aber sollte das Spiel verarbeitet sein. Für eine positive Nachricht sorgte in der Woche zudem Dominic Hartmann. Der Kapitän verlängerte seinen Vertrag vorzeitig um zwei Jahre und gab ein klares Statement ab: „Nur weil es jetzt mal nicht so rund läuft, wie wir es uns alle erhofft haben, werde ich nicht meine Sachen packen und gehen. Das kann jeder. Wir haben aktuell eine Entwicklung in der Truppe und im Verein, und ich bin hier in Flensburg noch nicht fertig.“ Das Signal in die Mannschaft und nach außen ist eindeutig: Der Kapitän bleibt, wir werden auch künftig eine starke Equipe haben. Die Heimniederlage gegen die U21 des HSV arbeitete freilich bei unserem Kapitän, meinte er doch zum Wochenbeginn: „Das Spiel am Freitag müssen wir schnellstens abhaken. Es ist aktuell eine schwierige Situation für jeden von uns. Es ist nicht immer alles einfach im Leben, und ich denke, dass wir uns da wieder rausziehen und die Aufgabe meistern werden. Wir betreiben in den vergangenen Wochen einen enorm hohen Aufwand. Und das wird auch früher oder später belohnt.“

Wenn man zuhause das Tabellenschlusslicht empfängt, droht immer die Gefahr, den Kontrahenten zu unterschätzen. Im Interview mit unserem Stadionmagazin „Steilpass“ antwortete René Guder auf eine entsprechende Frage: „Ich glaube, wir sind alle gebrannte Kinder, was das Thema ‚Überheblichkeit‘ angeht. Wir haben diese Saison schon Niederlagen eingesteckt, die nicht hätten sein dürfen. Wir müssen einfach das Flensburger Gesicht zeigen, und dann gewinnen wir das Spiel.“ Und wie könnte das Erfolgsrezept gegen Emden aussehen: Der Ex-Meppener meinte: „Ein generelles Erfolgsrezept gibt es, glaube ich, nicht. Wir können sowohl über die linke als auch über die rechte Seite kommen, das haben wir diese Saison schon bewiesen. Wir müssen unser Potenzial nur abrufen, dann werden wir das Spiel gewinnen.“

Personell ist die Lage so entspannt wie lange nicht mehr. Lediglich Raphael Straub (befindet sich im Wiederaufbautraining nach Kahnbeinbruch) und Ilidio Pastor Santos (Kreuzbandriss) fallen definitiv weiterhin aus. Am vergangenen Wochenende blieben zudem Torben Marten (Gelenksverletzung aus dem Spiel gegen Jeddeloh) und Florian Meyer (Leistenschmerzen aus dem Spiel in Norderstedt) ohne Einsatz. Alle anderen Spieler standen zur Verfügung. Neben den 15 im Regionalliga-Spiel gegen den HSV-Nachwuchs eingesetzten Akteuren wirkten Brian Jungjohann, Thies Richter, Noel Kurzbach, Calvin Ogara, Bjarne Schleemann (hatte gegen den HSV II am Vortag einen Kurzeinsatz) und Nico Empen am Tag darauf in der Oberliga-Mannschaft mit. Nico Empen mit erneutem Viererpack und Bjarne Schleemann mit zwei Treffern sorgten beim 6:0-Sieg der U 23 gegen Siebenbäumen für den Unterschied an der Anzeigetafel. Mit nun zwölf Treffern in der Oberliga dürfte Nico Empen eine Option auch für Regionalliga-Trainer Mamadou Sabaly sein.

Da die Kickers aus Emden das erste Mal im Manfred-Werner-Stadion auflaufen werden, hat es bislang nur das Aufeinandertreffen im Hinspiel gegeben. Da siegte Weiche am 30. Juli im Ostfriesland-Stadion vor 1.108 Zuschauern, darunter etwa 35 Flensburgern, mit 2:0. Christopher Kramer (8.) und Dominic Hartmann (11.) erzielten die frühen Tore. Und was tippt René Guder für diesen Samstag? „Ich tippe auf ein umkämpftes Spiel und dazu definitiv auf einen Sieg“, sagt die Nummer 18, um dann noch anzufügen: „Die drei Punkte behalten wir in Flensburg.“

Hinweise für alle Fans: Mannschaft unterstützen!

Das Spiel wird am Samstag, 26. November 2022, um 13.30 Uhr im Manfred-Werner-Stadion angepfiffen. Schiedsrichter der Partie ist Furkan Cevdet Vardar (SV Rot-Weiß Wilhelmsburg/Hamburg), der von Daniel Gawron (TuS Osdorf/Hamburg) und Marvin Vogt (SV Börnsen/Hamburg) assistiert wird. Einen Livestream bei „Sporttotal.tv“ wird es – wie üblich bei Heimspielen des SC – geben. Auf fussball.de wird zudem ein ausführlicher Liveticker angeboten. Ferner werden wir einen Ticker mit Infos zu Spielbeginn, Halbzeit und Abpfiff sowie den Toren wie gehabt auf unserer Facebook-Seite laufen haben.

Tickets gibt es – ebenfalls wie üblich – in den Kategorien Stehplatz, Sitzplatz ohne sowie Sitzplatz mit Dach über unseren Ticketanbieter im Internet oder an der Stadionkasse. Fans können sich mit allen Fragen sehr gern an Meikel Carstensen wenden. Der Fanbeauftragte ist unter 01 70/803 28 46 oder fanbetreuung@weicheflensburg08.de erreichbar.

Ein Hinweis noch zum Wetter: Am Samstag werden für Flensburg einstellige Temperaturen bei geringer Niederschlagswahrscheinlichkeit erwartet. Es sollte damit der Jahreszeit entsprechendes Wetter vorherrschen, sodass der Gang ins Stadion vom Vortag des ersten Advents nicht daran scheitern sollte.

Wir wünschen allen Fans einen unterhaltsamen und schönen Fußballnachmittag im Manfred-Werner-Stadion.